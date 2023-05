Nehledejte žádné složitosti. Máme deset rad a tipů na jarní restart

Nalaďte se pozitivně

Pokud právě v tomto čase na sobě pociťujeme známky únavy, vyčerpání, počínajících depresí, do ničeho se nám nechce a na nic nemáme náladu, je třeba si uvědomit, že jde o zcela přirozený stav a že to ještě neznamená, že jsme takzvaně nějak „porouchaní“.

„Pro přírodu je typické, že v zimě odpočívá, aby na jaře měla dostatek sil k rozpuku. To samé by mělo platit pro člověka – v zimě, kdy jsou dny krátké, by správně podle přírodního cyklu měl plně odpočívat. Ale upřímně, kdo z nás má v dnešní době plné stresu, shonu a povinností možnost v zimě jen relaxovat,“ říká terapeutka Katka Zachová a dodává, že není divu, že jsme na jaře často spíše vyčerpaní a o slovo se hlásí i známá jarní únava.

Je proto nezbytné se o sebe, svoje tělo, mysl a psychickou pohodu starat, myslet na sebe a takzvaně si udělat dobře – zaměřit se na činnosti, aktivity nebo rituály, díky kterým nám bude dobře. Prostě se věnovat tomu, co nám dodá pozitivní emoce, aby na nás únava, natož deprese nemohly.