VIDEO: Budoucí MasterChef musí za půlhodinu zvládnout luxusní steak Rossini

Ve vyřazovacím kole se tentokrát utkali pouze čtyři soutěžící, kteří před týdnem prohráli ve venkovní výzvě. Věděli, že musí zabojovat, jinak v soutěži končí, a porota si pro ně připravila skutečnou záludnost. Mohli uvařit cokoliv, na co si ve spižírně vyberou suroviny, ovšem s tím, že z přístrojů mohou použít pouze rychlovarnou konvici, moderní obdobu remosky nebo toustovač.

Nejlépe si s tím poradil Roman, který v toustovači připravil tuňáka a k němu salát, jemuž dodal kyselosti šťávou z ananasu, citrusy totiž neměl.

O postup se tedy rozhodovalo mezi Pavlínou, Evou a Pepou, kteří se museli předvést, jak umí pracovat s masem. Protože připravit steak a la Rossini, tedy opravdu exkluzivní jídlo ze samých drahých surovin, v tom už je kus umění.

Za receptem a touto legendární kulinářskou pochoutkou stojí hudební skladatel Giacomo Rossini, který se před čtyřicítkou rozhodl, že oper bylo dost a je na čase si užívat života. A začal s vášní pro věc skládat v kuchyni: recepty i hudbu pro oblíbené šéfkuchaře. A steak ze svíčkové si ideálně představoval připravený s lanýži a ztučnělými husími jatýrky, tedy ´foie gras´, hus či kachen.

Recept na steak Rossini

Na 4 porce potřebujete: 800 g argentinské svíčkové, sůl a pepř, olej na potření, lžíci másla, 320 g foie gras a černý lanýž. Na omáčku šalotku, 200 ml telecího demi glace, 50 ml koňaku, 2 lžíce másla a sůl.

Maso rozdělíme na porce. Každou porci rukama lehce potřeme olejem. Vložíme do rozpálené pánve. Jakmile se maso zatáhne ze všech stran, tedy i po obvodu, přidáme do pánve lžíci másla. Do másla přidáme sůl a pepř, zpěněným máslem několikrát maso lžící v pánvi přelijeme, tak maso osolíme a opepříme. Opečené maso dáme odpočinout do trouby předehřáté na 60° C.

Dobře zachlazená játra zprudka opečeme na pánvi. Dáme stranou. Na výpeku z jater pozvolna orestujeme krájenou šalotku dosklovata, osolíme. Zastříkneme koňakem, který necháme prudce odvařit, přidáme demi glace a provaříme. Nakonec vmícháme kostičky chladného másla, čímž omáčku zjemníme a částečně i zahustíme. Na plátky svíčkové položíme foie gras, přelijeme omáčkou, přidáme plátek lanýže a můžeme servírovat.

Podívejte se na videu, jak připravují steak Rossini v restauraci La Finestra:

5. prosince 2014

Do finálové sedmičky se nepodívá Evi. Zradila ji chuť

Mít na přípravu luxusního steaku čistou půlhodinu je sice dostatečně dlouhá doba, ale respekt amatéra z drahých surovin musí svazovat ruce. Takže všechny tři steaky s lanýži a orestovanými jatýrky sice byly připravené dobře, drobné chybky nehodné MasterChefa se ovšem našly. Nejlépe si s legendárním receptem poradila Pavlína, mezi Pepou a Evi nakonec o postupu do finálové sedmičky rozhodl obávaný chuťový test.

Poslepu ochutnávat kostičky základních surovin totiž sice vypadá jednoduše, ale zkuste si to někdy. Není tedy divu, že ředkvička Evě chutnala jako kedluben a uzeného lososa zaměnila za makrelu. Tak jako tak dokázala, že i v zapálené a nadšené amatérské kuchařce s malými dětmi pod křídly se může skrývat spousta vášně pro přípravu opravdu dobrého jídla. A ta ji určitě neopustí.