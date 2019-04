Hostem úterního Rozstřelu bude šéfkuchař Jan Punčochář. Ptejte se

I lidé, kteří kulinářskou scénu sledují jen okrajově, na jeho jméno určitě narazili v souvislosti s restaurací Le terroir, vyhlášené párováním pokrmů s vínem. A do Grand Cru, kde vařil posledních pět let, už se chodilo vyloženě „na něj“.

Je jedním z kuchařů, kteří se zabývají takzvaným fine dining, tedy zážitkovou gastronomii, kterou jedni milují a druzí zase popisují jako „něco rozmazaného po talíři“ nebo „kostka ve skluzu“.

Pro Punčocháře začne v nové restauraci U Matěje zcela nová životní etapa. Protože nakrmit strávníky v restauraci s tak velkou kapacitou míst (a taky ji naplnit návštěvníky) bude velkou zkouškou schopnosti ekonomicky zvládnout tak velký projekt.

Jan Punčochář ale přesto zůstává optimistou. „V tom místě vždycky byla restaurace a posledních pět let se rekonstruovala. Takže z úcty k tradici se bude jmenovat stejně. Dovnitř by se mělo vejít 120 strávníků, na zahrádku dalších 140 lidí,“ popisoval v rozhovoru, který jsme přinesli zhruba před měsícem.

Od dubna spustil zkušební provoz a nechal si měsíc na vyzkoušení všech provozních procesů tak, aby od května mohl otevřít naplno. Přece jen, než se nový tým sehraje, chvíli to trvá a Jan Punčochář jako zkušený profesionál si nechce utrhnout ostudu jen proto, že by něco uspěchal.

V podstatě všichni kuchaři na úrovni ve městě se znají, a tak už sociální sítě „šuměly“ zvědavostí, jak to asi U Matěje bude vypadat. Když ukázal svou novou kuchyni, mnozí si povzdechli závistí. A těšili se na pár zkušebních večerů, kam byli pozváni na ochutnávku.

„To víte, až do posledních chvil se upravuje, lakuje, dolaďuje. A čeká nás také kolaudace, která je načasovaná právě tak, abychom stihli spustit ostrý provoz,“ říkal Punčochář jen pár dní před Rozstřelem.

V restauraci se chce zaměřit na omáčky. Chtěl by vařit tradiční česká jídla „šmrcnutá“ rakouskou kuchyní, ovšem s tím, že všechna jídla se budou řídit současnými tendy: méně mouky, intenzivní chutě.

Kuchař se narodil v Praze, kde se vyučil v hotelu Ambassador. Hned po škole pracoval v několika vyhlášených pražských restaurací, jako jsou Rybí trh, International Zlatá Praha nebo Zátiší Groupe.

Své zkušenosti dále sbíral v zahraničí, kde absolvoval stáže v michelinských restauracích Hangar 7 a Tim Raue. Jako kuchař také působil v přední švýcarské restauraci Häberlis Schützenhaus.

Po návratu do Prahy se stal šéfkuchařem podniku Le terroir, kde působil deset let. Několik let dozoroval a koncepčně se podílel na kuchařském provozu v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech, je spolutvůrcem a supervizorem restaurace Pohostinec Monarch.

Naposledy jste si jeho autentickou a nezaměnitelnou kuchyni mohli vychutnat v restauraci Grand Cru. Od dubna otevírá vlastní restauraci U Matěje, ostrý provoz by měl začít od května 2019.