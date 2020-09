Finalisté MasterChefa si užili vaření s rodinou. A podělili se o recepty

Některým soutěžícím, ale i porotcům, až vehnalo slzy do očí, když do studiové kuchyně nakráčely malé dcerky soutěžícího Pepy, dva školáci od Ivy, mladší bratr Chili, Pavlova starší sestra, maminka Romana a tatínek Pavlíny.

Právě oni už pro soutěžící dopředu vybrali oblíbený rodinný recept a suroviny, ze kterých budou společně vařit. Ale protože se pohybovali v kuchyni MasterChefa, samozřejmě měli za úkol rodinný pokrm maximálně povýšit. Naštěstí si soutěžící mohli vybrat další suroviny ve spižírně sami.

Nastalo rodinné vaření, které do studia vneslo maximální pohodu. A opravdu to vypadalo, že si to všichni maximálně užili. Pepa s Ivou šťastní, že jsou na chvíli se svými dětmi, od kterých je soutěž načas poněkud odtrhla. Chili zase pyšná na svého mladšího bratra, kterého v podstatě odmalička vychovávala. Pavel si zase oblíbený recept své maminky strašně rád uvařil spolu se sestrou.

Roman to pojal jako krásnou příležitost ukázat mámě, že umí uvařit jídla, která ona asi ani neměla příležitost ochutnat. A Pavlína jako možnost ukázat tátovi, že už není malá holka a že si umí věci sama zorganizovat a vést rodinný tým.

Rodinné a národní recepty tak doslova ožily: Pavel se sestrou například předvedli vymazlený fazolový guláš po maďarsku s cikánskou plackou a Chili s bratrem pak sladkokyselé vietnamské jarní závitky s hlívou a krevetami.

Vařit s dětmi se dá. A vyplatí

Porotce ovšem jako táty od rodin asi nejvíc nadchlo, jak sehrané týmy tvořili Pepa a Iva se svými dětmi. Pětiletá Rozárka krájela kořenovou zeleninu do rajské omáčky jako neohrožená kuchařka, Hugo od Ivy se zase zkušeně pustil do boloňské omáčky. Obojí bylo podle porotců skvostné, můžete vyzkoušet.

Vlevo tagliatelle s boloňskou omáčkou, vpravo dort Pavlova, obojí od Ivy.

Tagliatelle s boloňskou omáčkou, parmazánový chips



Podle Ivy Sarauerové a jejích synů Kvida s Hugem na tagliatelle (2 porce) potřebujete: 150 g semoliny, vejce, 3 žloutky, 2 lžíce olivového oleje a sůl. Na boloňskou omáčku: 250 g vepřové plece, 100 g krkovičky, 50 g parmské šunky, mrkev, 2 stonky řapíkatého celeru, cibuli, stroužek česneku, lžíci protlaku, 1 dcl červeného vína, plechovku loupaných rajčat, asi 1,5 dcl vývaru, sůl a pepř, oregano, tymián, bazalku a čtvereček 70% čokolády. Na chips na ozdobu pak ještě hrst strouhaného parmezánu.

Ze semoliny, vejce, žloutků a oleje vypracujeme těsto, které necháme alespoň 30 minut odpočinout. Maso umeleme společně se šunkou. (Omáčku připravíte i z předem koupeného mletého masa, nejlepší je mix hovězího a vepřového.)

Na oleji osmažíme mrkev a celer, pak přidáme cibuli. Vložíme sekaný česnek a maso, zarestujeme dozlatova, přidáme protlak a opět zarestujeme. Podlijeme červeným vínem, které necháme vyvařit. Přidáme rajčata a dochutíme solí, pepřem, oreganem, tymiánem a bazalkou. Omáčku střídavě necháme vyvařit a podléváme slabým vývarem, což několikrát opakujeme, abychom docílili silné a dobré chuti. Na závěr vmícháme čtvereček čokolády, provaříme a je hotovo.

Parmezán nastrouháme a rozložíme na pečící papír. Asi 7 minut pečeme v troubě předehřáté na 200°C, dokud sýr nepovolí a lehce nezezlátne. Ještě teplý a ohebný chips můžeme libovolně tvarovat.

Z těsta vyválíme tenký plát, ze kterého vykrájíme nudle. Ty uvaříme ve vydatně osolené vodě asi 2–3 minuty. Nudle slijeme a v rozehřáté pánvi oglazujeme rozpuštěným máslem. Porci tagliatellí promícháme s troškou omáčky, vytvoříme hnízdo, na které dáme ještě omáčku a ozdobíme parmezánovým chipsem.

Rajská omáčka s čufty a těstovinami



Podle Josefa Nemravy a Terezky s Rozárkou na 2 porce těstovin potřebujete: 200 g hladké mouky, 2 vejce a 2 lžíce oleje. Na čufty: 300 g mletého hovězího masa, 3 plátky toastového chleba, kelímek 33% smetany, 2 vejce, stroužek česneku, sůl a pepř, muškátový oříšek, půl hrsti petrželky, 2 lžíce nastrouhaného perníku a olej na smažení. Na omáčku: 2 mrkve, 2 petržele, cibuli, 2 lžíce másla, asi 2 dcl vývaru, konzervu loupaných rajčat, čerstvé rajče, půlku červené papriky, sůl a pepř, 2 bobkové listy, 3 kuličky nového koření, kousek celé skořice a 2 hřebíčky.

Pepa zvládl připravit rajskou během hodiny se svými holčičkami, zvládnete to také.

Z mouky, vajec a oleje vypracujeme těsto, které necháme nejméně 15 minut odpočinout.

Toastový chléb nakrájíme na kostičky a zalijeme smetanou tak, aby lehce zvláčněl. Přidáme mleté maso, utřený česnek, dvě vejce, sekanou petrželku a strouhaný perník. Dochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem. Ze směsi vytvoříme bochánky, které osmažíme v oleji na pánvi.

Rajče spaříme, oloupeme a zbavíme semínek. V hrnci si na másle osmažíme na kostičky krájenou mrkev a petržel, pak přidáme cibuli, vše orestujeme a přilijeme vývar, rajčata z plechovky a přidáme krájené oloupané rajče a papriku. Do omáčky ponoříme sítko s kořením, osolíme a opepříme. Omáčku necháme pomalu vařit. Hotovou omáčku rozmixujeme a propasírujeme přes síto.

Odpočinuté těsto na nudle rozválíme na tenkou placku, ze které vykrájíme širší nudle tagliatelle. Ty vaříme asi 3 minuty v osolené vodě a můžeme podávat.

Sladká tečka na závěr...

Za recept na rajskou omáčku mohl Pepa i s Terezkou a Rozárkou vyběhnout na balkon s tím, že postup do dalšího kola má jistý. Zbylých pět soutěžících muselo ještě připravit oblíbený domácí dezert, který opět vybral rodinný příslušník. Skvostně si s tím poradil Roman, který zná od maminky štrúdl jen kupovaný: rozebral ho na součástky a vyšvihl naprosto originální jablečný dezert s minimem listového těsta, zato s drobenkou.

Romanův rozebraný jablečný štrúdl porotu oslnil. Brownies od Pavlíny se moc nepovedlo... Pavlovy větrníky, respektive profiterolky... Donut se Chili moc nevydařil, špatně jí nakynul...

Pavlíně a Chili se dezert moc nevydařil, takže se právě mezi nimi rozhodovalo o postupu do finálové pětky. Už už to vypadalo, že na ni nedosáhne Pavlína, na níž čekal na balkoně táta. Od porotců si vyslechla, že smíchat pár ingrediencí na brownies přece musí zvládnout každý. Nicméně o postup ji to nepřipravilo, na vyřazení dalšího ze soutěžících si musí diváci ještě počkat.