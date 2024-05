Měl skončit s fotbalem. Teď píše s olomouckým béčkem historii

Zatímco áčko už má po sezoně a za sebou trudné jaro s bilancí dvou výher ve čtrnácti zápasech, druholigová rezerva vyhrála už osm špílů v řadě a v neděli může na půdě Chrudimi přidat devátý triumf.

„Takovou sérii Sigma ještě neměla. Otázka je, jestli vůbec někdo v druhé lize. Je to sen, nic jiného k tomu nemůžu říct,“ říká 23letý Langer. Béčko si v historii druhé ligy nikdy nepřipsalo víc bodů než v letošní sezoně.

„Vidíme to asi všichni stejně. Je to krásné, nikdo nechce konec. Nic takového jsem ještě nezažil. Doufáme, že sérii protáhneme až do závěru ročníku,“ plánuje bek Mikeš Cahel.

A dokonce se přidávají i soupeři.

„Jejich forma je něco fantastického. Mají lauf a sbírají body. A to zcela zaslouženě. Respekt před tím, co tady kluci a trenér Tomáš Janotka předvádí,“ oceňuje Luboš Loučka, trenér Sparty B, která v pondělí podlehla Sigmě 1:3.

Aby toho nebylo málo, čistě matematicky má dvě kola před koncem Sigma B šanci na titul ve FNL. Na první Duklu ztrácí pět bodů, Pražané ale už slaví, přímý postup do první ligy mají jasný vzhledem k tomu, že rezervní týmy nemohou nejvyšší soutěž hrát. Duklu čeká ještě souboj s Táborskem, které zápolí o baráž, a derby s béčkem Sparty.

„Když se to mezi sebou pomele a my skončíme první, bude to jenom dobře, ale takhle se na zápasy nedíváme. Spíše se o tom teď bavíme jen ve vtipu. Chceme vyhrát zbývající dva duely a pak se uvidí. Máme pět bodů náskok na druhé místo, a to když uhájíme, bude to úžasné,“ ví Langer.

Hanáci v neděli od 17.00 nastoupí na hřišti páté Chrudimi, v posledním kole je na domácím stadionu čeká třináctý Varnsdorf. „Chrudimi máme co vracet. Porazili nás tady doma 2:4. A zaslouženě. Odehráli fantastický zápas,“ připomíná trenér B týmu Sigmy Olomouc Tomáš Janotka.

Teď ale béčko Olomouce nastoupí do utkání v úplně jiné formě. Na podzim mělo po šesti zápasech jen dva body. Pak se sice Olomoučané zvedli, na Chrudim ale v listopadu zase nestačili. Výhodou pro Sigmu bude i fakt, že A tým už má po sezoně, takže se personální obsazení rezervního týmu nebude odvíjet od zápasu prvoligového celku. Ale vlastně Janotkově družině to ani nevadilo. Třebaže kouč musel týden co týden měnit sestavu, Sigma naposledy ztratila v březnu.

„Kdybychom věděli, čím to je, tak tuhle informaci můžeme prodávat. Asi je nad námi nějaké kouzlo, je to úžasná cesta. Úspěch si vychutnáváme, ale nepovolujeme. Každý maká na sto procent. Jdou vidět emoce v kabině i na hřišti, jedeme jeden za druhého. Jsme dobrý tým,“ chválí Langer. Mezi béčky jsou dokonce sigmáci nejlepší napříč celou republikou. „Je to prestižní věc a jsme za to rádi,“ kývne.

„Já jen klukům kryju záda“

Když trenér Janotka slíbil mančaftu před zápasem 24. kola v Líšni za tři body návštěvu nočního klubu Belmondo, který se proslavil aférkou na reprezentačním srazu v Olomouci, Langer se účastnit nemohl. „Kluci šli, ale já jel hned na duel áčka. Po sezoně si to vynahradíme.“

Celkově je pro něj letošní sezona velká satisfakce. Kvůli trhlině ve svalu mu lékaři v roce 2021 dokonce doporučovali, aby přestal s profi fotbalem. Nevzdal se. Letos naskočil do jedenácti prvoligových zápasů. Tolik jich v jedné sezoně ještě neodehrál. A příští ročník se bude ucházet ještě o větší minutáž.

Štěpán Langer (v modrém) z Prostějova v souboji s varnsdorfským kapitánem Pavlo Rudnytskyym

Vlastně je mu celkem jedno, jestli v ofenzivnější pozici, která je pro něj přirozenější, nebo na defenzivním štítu, kde hraje pod koučem Janotkou. „Je tam více práce, ale nehraje se mi zle. Na tom postu jsem už přes půl roku, jednou jsem tam nastoupil a zůstal tam, jsem s tím v pohodě. Plním spíše obranné úkoly, občas mám chuť vyrazit dopředu, ale obránci mě hned zastaví,“ popisuje Langer. „Ofenzivní choutky nezmizely, ale co mi zbývá. Přijal jsem tuto roli a jsem rád, že mohu být součástí týmu,“ povídá.

I tak se letos v béčku trefil pětkrát, často také na branky nahrává. „Občas se tam přimotám. Ale i beze mě by padaly góly. Já klukům hlavně kryju záda.“