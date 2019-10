Homelesácká večeře i smrad na talíři. Šéfkuchař Forejt nemá o nápady nouzi

Udivuje nejen neotřelými, někdy až lehce bizarními nápady, ale hlavně skvělou kuchyní. Už čtvrtým rokem šéfuje olomoucké restauraci Entrée, která se záhy vyšvihla mezi nejlepší podniky v tuzemsku. Navíc se objevil na TV NOVA – v soutěži MasterChef byl jedním ze tří porotců. Jak se cítí před kamerou? Co baví jeho pětiletou dceru? A co by si dal k poslední večeři?