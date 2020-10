Za stovku uvaříte, ovšem replikovat jídlo MasterChefky Kristíny je oříšek

První výzva úterního večera se odehrála pod taktovkou loňské vítězky MasterChef Česko 2019 Kristíny Nemčkové. Což žádného z finalistů nenechalo chladným: zhruba před rokem byla Kristína také finalistkou a dnes si plní své kuchařské sny. A všichni by se rádi viděli na jejím místě.

Kristína do studia nedorazila s prázdnou, ale se skvostně naservírovaným talířem, který sama připravila. Kachnu se salátem i pyré z červeného zelí a zlatavými bramborovými kroketami s pancettou. Soutěžící mohli ochutnat, víc se ovšem o daném pokrmu nedozvěděli a dostali za úkol vytvořit jeho repliku – nejen co do podoby na talíři, ale i chuti.

Což už je „opravdu vyšší dívčí“, jak výzvu okomentovala kontroverzní Pavlína. Největší karambol se ovšem při rekonstrukci Kristínina jídla povedl věčně usměvavému Romanovi. Kachnu zapomněl začít připravovat včas, nakonec zkazil i pyré z červeného zelí – při dochucování do něj přidal šťávu z limety, což změnilo jeho barvu na růžovou až šedavou.

Jednoznačně nejlepší rekonstrukce Kristíniny kachny se naopak povedla Pavlovi, nicméně na jistý postup do finálové čtyřky to nestačilo. Jen zpočátku blíže nespecifikovanou výhodu do druhé výzvy.

MasterChef musí skvěle uvařit i za stovku!

Naštěstí pro Romana rozhodla o vyřazení jednoho z posledních pěti finalistů právě až druhá výzva. Pod dřevěnými bedýnkami na svých pracovních stolech každý ze soutěžících objevil stokorunu, až na Pavla. Ten dostal stokoruny dvě, v čemž spočívala jeho výhoda získaná za skvěle zvládnutou rekonstrukci Kristínina jídla.

Soutěžící totiž měli uvařit co nejlepší jídlo ze surovin, které jsou schopni nakoupit za přidělený peníz. Právě necelá stokoruna je totiž podle statistik částka, kterou každý Čech v průměru utratí denně za nákup potravin. Což překvapilo v podstatě všechny finalisty, zdálo se jim to málo.

Například Pavlína je totiž zvyklá nakupovat online a za mnohem vyšší částky, běhání mezi regály ji nebaví. Zato Pepa přiznal, že s manželkou jezdí na nákupy potravin rád, ovšem také utrácejí za jídlo mnohem víc.

Jít do samoobsluhy se stokorunou v ruce byla každopádně výzva pro všechny. Jen Pavel paradoxně konstatoval, že by navařil kotel jídla klidně za 42 korun, protože u nich doma se za jídlo nikdy moc neutrácelo, a přesto jeho maminka vždycky vařila skvěle. Zapotili se i při rozmýšlení, co uvařit, protože i toto jídlo muselo být hodno masterchefovské kuchyně.

Jídlo za stovku se nakonec nejvíc podařilo Ivce, i když vsadila na jídlo sladké: na povidla a bramborové taštičky s tvarohem a drobenkou, po kterých se porota jen oblízla. Prostě vylepšila recept své babičky a maminky. Pavel se blýskl paštikou z kuřecích jater, domácím pečivem a pálivým čatní, Roman vykouzlil za 89 korun chutné i zdravé jídlo z kuřete.

Zato Pavlíně a Pepovi se moc nedařilo: Pavlína, připravující zeleninový vývar s knedlíčky plněnými uzeným masem, nakonec málem neměla knedlíčky čím zalít. A Pepa natolik sázel na jistotu, že svou krkovicí se zadělávanou zeleninou porotu prostě nepřesvědčil a finálová čtyřka už mu není souzena. Přesto poděkoval za vše, co se v soutěži naučil.