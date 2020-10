O půl milionu a titul MasterChef Česko zabojuje Pavlína s Romanem

Předposlední soutěžní večer amatérských kuchařů si šéfkuchaři Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt v rolích porotců užili. Pochutnali si. V první výzvě totiž vybral každý porotce své oblíbené suroviny pro jednoho ze soutěžících. A ti dokázali, že opravdu jsou nejlepší z nejlepších.

Roman vařil ze zaječího masa, kachních jater a vepřové krve, které vybral Jan Punčochář. Pavlína z mořského ďasa, morkové kosti a kaviáru, surovin vybraných Radkem Kašpárkem. A Pavel z mušlí sv. Jakuba, fenyklu a fermentovaného citronu, oblíbených surovin Přemka Forejta.

A jestli své jídlo někdo z těch tří dovedl k dokonalosti, byl to Roman, alespoň podle reakcí porotců. Protože Radek Kašpárek by určitě nechtěl „jíst pořád a pořád“ něco nedokonalého. A přestože i jídla od Pavlíny a Pavla byla dokonalá, Romana vystřelila skvěle připravené foie gras a zajíc se silnou omáčkou přímo do finále. A Roman byl především šťastný, že nezklamal Honzu Punčocháře, svůj kuchařský vzor, a současně dojatý.

Před Pavlínou a Pavlem ovšem byla v tu chvíli ještě druhá výzva, která rozsekla, kdo postoupí do finále jako druhý. Rozhodl o tom dezert, respektive francouzský svatební dort croquembouche sestavený z dokonale upečených a naplněných křupavých profiterolek z odpalovaného těsta ozdobený karamelovými vlasy. Zkuste ho připravit za 90 minut.

Pavlína i Pavel to zvládli, podívejte se na úvodní video, jak bylo hodnocení pro porotu těžké. A jen ona ví, proč rozhodla, že druhé místo ve finále patří Pavlíně. Pavel se musí spokojit se třetím, což je pořád medailové místo a úžasný výsledek, jehož si kreativní Pavel s vytříbeným citem pro dokonalou kombinaci chutí nesmírně váží. Přidáváme se ke gratulantům.