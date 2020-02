Jak na kachnu, kterou ohromil módní návrhář Berky porotu v MasterChef

Pavel Berky je zajímavá osobnost. Pochází ze Slovenska, přesto jako módní návrhář úspěšně tvoří v České republice. Známý je však i v Londýně, Budapešti, New Yorku či Salt Lake City.

Módě se věnuje v podstatě od malička, kdy si jako dítě kreslil návrhy střihů. Profesionální kariéru odstartovalo studium na pražské UMPRUM.

Dnes obléká slavné osobnosti jako Moniku Bagárovou, Lucii Vondráčkovou, Mariannu Prachařovou, Barboru Mottlovou, Adélu Banášovou či Sisu Sklovskou.

Jeho cesta se nedávno rozdvojila a začal se věnovat i vaření. Rozhodl se přihlásit do soutěže MasterChef a hned tam vzbudil rozruch tím, že postoupil ze zástupu adeptů přímo do finálového kola.

Recept na kachní prsa s bramborem a fíkovou omáčkou a griliášem plněným kachní paštikou

Seznam ingrediencí na recept je ďábelsky dlouhý, ale podle Pavla by se mělo podařit celý pokrm uvařit do 100 minut. „Když jste na castingu v MasterChefovi, máte na to jen hodinu,“ popsal Pavel.

Při soutěži není o stres nouze.

Budete potřebovat:

Kachna:

4 ks kachních prsou, sůl, pepř, rozmarýn, tymián

Paštika:

200 g kachních jater, 200 g kuřecích jater, 50 ml mandlového likéru, 150 ml červeného vína suchého, 150 ml smetany ke šlehání, 100 g másla, sůl, pepř, tymián, 1 stroužek česneku, 1 ks cibule

Omáčka:

máslo, 150 ml červeného vína, 150 ml kuřecího vývaru, 3 ks fíků, balsamico (podle chuti)

Griliáše (cca 8 ks):

200 g cukru moučky, 200 g mletých ořechů (podle chuti), mleté ořechy na dozdobení

Bramborový fondant:

4 ks brambor, 50 g másla, 300 ml vývaru

Jak postupovat

Kachní prsa odblaníme, očistíme od přebytečné kůže a zarovnáme kraje. Kůži nakrájíme šikmým řezem, aby se dobře propekla.

Osolíme z každé strany a na suchou pánev dáme kůží dolů opékat. Opečeme dokřupava, otočíme na opačnou stranu a přibližně jednu minutu opékáme na straně, kde není kůže. Přendáme na plech a v rozehřáté troubě na 180 pečeme přibližně 6–8 min, podle velikosti prsa. Vyndáme a necháme odležet 10–15 minut.

Tip: přebytečný tuk z kachny při vypékání vždy slijeme, aby byla pánev suchá – docílíme tím větší křupavosti kůže

Brambory oloupeme a vykrojíme čtyři špalky. V pánvi rozpustíme kousek másla, přidáme brambory, které osolíme a z každé strany je opečeme dozlatova. Na pánvi je do poloviny zalijeme vývarem a na mírném ohni vaříme asi 15 min do změknutí.

Na paštiku:

Na pánvi rozehřejeme olej, na kterém necháme zesklovatět cibulku. Přidáme očištěná játra, necháme zatáhnout a podlijeme mandlovým likérem.

Dochutíme tymiánem a likér zredukujeme do sucha. Následně zalijeme červeným vínem, které opět zredukujeme. Po vychladnutí rozmixujeme se smetanou a rozpuštěným máslem. Podle chuti dochutíme solí a pepřem. Chladíme do podávání.

Tip: Játra neopékáme moc dlouho, uvnitř musí zůstat stále růžová, aby paštika měla hezkou narůžovělou barvu.

Na omáčku:

Fíky, tymián a červenou cibuli povaříme ve víně, balsamiku a ve vývaru až do rozvaření. Scedíme, přepasírujeme a zašleháme kousek másla. Dochutíme solí a pepřem.

Tip: Pokud nejsou fíky dostatečně zralé, můžeme mírně dochutit medem nebo cukrem.

Na griliáš:

V hrnci rozpustíme cukr na karamel, odstavíme z plotny a přisypeme stejné množství namletých ořechů, rozmícháme. Lžící nabereme horkou směs, vylijeme na kuchyňskou linku, vytvarujeme placku a pomocí vařečky rolujeme do trubičky.

Pozor, karamelová směs je horká. Hotovou trubičku obalíme v rozemletých oříšcích a vychladlé plníme kachní paštikou.

Tip: S karamelovou směsí je potřeba pracovat rychle, protože brzy tvrdne.