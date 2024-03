Jsme jako Turci: dvě hodiny nadáváme a pak zjistíme, že se máme fajn

Před několika dny vyšel aktuální žebříček nejšťastnějších zemí světa sestavovaný OSN. Zvítězili opět Finové, Češi se překvapivě umístili v první dvacítce států na osmnáctém místě, na chvostu více než 140 zemí zůstal viset nejméně šťastný Afghánistán nebo třeba Libanon.

Co v jaké zemi rozhoduje o vnitřním životním štěstí člověka? Je štěstí závislé na bohatství? Je trvanlivé a konzervovatelné?

Psycholožka Kristýna Tronečková už několik let objíždí svět, aby našla na tyto otázky odpověď. V rámci své dizertační práce začínala v Bhútánu, který je známý pojmem Gross National Hapiness (hrubé národní štěstí – pozn. redakce). Konceptem, který se snaží vyjádřit míru kvality lidského života a rozvoje společnosti něčím obecnějším, než je hrubý domácí produkt.

„Fascinovalo mě to. Protože na univerzitě jsem zkoumala štěstí v různých zemích světa a přišlo mi, že Bhútán tam rozhodně musí být. Bhútánci sice nevymysleli nějaké přelomové vynálezy pro lidstvo, ale ví, jak žít a jak přistupovat k tomu, aby člověk uchopil pomíjivost chvíle i života. Mají štěstí zkrátka v srdci,“ řekla v podcastu NA KAFI Kristýna Tronečková.

Od té doby, co se na své životní cestě za štěstím protnula s partnerem Matoušem Hurtíkem, cestují a píší knihy o štěstí spolu. Momentálně žijí v Norsku, kde běžkují, věnují se freeridu a sbírají síly na další země, které chtějí prozkoumat. V létě to bude Dánsko, pak je v plánu Bali a poté možná Peru nebo Mexiko.

Dobrá kondice vs. systém

Norové si podle nich našli své životní štěstí ve sportu, v dobré fyzické kondici, ve zdravém těle a v přírodě, zatímco třeba na jídle jim tolik nezáleží. Matouš i Kristýna už poznali, že život zde je velmi svobodný a jednoduchý.

PODCASTY iDNES.cz Ženský svět do uší. Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá...

Japonci naproti tomu nacházejí své životní štěstí v čistotě, bezpečnosti, efektivitě společnosti a spolehlivosti systému, který je pro ně nesmírně důležitý. „Taky vykvetlé sakury, které vlastně způsobují šílenství všech Japonců. Ti si berou z práce volno, aby zažili ten pocit tady a teď. Oni ví, že jinde už to takové nebude, že prostě teď je teď. Tak si udělají piknik pod těmi rozkvetlými květy a jsou šťastní,“ dodala v podcastu psycholožka.

Peníze nejsou zárukou štěstí

Psycholožka, spisovatelka a cestovatelka Kristýna Tronečková v podcastu zmínila, že na penězích štěstí ve světě závisí pouze do jisté míry. „K vnitřnímu štěstí potřebujete opravdu velmi málo: potřebujeme si zajistit ty úplně základní potřeby, střechu nad hlavou, jídlo a zabezpečení rodiny. Potřebujeme peníze do té míry, abychom se cítili bezpečně a abychom věděli, že dokážeme jednoduše přežít. Ale pak už je to jenom na nás, na nastavení mysli. Pak už se jenom rozhodujete, jestli chcete trávit dvacet hodin denně v práci a mít více peněz a čtvrté auto, anebo tu svoji snahu, svoji energii pustíte do něčeho, co má nehmotný přesah,“ poznamenal cestovatel a spisovatel Matouš Hurtík.

V některých zemích se dá štěstí různě definovat z pohledu muže a ženy. „Třeba když jsme se na štěstí ptali žen a mužů v Turecku, tak muži často zmiňovali jejich čajové dýchánky, kdy si sednou k tulipánovým skleničkám v čajovnách, popíjejí, koukají na život na ulici, hrají k tomu různé hry, což je tam velmi maskulinní záležitost. Ženy zase naopak rády chodí na trh a kupují to nádherné barevné ovoce. O něco častěji než muži zmiňovaly rodinné soužití, zatímco muži zmiňovali to, že jdou s chlapama na fotbal,“ dodala Tronečková s tím, že v Turecku byl rozdíl mezi mužským a ženským pohledem na životní štěstí hodně patrný, zatímco v jiných zemích se rozdíly celkem stíraly.

Štěstí ve světě V čem nacházejí štěstí jednotlivé země? Psycholožka Kristýna Tronečková a marketingový specialista Matouš Hurtík štěstí po světě zkoumají a své poznatky sepsali do knih Cesty za štěstím, Cesty za štěstím 2 a Naše Cesty za štěstím.

Právě turecký přístup k životnímu štěstí je nám Čechům podle dvou cestovatelů nejbližší. „V Turecku jsou mistři světa ve stěžování. Myslím, že jsme těsně druzí. Ale Turci, ti to opravdu dohnali na velmi vysokou úroveň. Nejdřív si na všechno stěžujou, ale když se s nimi dostanete do dostatečné hloubky, tak i oni, u kterých je na první dobrou vždycky něco špatně, zjistí, že jejich štěstím je rodina, že jsou to kamarádi, že je to zdravé dobré jídlo,“ popsal tureckou náturu Matouš Hurtík.

„Češi svoje napětí dokážou stejně jako Turci přetavit do úlevného humoru, tak že to prostě nechají odeznít. A dokážou si udělat legraci sami ze sebe, takže taková naše velká národní síla tkví ve velmi význačném českém humoru, který my jako národ máme a který je nám blízký a kterému nerozumí moc národů na světě. Jen snad Turci a Bhútánci mu rozumí,“ dodala psycholožka.