Titul MasterChef po zásluze vyhrál Roman. V kuchyni umí a nebojí se risku

Dvaatřicetiletý kondiční trenér a bývalý juniorský hokejový reprezentant Roman Staša v napínavém finále soutěže amatérských kuchařů porazil Pavlínu Lubojatzky. O jeden jediný, ale o to důležitější bod.

Romanovi se v soutěži několikrát vyplatilo zariskovat a výsledkem porotu složenou z těch nejlepších profesionálních šéfkuchařů často velmi příjemně překvapil. Kdo o tyto kouzelné okamžiky během soutěže přišel, najde alespoň některé v sestřihu Romanovy cesty soutěží.

Rodák ze Zlína se nebál zariskovat ani ve finále: tříchodové menu postavil na vzácné a velmi složité surovině – foie gras. Jako předkrm nabídl porotě koláč ze syrových foie gras, poté srnčí hřbet s foie gras a emulzí z oříškového másla. A za dezert perník s foie gras a meruňkovou espumou.

Pavlína šla do finále s tím, v čem si je naprosto jistá: volila zdravé a odlehčené menu. Jako předkrm mořského ďasa s omáčkou z červeného zelí a jablek a křenovo-libečkovou strouhankou. Jako hlavní chod měla jehněčí s pórkem, květákem a balzamikovým gelem. Coby dezert nabídla porotě cheescake s kafírovou limetou a pomerančem.

Finálové klání sledovali jak čtrnáct kolegů z finálové šestnáctky soutěže, tak rodinní příslušníci obou finalistů:

Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt hodnotili jednotlivé chody obou menu každý sám za sebe, maximálně mohli každému z nich přiřknout 10 bodů. Nakonec o vítězi rozhodl až Romanův geniální dezert.

Bezprostředně po získání titulu nejlepšího amatérského kuchaře Roman jako bývalý hokejista opět hledal společnou paralelu se svým milovaným sportem: „Mně se vždycky líbily okamžiky kluků, co vyhráli ten hokej. Oni nikdy nevědí, co mají říct. Já to mám úplně stejně. Já si prostě pořád přijdu jako obyčejnej týpek, kterej má rád grilování, a najednou jsem MasterChef.“

Celou soutěž vyhrál, přesto v první chvíli vůbec nechápal, co se právě stalo. „Tahle soutěž mi popsala hodně stran v mojí životní knize, byl to fakt velkej zážitek, a jestli tohle někdo uslyší, tak ať do toho jde. Když jsem přišel, nepoznal jsem houbu od bedly, já jsem prostě jenom strašně chtěl,“ konstatoval Roman Staša upřímně a s pokorou jako čerstvý vítěz MasterChef Česko 2020.

Letošní ročník soutěže byl přitom pro všechny jeho aktéry náročný po všech stránkách. Měl 36 dílů, a tedy i nejvíce natáčecích dnů, protože každý díl se natáčel dva dny. Na počátku se vysílaly dva díly týdně, pak jeden, přes léto se dokonce vysílání předtočených dílů kvůli koronavirové krizi přerušilo. Přes tuto pauzu soutěž své fanoušky neztratila. Ty, kteří mají opravdu rádi vaření i emoce, totiž tato show nesmírně baví.

Rozhovor s vítězem Romanem Stašou přinese středeční Rozstřel: