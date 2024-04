Jarní kosmetické novinky velí jasný trend: nejdůležitější je zazářit

Momentálním trendem, jednoznačně úspěšným, je prostě a jednoduše zářit. Týká se to tváře, vlasů i pokožky. Přizpůsobte se tomu, kadeřím pořiďte nové regenerační přípravky, co jim po zimě navrátí sílu, aktuálně na scénu přichází spousta novinek a bude z čeho vybírat.

Hydratační tělová mléka s vyjarněnou vůní dodají jas celému tělu, pleť potěšte novým lehčím make-upem, rozjasňovačem a určitě i pečující maskou.

Jaro také svádí k tomu zakoupit si nějakou příjemnou novou vůni. Rozhodně se té radosti nebraňte, stejně je vhodné po zimě změnit parfém a přizpůsobit ho ročnímu období.

Špetka retra

S příchodem prosluněných dnů naplno vypukne trend, co by se dal pokládat za „vzkříšení devadesátek“. Poznáte to třeba na nových odstínech rtěnek, které připomínají právě ty z devadesátých let.

Nebojte se ani vybrat si nové oční linky, nějaké opravdu zářivé. Jestli u vás v taštičce ležely ladem jen proto, že je neumíte aplikovat, můžete to znovu zkusit, doba se změnila a s ní i aplikátory. Vše se skutečně zjednodušilo.