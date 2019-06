Rozstřel s vítězem MasterChef Česko a šéfkuchařem Přemkem Forejtem

Jak bude finále vypadat? Uvedení tři nejlepší amatérští kuchaři letošního ročníku budou mít za úkol přesvědčit špičkové šéfkuchaře Radka Kašpárka, Honzu Punčocháře a Přemka Forejta vlastním perfektním tříchodovým menu, složeným ze studeného předkrmu, hlavního chodu a dezertu.

Samozřejmostí bude omezený čas, tlak na rychlý a profesionální výkon i nervy soutěžících. Ve finále totiž nejde nejen o prestižní titul MasterChef Česko 2019. Ve hře je i půl milionu korun na rozjezd svého podniku či kariéry.

Soutěž MasterChef se vrátila na obrazovky po více než dvou letech s novými porotci a tahem na bránu. Úroveň soutěžících amatérů je úctyhodná, řadu profesionálních šéfkuchařů by totiž semifinálová šestnáctka strčila do kapsy.

A nejen to. Ti, kteří se propracovali do samotného finále, dokážou svými kuchařskými výtvory porotce mnohdy opravdu překvapit, jejich talent jim dělá upřímnou radost. Přitom jsou to ve dvou případech držitelé michelinských hvězd, olomoucký restaurant Entreé Přemka Forejta také patří mezi oceňované top podniky. Všichni tři tedy už opravdu mají leccos nachutnáno.