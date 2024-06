Veselý vypadl v Prostějově v prvním kole. Obhájce Svrčina postup vydřel

„Dělal jsem hodně chyb, nemohl jsem se ani opřít o servis,“ uvedl zklamaný Veselý. Kromě něj se s turnajem loučí i další Čech Martin Krumich, který prohrál 0:2 s Belgičanem De Loorem.

V druhém kole se tak ve středu z původních šesti Čechů ukáží čtyři. Kromě Kopřivy a Svrčiny si už v pondělí zajistil postup Andrew Paulson a v pondělí Michael Vrbenský porazil Egypťana Safwata 6:3, 6:4.

Nejvíce se na postup nadřel loňský vítěz turnaje Dalibor Svrčina. 21letý prostějovský tenista musel v duelu s Francouzem Royerem otáčet nepříznivý vývoj, první set totiž ztratil v tiebreaku 7:9. Bezmála tříhodinovou řež ale nakonec zvládl. „Soupeř má výbornou formu, skvěle se prezentoval i na Roland Garros. Věděl jsem, že to nebude lehké, navíc startovní pole je tu velmi vyrovnané,“ připomněl Svrčina po vítězství 6:7, 6:3 a 6:3, že oba soupeře dělí na světovém žebříčku jen šest pozic.

„Domácí kurt byl výhodou. Je trošku jiný než ostatní. Tím, že je uzavřený je tu jiný vzduch a míčky se odráží jinak, z toho jsem těžil. Bohužel jsem první set nedokázal dopodávat,“ pravil Svrčina.

Naopak prostějovský Vít Kopřiva, vítěz z roku 2022, předvedl na domácím kurtu spolehlivý výkon, třebaže hned z kraje utkání s Italem Travagliou prohrával 0:3. Vývoj však záhy otočil a vedení už nepustil.

„Nějaká lehká nervozita tam byla, dělal jsem zbytečné chyby, ale bylo to jenom o mně. Dokázal jsem se pak zkoncentrovat, začal jsem hrát uvolněně a i na returnu jsem se dostal do hry,“ komentoval vítězství 6:4, 6:4 nejvýše nasazený český hráč letošního ročníku.

„Viděl jsem pár nedostatků, jako třeba nepotvrzené servisy. To bych určitě chtěl zlepšit. Tím, že už jsem tady doma jednou vyhrál, tak i letos mám nejvyšší cíle, ale bude to těžké. Nicméně člověk musí chtít vyhrát každý turnaj, na který jede, pokud teda nejde třeba o Roland Garros,“ zasmál se Kopřiva, 127. hráč světa. Ve sgtředu vyzve Tchaj-wance Chun Hsin Tsenga (253). Zápas nezačne dříve než v jedenáct, vstup na všechny špíly turnaje je volný.

Na triumf pomýšlí i Svrčina, který však připomněl: „Musím jít zápas od zápasu.“ Ve středu po zápase kolegy Kopřivy vyzve Neumayera, přemožitele Jiřího Veselého.

„Čechů je tady dost, Prostějováků taky. Takže moc bych to přál jak Vítkovi, tak Daliborovi. Oba dva hrají teď skvěle, takže myslím, že mají velkou šanci,“ vypozoroval prostějovský tenista Jakub Menšík, který nehraje kvůli zranění lokte. „Turnaj má ale každoročně dobré obsazení, takže to bude těžké. Ale klukům budu přát a fandit, ať to dopadne co nejlépe,“ uzavřel.

Na turnaji pokračuje i nasazená jednička Srb Laslo Djere, 52. hráč světového žebříčku ATP. Proti němu se postaví 19letý Korejec Gerard Campana Lee, který je až ve čtvrté stovce.