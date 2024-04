Jaro je ideální čas na restart. Dejte šanci novým začátkům

Neříkáme, že jaro musíte mít rádi. Ale zavírat oči před jeho jasně danými vzpruhami by také bylo špatně. Zvlášť, když je vyzkoumané, že na spoustu lidí působí skutečně pozitivně.

„Je to v prvé řadě tím, že se všechno probouzí a dere na svět s dychtivostí mládí,“ usmívá se psycholožka Jen McWaters a pokračuje: „Tím pádem získává i člověk pocit, že je mladší, krásnější a může si ještě troufnout na spoustu věcí.“ Ne vždy je to ale jednoduché.

Zcela prokazatelně totiž existuje také něco, co se označuje za jarní únavu. „Je to vlastně neschopnost člověka těmto novinkám plynule přivyknout,“ přitakává odbornice. A to dokáže dobrý pocit zkazit.

Aby se to nestalo, musíte vědět, jak se na toto období co nejlépe adaptovat tak, aby vám to nebralo dech. „V prvé řadě je třeba umět se nejen zahledět, ale – jak já říkám – také zadýchat sám do sebe,“ vysvětluje se expertka.

To se vám podaří nejlépe, když vyrazíte na procházku, nejlépe do přírody anebo ve městě aspoň do parku nebo na nějaké místo, které není obklopeno samým betonem.

„Veškeré rušiče nechte doma. A tentokrát tím nemyslím jenom mobilní telefony, ale také třeba psy nebo děti,“ nabádá Jen McWaters. Jen tak budete moci být sami se sebou a dokonale vnímat okolí.

Vnímejte přírodu všemi svými smysly

Nestačí se ale jenom dívat. „Hluboce se nadechněte a vnímejte čerstvost vzduchu, který vám proudí do plic. Kochejte se jeho přirozenou teplotou, která už vám netrhá plíce ani nestudí v těle. Je příjemná a splývá s vaší duší, jako i vy splýváte se vším, co je kolem vás,“ nabízí možný přístup expertka.

Podle ní je také potřeba vnímat přírodu kolem i dalšími smysly. „Zásadní je sluch. Jaro s sebou totiž nese spoustu zvuků, které dodávají člověku optimismu. Je to vítr, který si pohrává s listy. Štěbetání ptáků stavějících si hnízda. Bzučení stále ještě mírně ospalého hmyzu,“ říká psycholožka.

Snažit se rozlišit jeden zvuk od druhého a pořádně si ho zapamatovat, abyste si ho vybavili i v noci, kdy všechno ztichne, je velmi uklidňující terapií. S venkovními aktivitami a nutkáním něco fyzicky dělat souvisí i další věc, kterou můžete využít k tomu, abyste žili zdravěji a lépe.

„Člověk má přirozenou tendenci přestat být na jaře líný a začít sportovat. A toho je potřeba využít,“ potvrzuje fitness trenér Honza Novotný. Podle něj je právě proto potřeba duše, které nikdy samy nesportovaly, povzbudit. „Sám se snažím se svými klienty chodit co nejvíc ven, ale nabádám je, aby s sebou vzali i nějakého známého nebo kamaráda, co by si jindy nedal říct,“ uvádí Honza.

Právě v tomto ohledu navíc platí, že ve dvou se to vždycky táhne líp. Proto je dobré pustit se od outdoorových aktivit s přáteli nebo partnerem. Šance vydržet u toho déle a možná i napořád se tím hodně zvyšuje.

Zásady jarní pohody vyrazte do přírody

jezte lehce a zdravě

začněte s nenápadným cvičením

najděte si nový venkovní koníček

praktikujte sebeuvědomění a meditaci

spěte kvalitně

vytvořte si vlastní místečko někde venku

Stejně tak, jako se měníte uvnitř, měli byste s jarem změnit i svoje uspořádání navenek. Zapomeňte na šedivé a tmavé barvy – oblékejte se do barevných.

„Hodí se hlavně ty, které samy o sobě vyjadřují optimismus a stabilitu,“ říká psychoterapeut zabývající se právě barvami, Bil Manner.

Proto je velmi doporučovanou barvou například oranžová. Vyjadřuje totiž energii, teplo a také zábavu. „Hodí se ale i žlutá jako symbol optimismu, mládí a štěstí. Zelená zase značí uzdravování a právě pozitivní změnu, ale také naději a úspěch. A třeba červená vyjadřuje vášeň. Když to s ní ale přeženete, je to pak zbytečná agrese,“ vypočítává odborník.

Sezónní deprese

I když je jaro především obdobím naděje, zvláště poslední dobou se ho stále víc lidí i děsí. Je totiž předzvěstí léta. A to ne každý snáší dobře. „Teploty šplhají stále víc nahoru. A horko s sebou přináší spoustu zdravotních problémů, a to hlavně u starších lidí. Ani mladí ho ale nemusejí vždy snášet dobře,“ varuje psycholožka Jen McWaters.

Navíc se rostoucí množství jedinců potýká se stále silnějšími projevy alergie. A věčné kýchání, slzení, smrkání a nemožnost se nadechnout jim také na náladě nepřidá.

Neutahujte si proto z těchto lidí a nedávejte jim najevo, že jsou podivíni. Nejsou. Každý je jiný a věřte, že právě oni by byli nejraději ze všech, kdyby měli z jara úplně jiný pocit. Naopak jim třeba poraďte, jak by si mohli toto období zlepšit.

„Základem je mít dostatek kvalitního spánku,“ vypráví psycholožka. Pokud máte alergii, musíte prostě i na jaře zavírat okna a otevírat je jen v noci, kdy je výskyt alergenů menší. To by vám se spánkem mohlo pomoci.

Usínejte a vstávejte také vždy v tu samou hodinu. Snažte se hýbat a žít aktivně. Pokud to nejde venku, zajděte si zaplavat do krytého bazénu anebo zacvičit na nějakou skupinovou lekci. Klidně ale můžete cvičit i sami doma. Jezte lehká a stravitelná jídla, doplňujte je ze zdrojů, které jsou zrovna čerstvé.

„Když je tělu lehko, i ducha to pozvedne,“ usmívá se expertka. A těšte se ze všeho, co vám udělá jen trochu radost. I vaše milované roční období jednou přijde.