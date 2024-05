Lázně Bludov po oznámené likvidaci nekončí, naopak je brzy vylepší miliony

„Vstup státního podniku do likvidace rozhodně neznamená žádné narušení naší dosavadní úspěšné spolupráce a pacienty je možné k lázeňské léčebné rehabilitační péči nadále indikovat,“ uvedli v prohlášení zástupci ministerstva zdravotnictví, pověřený likvidátor i dosavadní ředitel. O oblíbené léčebné pobyty a procedury tak lidé nepřijdou.

MF DNES se podařilo kontaktovat nového majitele, jenž má areál převzít a začít provozovat k 1. červnu. Ujistil, že má s lázněmi velké plány, do rozvoje chce investovat miliony.

„Jen na příští rok máme nachystané projekty v řádu deseti milionů korun,“ sdělil Zdeněk Skoumal, jednatel společnosti Léčebné lázně Bludov (LLB) a budoucí ředitel lázní.

LLB je většinovým vlastníkem budov a pozemků a stát si od ní dosud lázeňský areál pronajímal.

„Přebíráme veškeré zaměstnance, smlouvy s pojišťovnou i závazky a nadále chceme v provozu lázní pokračovat. Plánujeme převzít stávající lázeňské služby a zefektivnit je, vylepšit a zmodernizovat chceme rovněž zázemí. Do lázeňských budov se vzhledem k vlastnické struktuře dvacet let investovalo jen minimálně,“ upozornil Skoumal.

Kupní smlouva se má týkat zhruba třinácti procent nemovitého majetku a zbytkové části movitého. Jejich cenu zatím vyčísluje znalec.

Stát „do cizího“ neinvestoval, ublížil i covid

Likvidátor Ivan Hloušek potvrdil, že lázně byly dosud provozovány v nemovitostech a na pozemcích, jež nebyly státní, ale z 87 procent patřily soukromému vlastníkovi. O převodu zbylé části areálu bylo podle ministerstva rozhodnuto již dříve, proces se nyní pouze uspíšil.

„Tím, že státní podnik hospodařil v nemovitostech, jež nejsou jeho, do nich logicky neinvestoval tolik, jak by měl, a lázeňství nevzkvétalo. Do toho přišel covid a hospodaření státního podniku za loňský a předloňský rok tak skončilo ve ztrátě,“ vysvětlil Hloušek.

„Proto se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, se souhlasem ministerstva financí, přistoupit k prodeji v rámci likvidace, a to v intencích privatizačního projektu připravovaného v minulých letech,“ dodal.

K 1. dubnu tak lázně vstoupily do likvidace. „Zahájili jsme úkony vedoucí k tomu, aby mohla lázeňský proces převzít společnost LLB a dál provozovat činnost v plné výši, případně ji rozvíjet, což již bude v gesci nového majitele. Vše nasvědčuje tomu, že bychom 31. května mohli podepsat kupní smlouvu,“ nastínil Hloušek.

Vstup lázní do likvidace je podle něj nejrychlejší způsob, jak transformaci dotáhnout.

Lázně mohou za pár oslavit stoleté výročí

Vedení obce změnu vítá. „Lázně stojí v krásném a příjemném prostředí a jsou mezi klienty vyhledávané. Privatizaci podporujeme, neboť je příslibem, že by se do lázní konečně mohlo začít investovat. Jsme nakloněni všemu, co zachová provoz a povede ke zkvalitňování služeb,“ řekl starosta Roman Holinka (ODS).

Lázně, jejichž historie sahá až do roku 1929, poskytují péči v oborech balneologie, obezitologie a léčebné rehabilitace pro děti i dospělé.

„Kvůli aktuálnímu dění nedošlo v areálu k žádnému omezení péče, lázně běží ve standardním provozu a stále se plní novými klienty,“ ujistila obchodní zástupkyně společnosti LLB Iveta Chvátalová.

„I nadále zajišťujeme komplexní lázeňskou péči pro dospělé, léčebné pobyty a procedury pro samoplátce, poskytujeme komplexní formu péče dětem při onemocněních kloubů a páteře a v dalších indikacích týkajících se pohybového aparátu,“ přiblížila.

„Naším hlavním zaměřením, díky němuž se lázně Bludov dostaly do širokého povědomí, je léčba dětské obezity, v níž dosahujeme vynikajících výsledků. Tu chceme ještě více zkvalitnit a prohloubit,“ doplnila Chvátalová.

Kampaň cílí na obézní děti, přijíždí i dospělí

Lázně již ve spolupráci s novými majiteli spustily kampaň zacílenou na pomoc rodičům obézních dětí, jež je má provést celým procesem léčby a poradit jim, jak postupovat, aby jejich potomci mohli čtyři až pět týdnů trvající proceduru absolvovat.

„Dítě k léčbě indikuje a návrh na lázeňskou péči podává nejčastěji pediatr, doporučení pro léčbu může poskytnout odborný dětský lékař-obezitolog nebo endokrinolog. Návrh na lázeňskou léčbu schvaluje revizní lékař příslušné pojišťovny,“ shrnula Chvátalová.

„Jako podporu rodičům po návratu dítěte domů chystáme online besedy se spolupracujícím předním dětským obezitologem. Důležité je, aby efekt z léčby měl pokračování i poté, co se za dítětem zavřou brány lázní a odejde do domácího prostředí,“ zdůraznila.

V Bludově najdou pomoc i velmi obézní dospělí, kteří si však nákladnou léčbu musí hradit sami.

„Tito pacienti, často vážící nad 200 kilogramů, bývají vysoce motivovaní k léčbě a díky profesionálnímu přístupu personálu je jejich úsilí odměněno redukcí i několika desítek kilogramů za celý pobyt. Často v novém režimu pokračují i v domácím prostředí nebo si léčebnou kúru zopakují,“ vyzdvihla obchodní zástupkyně společnosti LLB.

„Někdy takové pacienty čeká operace, nicméně podmínkou pro její úspěšné absolvování je redukce padesáti i více kilogramů hmotnosti. Jsme jediné lázně, jež takové pacienty přijímají,“ dodala.

Současně se spuštěním nových projektů a edukačních programů chtějí lázně hned od zahájení provozu pod novým majitelem investovat i do zázemí.

„V minulosti již bylo zřízeno nové oddělení pro dospělé a vylepšily se některé pokoje, nyní chceme zrekonstruovat hlavně zázemí pro děti, aby si užily větší komfort,“ nastínil Skoumal s tím, že co se týče cenové politiky, žádné změny se nechystají.