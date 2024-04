Triumfy i pohled do duše. Muzikál oživí příběh Elišky Junkové a jejího bugatti

Muzikál ELA! napsal dramatik a bývalý dlouholetý dramaturg libereckého divadla Tomáš Syrovátka, hudbu složil Filip Tailor. Režie inscenace, jež vznikala na míru olomoucké činohře, se ujal šéf souboru Roman Vencl. V roli Ely diváci uvidí Natálii Tichánkovou a Vlastu Hartlovou.

„Náš muzikál zachycuje nejen Elinu jízdu za vavříny, ale především cestu životem. Vydává se do hlubin její duše. Svoboda rozhodnout si o svém osudu, vybrat si svoji vlastní cestu třeba navzdory všem – to je jedna stránka mince. Jak ale dokázala pověsit závodní volant na hřebík, aniž by na ní byla po zbytek života patrná hořkost, to chce moudrost,“ uvedl Tomáš Syrovátka.

Eliška Junková totiž ukončila kariéru poté, co její manžel Čeněk Junek při přípravách na svou velkou mezinárodní premiéru ve Velké ceně Německa 15. července 1928 na Nürburgringu dostal smyk na rozměklém asfaltu a havárii nepřežil.

„Její cesta po závodních tratích je jistou cestou ke zmoudření a k sobě samé. V našem muzikálu musí poznat, co je její pravé já. Co ji hnalo být nejlepší, pokořit muže. Když to zjistí, dokáže i hrdě skončit a zachovat si svobodu,“ dodal Syrovátka k námětu hry, kterou psal přímo pro Moravské divadlo.

„Text jsem psal ‚na tělo‘ celému souboru, divadlu, diváctvu. Snažil jsem se, aby ELA! zapadla do toho, jaké divadlo se v Olomouci dělá a v jakém prostoru bude inscenace uváděna,“ prozradil autor, jenž před dvěma lety oslovil šéfa činohry Romana Vencla.

„Byl jsem nadšen z toho, kolik témat muzikál otevírá, že neklouže jen po povrchu, ale je vlastně poměrně hlubokou sondou do psychologie a přemýšlení ženy, která ve 20. letech minulého století uchvátila doslova celou Evropu,“ uvedl Vencl.

„Přál bych si, abychom prostřednictvím našeho představení dostali odkaz Elišky Junkové do širšího povědomí nejen Olomoučanů, protože si rozhodně zaslouží nebýt zapomenuta,“ dodal.

Hlavní rekvizitou je replika závodního vozu

Informace o jejím životě a závodní kariéře čerpali autor a režisér z dostupných biografií a osobních výpovědí. „Elin vnitřní svět, to je skutečné jeviště našeho příběhu a také důvod, proč v našem muzikálu diváci neuvidí jen jednu Elu, ale hned dvě – v mladším a starším věku,“ vysvětlil Syrovátka.

Hlavní rekvizitou inscenace se stala věrná a funkční replika závodního vozu Bugatti T35, s nímž Junková dosáhla svých největších úspěchů.

Na scéně se objeví i replika bugatti Elišky Junkové.

„V tomto směru je pro naši inscenaci naprosto zásadní spolupráce s panem Ladislavem Samohýlem, jehož rodina si byla s paní Junkovou mimořádně blízká. Tatínek pana Samohýla ji například v roce 1966 doprovázel na jubilejní padesátý ročník sicilského závodu Targa Florio, kde společně jeli vzpomínkovou jízdu veteránů,“ přiblížil Vencl.

„Právě díky Elišce také začali Samohýlovi sbírat veterány a dnes mají největší soukromou sbírku v republice,“ doplnil.

Ve slavném závodu ji nezastavily ani poruchy

Eliška Junková se narodila jako Alžběta Pospíšilová v roce 1900 v Olomouci. Po studiích nastoupila do nově vznikající pobočky Pražské úvěrní banky, kterou v hanácké metropoli zakládal Čeněk Junek. Vzal si ji s sebou i do Brna, kde otevíral další pobočku.

Eliška se zde věnovala studiu jazyků, dokonce studovala hudbu u Leoše Janáčka, toužila cestovat a poznat svět. Odjela na stáž do Francie, kde se opět setkala s Čeňkem a navštívila s ním pařížský autosalon. Na něm se společně zamilovali do stroje Bugatti T30 a začala se psát jejich společná závodní historie a láskou naplněný vztah.

V době, kdy ženy v Československu teprve čerstvě získaly volební právo, Ela složila řidičské zkoušky a začala závodit v ryze mužském sportu. Úspěchy se dostavily záhy, ve svém voze Bugatti T35 vítězila doma i v zahraničí.

Vrcholem kariéry byla účast v sicilském závodě Targa Florio v roce 1928, na jehož startu stáli nejrychlejší světoví závodníci v těch nejsilnějších strojích bugatti. Junková zde uspěla i za neuvěřitelně těžkých podmínek. Ačkoliv ji v průběhu závodu dvakrát zastavila porucha, nakonec dojela celkově pátá, vyhrála třídu privátních jezdců a získala několik dílčích cen.