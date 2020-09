Punčochář pustil finalisty MasterChefa do vlastní kuchyně. Byl to masakr

Další odvysílaný díl soutěže MasterChef Česko byl nabitý adrenalinem. Soutěžící si v profesionální kuchyni útulné restaurace U Matěje v pražských Dejvicích nejprve sáhli doslova na dno, konfrontováni s každodenní situací v kuchyni restaurace podávající obědy. Často až podceňovaná profese kuchaře musela z nového úhlu pohledu i u řady diváků vyvolat respekt.

Šesti finalistům MasterChefa, rozděleným do dvou soutěžních týmů, kdy se jeden snažil vést kapitán Roman, druhý Pepa, se během 40 minut podařilo s vypětím všech sil vydat 12 jídel. Přitom jich ještě několik zkazili a další jim vrátili sami hosté. Přitom v restauraci U Matěje, vytouženém podniku Honzy Punčocháře otevřeném loni na jaře, vydají za normální situace 300 až 400 obědových jídel během zhruba dvou hodin.



Každopádně to pro všechny byla výborná zkušenost a doslova křest ohněm. A to posledních šest finalistů: Ivka, Chilli, Pavlína, Pepa, Roman i Pavel rozhodně vařit umí. Řada věcí je pro ně v kuchyni naprosto rutinní záležitostí, přesto pro ně bylo nesmírně těžké se vpravit do soukolí týmové spolupráce, která vyžaduje přesně rozdělené a precizně odvedené úkoly dokončené v pravý čas. Tak, aby se ke stolu odnášela všechna objednaná jídla najednou.

Obsloužit za hodinu 40 hostů, což byl předem daný limit, se tedy nepodařilo ani jednomu týmu. Lépe ovšem z tohoto drsného klání, které muselo stát Jana Punčocháře jako majitele zatěžkávaného podniku hodně nervů, vyšel Romanův červený tým. Spolu s ním tedy ještě Ivka a Pavel. Znamenalo to pro ně velikou výhodu pro druhý soutěžní úkol. Tu ovšem bohužel dokázali prošustrovat.

Delikátní večerní menu o třech chodech pro VIP

Během prvního úkolu adepti tak úplně sami nevařili, o to víc se na druhý úkol těšili. Každý tým měl 90 minut na přípravu tříchodového menu pro šest: Bereniku Kohoutovou, Lenu Brauner, Michaelu Tomešovou, TMBK neboli Tomáše Břínka, Dominika Landsmana a Kapitána Dema. Samozřejmě nesměla chybět ani degustační porce pro porotce. Výhodou Romanova týmu bylo právo výběru vždy ze dvou různých surovin, a to na předkrm, hlavní chod a dezert.

Kapitán červeného týmu Roman a vpravo čokoládový dezert, který v této výzvě na vítězství nestačil. Švýcarský sýr ho svou delikátní chutí přebil.

Roman s kolegy si vybrali pstruha, srnčí hřbet a čokoládu, Pepovu týmu přenechali mořský jazyk, křepelku a neznámý sýr, ze kterého si neuměli představit připravit dezert. Přitom právě jako vynikající cukrářku si Roman do týmu vybral Ivku, čokoláda jim ale připadala na první dobrou jako lepší volba.

Oba týmy až na odpustitelné nedokonalosti navařily skvěle, až do konce bylo jejich klání vyrovnané, i po hodnocení obou menu od porotců. Z jednoduše a rychle připraveného dezertu ze švýcarského nepasterovaného zrajícího sýru Le Vacherin Mont d´Or ovšem byli nadšeni jak porotci, tak většina hostů, na jejichž hlasech nakonec záleželo. U čtyř z nich sýrový dezert prostě přebil všechny ostatní chutě, byly zapomenuty a o vítězství Pepova týmu bylo rozhodnuto.

Z finálové šestice tedy protentokrát nikdo nevypadl. Za týden se uvidí, jakou výhodu přinese sýrová výhra Pepovi, Chili a Pavlíně v dalším klání.