Skotské vejce je podle Forejta prasárna, MasterChef ho ale musí zvládnout

Porotci soutěže, šéfkuchaři Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt, měli tentokrát pro první úkol připraveny ryze české suroviny. Nechybělo přeštické prasátko, kysané zelí, olomoucké tvarůžky či candát.

Soutěžící tentokrát vařili s tím, že na balkon odejde ten, kdo svým pokrmem nepřesvědčí, a o své místo v nejlepší trojce bude muset zabojovat příští týden. „Už to, že jsem došla až sem, je fantastický, ale strašně si přeji jít do finále,“ přiznala Ivka, jak je pro ni neuvěřitelné, že splnění snu je na dosah. Právě ona ovšem tentokrát skončila na balkoně: nejenže vysušila rybu, ale celé jídlo úplně zazdila bramborovými dukátky.

Vaření z českých surovin se ovšem moc nedařilo ani Romanovi s Pavlem. „Mám hořkou omáčku no, snažil jsem se ji zachránit vším možným, a tím jsem to celý přechutil. Vlastně to není moc dobrý,“ přiznal své obavy favorit soutěže Roman. Omáčku zkazil i Pavel. A Pavlína sice skvěle zvládla dančí maso a omáčku, její kedlubnové pyré ovšem nenadchlo.

Druhá výzva tedy čekala na trojici Pavlína, Pavel a Roman. Zvědaví a natěšení, co budou vařit, byli postaveni před jednu z nesložitějších disciplín: ochutnávku kostiček základních surovin. S tím, že je musí přesně určit. Naslepo a bez možnosti očichání.

Zkuste se někdy soustředit se zakrytýma očima jen na chuť jídla. Pavlína místo avokáda určila papáju, místo kozího sýra tavený, místo špeku cítila chuť mozzarelly. Roman zase měl fík za datle či mango za žlutý meloun, Pavel chorizo za uzenou slaninu. Chybovali všichni, nicméně nakonec tato disciplina rozhodla, že závěrečný duel si dá Roman s Pavlem.

V chlapském souboji rozhodla technická disciplina

Jakmile se řekne, že je hlavní surovinou vejce, je i amatérskému kuchaři jasné, že půjde o technickou disciplinu. A zvládnout přípravu smaženého skotského vejce tak, aby mělo krásně tekutý žloutek, to je opravdu výzva. (Mistrovské skotské vejce nabízelo například bistro Maso a koblihaoceňované michelinským Bibem.)

Vlevo Pavel, vpravo Roman během vzájemného duelu ve znamení skotského vejce.

„Párkrát som to pripravoval, i som to jedol v Londýně, ale ne vždy sa to podarí,“ byl si Pavel vědom toho, že to není úplně jednoduchá výzva. Skotské vejce znám, dělal jsem ho, a o to mám větší strach,“ potvrdil i Roman, že dobře ví, do čeho s Pavlem každý sám za sebe jdou.

Skotské vejce totiž znamená: uvařit vejce, ale zchladit ho rychle tak, aby žloutek zůstal tekutý. Pak ho opatrně oloupat, obalit vrstvičkou dobře ochucené masové směsi na salsicciu, poté následuje klasický trojobal a osmažení dozlatova v oleji (rozpáleném cca na 190 °C).

Po rozkrojení musí syrový žloutek vytéct. „Miluju to, když do toho zařízneš a fakt vyteče ten žloutek. Jak je dobře dochucený to mletý maso, ještě jak je to usmažený, křupavý, prostě je to taková prasárna. Přesně to, co já mám rád,“ neudrží se šéfkuchař a porotce Přemek Forejt, když se oba amatérští kuchaři do tohoto mistrovského kuchařského kousku pouštějí.

Technicky se skotské vejce přes veškeré peripetie podařilo oběma, Romanovi i Pavlovi. Ochucení masové směsi ovšem lépe zvládl Roman, i když solí zrovna nešetřil. Trocha chilli, čerstvá petrželka a pažitka porotcům přišly jako chuťově lepší kombinace než drcený římský kmín s koprem a petrželkou, které zvolil Pavel.

Právě Roman si tak výzvu příštího týdne užije v bezpečí balkonu. O vyřazení z finálové trojky se bát nemusí, účast v semifinále už má jistou.