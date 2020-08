VIDEO: Pokud milujete svět chutí a vůní, MasterChef vás vtáhne do děje

O titul MasterChefa bojuje finálová šestnáctka na televizních obrazovkách už od zimy. A minulý týden se připomněla speciálním dílem, kde se mohli s jednotlivými soutěžícími seznámit i ti diváci, kteří naskočili do rozjetého vlaku.

Některé díly jsou vyřazovací (takový další se odvysílá 1. září), tzv. výzvy, jaká proběhla v premiérovém vysílání v úterý večer, jsou spíš na odlehčení. Pro diváky určitě, pro soutěžící částečně. Většinou totiž toto vaření v terénu rozhodne o imunitě pro další vyřazovací kolo, proto ho berou nesmírně vážně. Teď navíc vařili pro záchranáře: a to teplou svačinu (viz video), kterou by mohli zhltnout i za pochodu, a lehkou, ovšem vydatnou večeři po celodenní službě.

Záchranářská výzva a hodnocení záchranářů tentokrát nekompromisně rozhodly o tom, že příště o další postup, a tedy o všechno, mezi sebou zabojují Roman, Pepa, Pavlína a Eva (více o jednotlivých soutěžících níže).

Všichni jsou přitom skvělí kuchaři, chtějí být nejlepší a nedělat kompromisy. Takže každý stres a neúspěch, který jim profesionální porotci dají pořádně pocítit, je většinou nakonec nakopne k ještě lepším výkonům. Průběžně se tak zocelují, což může být skvělou průpravou i startem pro novou kariéru. A šéfkuchaři Radek Kašpárek, Honza Punčochář a Přemek Forejt to dobře vědí.

Seznamte se s finálovou osmičkou soutěžících

Chili (28 let), kreativec a hráčka amerického fotbalu z Prahy



Sympaťačka s vietnamskými kořeny se v kuchyni motala už jako malá, ale k vaření přičichla až díky českým tetičkám a jejich receptům na tradiční česká jídla. Pak ji maminka zasvětila i do tajů kuchyně vietnamské, což se promítá i do jejího stylu vaření: miluje fusion, tedy kombinování různorodých kuchyní a ingrediencí. Po soutěži se rozhodně chce dál věnovat vaření, třeba v podobě pop-up eventů ve vietnamském stylu: host bude mít možnost stát se členem vietnamské rodiny a zažít rituální sdílení, které je pro tuto kulturu typické.

Eva Tomečková (30), ze Smilovic u Třince

Hrdá máma, pro niž jsou její děti vším, doma při vaření poslouchá muziku, u toho zpívá, někdy i tančí. Dobrá nálada se pak odrazí v jídle, na jehož kvalitu hodně dá. Současně se nebojí výzev, své sny si plní pomalu, ale jistě, a v soutěži předvádí, že i poctivá česká kuchyně se v MasterChef Česko umí prosadit. Například její plněné knedlíky s domácím uzeným ji dokázaly poslat do dalšího kola a porotci talíř vyškrabali do posledního drobku.

Tým Ivy, který má pro příští kolo další postup jasný: zleva Pavel, Chili, Viky a Iva.

Iva Sarauerová (37), projektantka zahrad z Prahy



Rodilá a hrdá Žižkovanda a máma dvou kluků si jde i jako samoživitelka za svými sny naplno. Kromě zahradní architektury je její vášní i sport, kterému se dokonce věnuje na závodní úrovni. Když zrovna není v posilovně, tráví čas v kuchyni, kde peče sladké dobroty. Není divu, že jejím kulinářským snem je vlastní kavárna s cukrárnou, ačkoliv sama dorty nemlsá, jen degustuje.

Pavlína Lubojatzky (25), z Prahy

Pavlína je sice drobná, ale neskutečný rváč. Když se s manželem rozhodli změnit životní styl a jíst zdravě, zhubli dohromady 46 kilo. Nadšení ze zdravého vaření tak Pavlínu začalo naplňovat víc než stávající práce v korporátu. Kvůli účasti v soutěži dokonce dala výpověď, aby se mohla na MasterChefa plně soustředit. V plánu má stáže v restauracích, vydání vlastní kuchařky a sní o vlastní značce originálních kuchyňských zástěr.

Viktorie Hrazdílková alias Viky (25), studentka sociologie z Kyjova

Miluje moravskou kuchyni, kterou se snaží odlehčit a ukázat lidem, že i těžká jídla se dají vařit zdravěji. Což umí perfektně. Do finálové TOP 16 kulinářské soutěže MasterChef postoupila díky majonéze, kterou připravila nejlépe ze všech. V současné době se mimo jiné věnuje fitness koučingu.

Romanův tým, jehož členové budou za týden bojovat o další postup každý sám za sebe: zleva Roman, Pepa, Eva a Pavlína.

Roman Staša (31), osobní trenér z Prahy



Jako urostlý bývalý hokejista má sice dlaně jako medvěd, ale v kuchyni umí vykouzlit pokrmy, které skvěle vypadají i chutnají. Počátky jeho kulinářského umění jsou přitom v obyčejném grilování, kdy hostil kamarády. Když mu to přestalo stačit, pustil se do experimentování, protože ho baví neobvyklé kombinace chutí a jídlo většinou vymýšlí za pochodu. Po soutěži by rád „rozjel“ koncept restaurace, která bude vařit na místech, kde byste to nečekali: třeba v industriálních prostorech, na starých hradech nebo třeba na zimním stadionu.

Recept na tatarák z krevet s filetem z mořského vlka a dip z jogurtu a avokáda (Roman Staša) Na dvě porce (doba přípravy 35 minut) potřebujete: 200 g mořského vlka, šťávu z grepu, šťávu ze dvou limet, sůl a pepř. Na tatarák: 10 krevet, 4 lžíce sojové omáčky, 1 lžíce agávového sirupu, půl hrsti hladkolisté petržele, sůl a pepř. Na dip: zralé avokádo, lžíci bílého jogurtu a hrst koriandru.

Mořského vlka vyfiletujete a naložíte do marinády z grepové a limetové šťávy tak, aby byl celý ponořený. Lehce osolíte a opepříte. Očištěné krevety dáte asi na 10 minut do marinády připravené ze sojové omáčky, agávového sirupu, soli a pepře. Poté krevety najemno nesekáte a přidáte k nim sekanou pažitku. Namarinovaného mořského vlka s dipem z jogurtu, avokáda, koriandru, soli a pepře a krevetovým tatarákem servírujte dozdobené sekaným koriandrem.

Pavel Berky (33), módní návrhář z Prahy

Pavel vyrůstal na sídlišti na Slovensku, už odmala byla jeho vášní móda i vaření a dokázal překvapit svou kreativitou. Například si se svou sestřenicí udělal aspoň na pár hodin ze staré telefonní budky bistro, kde podávali chléb s pomazánkou a čaj; obyvatelům sídliště ovšem jejich nápad tak skvělý nepřišel. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze mu pomohla rozjet kariéru módního návrháře a jeho snem je netradiční koncept restaurace s galerií jako prostoru, kde se bude snoubit móda, umění a gastronomie. Do TOP 16 se dostal díky receptu kombinujícím moderní gastronomii a Pavlovy romské kořeny. Uvařil dokonale připravené kachní prso, bramborový fondán a griliášové trubičky plněné kachní paštikou (recept zde), což trojici porotců – Přemka Forejta, Jana Punčocháře i Radka Kašpárka dostalo do kolen.

Josef Nemrava (37), stavař z Borovan

Láska k vaření a rybaření znamenají pro tohoto rodilého Jihočecha dvě velké záliby. Sice uznává tradiční českou kuchyni, ale chce se v soutěži naučit novým věcem i většímu experimentování. Přeje si, aby mu soutěž pomohla splnit sen: namísto práce v rodinné stavařské firmě by si otevřel vlastní restauraci. Do TOP 16 se dostal jídlem za pár korun, které doma připravuje pro své dcerky.