Pomyslnou bramborovou medaili MasterChefa má Ivka, Pavel si sáhl na dno

Soutěžící Roman měl jako jediný účast v semifinále od minulého týdne jistou a vše sledoval z bezpečí balkonu, ovšem o zbývající dvě místa svedli Pavlína, Ivka a Pavel opravdový boj. A šéfkuchaři a porotci Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt je nechali nejen vařit, ale také si je vychutnali jako budoucí šéfkuchaře a museli předvést, jak umí řídit tým.

Ivka a Pavlína měly výhodu v tom, že v předchozích výzvách už si vedení kuchařských kolegů vyzkoušely, pro Pavla to byla premiéra. A protože stresové situace nejsou zrovna jeho šálek kávy, musel hodně zabojovat, aby přípravu tříchodového menu zdárně ukočíroval až do konce.

K ruce měl dva své nedávné kolegy v soutěži, Chili a Dědka. S Chili jsou naladěni na podobnou notu a v kuchyni si skvěle rozumí, ovšem rozvážný pán se sedmi křížky na krku s přezdívkou Dědek (s níž nemá problém a sám s ní souhlasil), si prostě dělá věci po svém a svým tempem.

Pavel s ním měl těžké pořízení a hodnocení jídla nakonec pokazila kost, kterou Dědek při filetování pstruha přehlédl. Nicméně zkušenost to určitě byla k nezaplacení. Podle porotců si něčím podobným musí projít každý.

Pavel se svým kuchařským týmem, který nebylo lehké ukočírovat: Chili s Dědkem.

A z čeho ti nejlepší amatérští kuchaři tentokrát vařili? Pro tříchodové menu měli hlavní suroviny jasně dané, recepty byly čistě na nich. Na předkrm měli použít pstruha, quinou, cider a kefír, na hlavní chod telecí maso, šalotku, dýni a přepuštěné máslo a na dezert černé pivo, ořechy a tonka fazole. Ve výběru dalších surovin měli volné ruce.

Od počátku si vše dokázala nejlépe zorganizovat Pavlína, až byli porotci překvapeni, že nezmatkuje jako obvykle. A vypadalo to, že se ve vedení týmu našla a baví ji to. Navíc si k ruce vybrala Pepu a Evi, na které se mohla ve všem spolehnout. I jim se s ní dobře vařilo. A výsledek stál za to.

Porotci Pavlínino menu jednoznačně vyhodnotili jako nejlepší, takže dojatá zamířila jako první za Romanem na balkon.

Ivka si svůj poslední soutěžní večer určitě užila. Čtvrtou nejlepší amatérkou je oprávněně, vařit i péct opravdu umí.

O poslední místo v semifinále pak už zabojovali jen Ivka s Pavlem. A porotci pro ně nevybrali právě jednoduchou disciplinu: připravit z humra opravdu dobrý bisque, plněnou tortellinu a pošírovaný ocásek.

A jak Ivka, tak Pavel předvedli u sporáků opravdový koncert a navařili skvěle. Kašpárek, Punčochář a Forejt vůbec neměli jednoduché rozhodování, nakonec se ale rozhodli poslat na balkon, a tedy i do semifinále, Pavla. Více než jedno místo už bohužel v soutěži neměli.