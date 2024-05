S kluky jsem se vsadil o dvacet tisíc. Janotka o Belmondu i přesunu k áčku Sigmy

„Je to neskutečné. Nikdo nedokáže představit, kolik oddřených hodin a tvrdé práce za tím stojí, o to víc si toho vážíme. A fakt to bereme s maximální pokorou,“ říká v rozhovoru pro iDNES 42letý Tomáš Janotka, jenž vedle angažmá v Sigmě působí jako hlavní kouč také u české reprezentace do devatenácti let.

Svůj tým se uprostřed jarní části rozhodl motivovat nezvyklým způsobem. Za výhru v Líšni vzal mančaft do nočního klubu Belmondo, jenž proslul aférkou reprezentantů Coufala, Kuchty a Brabce, kteří se do něj odešli bavit během reprezentačního srazu v Olomouci.

Na jedné tiskové konferenci jste přitom říkal, že jste spíše odpůrcem nočního života a pár let dozadu byste byl první, kdo by odtamtud kluky vyháněl.

Každý se mění. Jak hráči prochází nějakým vývojem, tak já to mám stejně jako trenér. Dříve jsem možná kladl větší důraz na věci, které nebyly tolik důležité. Ale pořád platí to, co jsem řekl. Striktně bych nikomu nedovolil, aby někam po večerech chodil. Ale tehdy jsem cítil, že kluci potřebují vypnout. Ten tlak, který v druhé lize zažívají, je enormní. Aby byli úspěšní, aby vyhrávali, aby se zachránili, aby hráli v áčku…

Tak jste před zápasem 24. kola v Líšni slíbil za výhru Belmondo i welcome drink.

A cítil jsem, že je to tak správně. Proto jsme do toho šli. Věřili jsme, že to kluci nezneužijí, že nám to pak vrátí na hřišti, že si mentálně odpočinou a taky že ano. K Belmondu dostali ještě dva dny volna. A v dalším vývoji sezony nám to pomohlo. Tenkrát to byl anglický týden, hráli jsme v Příbrami, doma s Kroměříží a pak v Líšni asi v osmi dnech. Bylo to neuvěřitelně náročné, takže jsme chtěli kluky takto motivovat. Vyšlo to. Ono to platí i dneska ve velkoklubech jako je Real Madrid, že když trenér slíbí za odměnu dva dny volna, je to pro hráče víc než nějaké finanční prémie.

Výhra v Líšni byla vaše čtvrté v řadě. Teď už jste na čísle devět.

Možná moc používám slovo zázrak, ale on to fakt zázrak je, už jenom tím, jak je to ojedinělé. Nevím, jestli tohle vůbec půjde překonat. Teď máme 54 bodů, ale to vůbec nemusí být konečný výsledek. Jsme nesmírně spokojení. Z týmu šla pozitivní energie, všichni táhli za jeden provaz. Byla skvělá nálada, skvělé tréninky a to se pak odráží. Kde je parta, tam jsou výsledky. Jsem za tuto sezonu hrozně vděčný a na kluky fakt pyšný.

Čím to je, že si na jaře všechno tak sedlo?

Nastavením těch kluků, realizák i jádro týmu si skvěle sedlo. Myslím si, že se nám podařilo vždycky nějakým způsobem uvařit dobrou sestavu. Kromě zápasu s Prostějovem jsme měli navíc dobrý vstup do jara a s výsledky jednoznačně vzroste sebevědomí hráčů. U mladých hráčů je to umocněné. Kdybychom udělali sérii čtyř pěti zápasů, byl by to obrovský úspěch, takovýto lauf nikdo nečekal.

V sobotu hrajete doma poslední zápas sezony. S Varnsdorfem asi budete mít o motivaci postaráno, že?

Každá série někdy skončí a asi i tato nebude výjimkou, ale byli bychom strašně rádi, kdyby se nám to povedlo dotáhnout až do konce sezony, takže abych odpověděl: Ano, máme obrovskou motivaci.

Věřím, že jako trenér B týmu to přitom nemáte vůbec jednoduché v tom smyslu, že každý týden musíte skládat sestavu podle toho, kdo k vám přijde z áčka a naopak kdo z béčka jede s hlavním týmem.

Není to jednoduché nejen pro realizák, ale i pro hráče. Je to o tom, že kluky musíte udržet v napětí, když třeba nehrají a přijdou ti hráči z áčka. A furt musí zůstat v pozornosti, musí dobře trénovat, aby potom obstáli v momentě, kdy dostanou šanci. Musíte z hráčů udělat v den zápasu tým. Ale musím říct, že kluci tuhle roli přijali. Holt úděl toho B týmu už je takový, nicméně my jsme s tím smířeni už od začátku sezony a troufnu si říct, že to všichni zvládáme dobře.

Co je na tomto módu to vůbec nejtěžší?

Že třeba ještě den před zápasem kluci neví, kdo a kde bude hrát. Máme sice nějaké scénáře, ale když hraje áčko před námi, je těžké něco plánovat. Do poslední chvíle nevíte, kdo přijede. Ale musím vyzdvihnout naši spolupráci, ať už s Vencou Jílkem nebo Jirkou Saňákem jsme si vždy dokázali vyjít vstříc. Naši spolupráci bych označil za příkladnou.

Pomýšlíte na to, že můžete být trenérem sezony v druhé lize?

Každého by to potěšilo, ale nijak to neřeším. Nechám to na ostatních, ať to vyhodnotí. Já si myslím, že třeba trenér Rada postoupil s Duklou do první ligy, tak by si to možná zasloužil on.

Ale ten měl na lavičce několik excesů.

To je pravda, asi to musíme vyhodnotit nějak komplexně, ale nejsem ten, kdo by si sám dal medaili na krk.

Vraťme se úplně na začátek sezony. Šesté kolo a Sigma B je na chvostu se ziskem dvou bodů.

Z osmnácti možných bodů jsme měli dva. To asi vypovídá o všem. Myslím si, že se nám tehdy podařilo zachovat chladnou hlavu, dál jsme věřili v to, co děláme. Samozřejmě jsme přizpůsobili trošku hru výsledkům, možná jsme hráli jednodušeji, ale pořád jsme si jeli to své. Protože předsezonní ambice byla hlavně nesestoupit, pohybovat se v klidných vodách. A když člověk vidí, jak se druhá liga zkvalitňuje, jaké posily tam přichází, tak není vůbec jednoduché zápasy zvládat, vyhrávat a zachránit se.

Tvrdím, že mladý vedle mladého nevyroste. Vždy je potřeba, aby byl v týmu někdo, kdo tomu dá trošičku řád. Tomáš Jantoka, trenér Sigmy Olomouc B

Necítil jste v tu chvíli trochu paniku? Přeci jenom pořád jde o vaše první angažmá v profi fotbale, vletíte do toho a najednou se vám to takhle sype.

Jo, určitě. Jsem člověk, který začíná sám u sebe. Na druhou stranu my jsme se o body dost připravovali sami. Co si vybavím, ze šesti penalt jsme čtyři nedali a kvůli tomu jsme třeba nevyhráli. Klíč k úspěchu byl v efektivitě. Jsem rád, že se to otočilo tak rychle, protože fakt není jednoduché pracovat v momentě, kdy se člověku nedaří. Ono, když se daří, tak atmosféra je úplně jiná. Najednou jde všechno samo, ale když na vás padne deka…

Rozumím. Může současná forma katapultovat některé vaše hráče do prvoligového fotbalu?

Jednoznačně to tak je. Kluci výkony ukázali, že potenciál mají. Ale potřebují čas. Tvrdím, že mladý vedle mladého nevyroste. Vždy je potřeba, aby byl v týmu někdo, kdo tomu dá trošičku řád. I v utkání jsou situace, kdy tým potřebuje usměrnit nějakým lídrem. Na podzim nám tuto roli plnil Michal Vepřek, teď je to třeba Jirka Spáčil nebo Štěpa Langer, kteří dokážou vzít zodpovědnost na sebe. Pak může být tým úspěšný, pak mohou vynikat individuality. Ale myslím, že kluci pořád potřebují zkušenosti, vyhrát se, prožít i nelehké situace. Druhá liga je v tomhle ideální.

Jak to vůbec vypadá s matadorem Vepřekem? Na jaře nastoupil pouze dvakrát.

Dlouho laboroval se zraněním, teď už sice je v tréninkovém procesu, ale momentálně nemáme potřebu na stoperské pozici něco měnit.

Jste vlastně nejlepší B tým v celé republice. Jak to zní?

Zní to skvěle. Já jsem si to ani neuvědomoval do doby, když jsme měli na podzim hodnotící pohovory. Ptal jsem se Jáchyma Šípa, jak to zatím vidí a on říká: „No asi dobrý, když jsme nejlepší béčko v republice.“ A já říkám, no jo, vždyť máš pravdu. Musíme si toho vážit, protože konkurence je obrovská. Je to pro nás velká motivace, protože se to vždycky může otočit. B tým má tu nevýhodu, že nikdy moc neposiluje. Navíc ani nemáme takové finanční zázemí jako třeba Baník, nemáme mecenáše, co dá prachy na dřevo a řekne, ať si přivedeme, koho chceme. V tomhle vidím úspěch.

Bude Tomáš Janotka v příští sezoně trenér A týmu Sigmy Olomouc?

To ukáže čas. Asi jsem pro pana Mináře (sportovního manažera Sigmy, pozn. red.) varianta, ale do jaké míry jsem na tuto pozici favorit, to se musíte zeptat jeho. Já si vážím, že vůbec mohu být kandidát na tento post, nesmírně mě to těší, ale jestli se to stanou realitou, ukáže čas.

Trenér olomoucké rezervy Tomáš Janotka během utkání s Prostějovem.

A měl byste tu ambici? Znám hodně trenéru, kteří by si po prvním roce v profi fotbale na první ligu netroufli.

Jak je zájem o hráče, tak registruji i zájem o svoji osobu. V profi fotbale každého zajímají výsledky a ty teď jednoznačně máme. Já jako hráč i trenér vždy ambice měl. Myslím, že člověk by je měl mít, protože pokud je nemá, není moc šancí, že bude úspěšný. Já tyhle věci nechávám osudu, nikam se netlačím. Pokud něco má přijít, tak to přijde.

A uvažoval jste nad tím, že byste se asi dostal do rozkolu s reprezentační devatenáctkou, kde také působíte jako hlavní kouč?

Jednoznačně. Ale musím uvést na pravou míru, jak to je, protože se v médiích říkají věci, které nejsou pravda. U mládežnické reprezentace máme jen dvouleté cykly, takže nám teďka celému realizáku skončil mandát. Řeší se, kde kdo bude. Ať už videoanalytik, asistent nebo hlavní trenér. Takže já nějakou možnost pokračovat u reprezentace mám. Ale když jsem přicházel, věděl jsem, že to bude dočasné řešení, protože určitě není slučitelná funkce reprezentačního trenéra, byť v mládeži, a trenéra v profi fotbale, ať už v první lize nebo druhé lize. U repre musí být člověk na plný úvazek a musí se tomu věnovat na sto procent. Takže teď je téma, kde budu dál působit. I pokud bych byl trenérem v béčku Sigmy, určitě není možné, abych byl hlavní trenér někde u reprezentace.

Dlouhá léta jste trénoval také dorost Sigmy. Práce s mládeží vás naplňovala?

Jo, je to bomba. Dostanete se do konfrontace se zahraničními soupeři, vidíte rozdílné styly hry, můžete porovnávat úroveň jiných fotbalistů… Pro mě to byla skvělá zkušenost, strašně mě to bavilo a bylo mi jedno, jestli dělám trenéra nebo asistenta u reprezentace Davidu Holoubkovi.

A jak moc velká je pak výhoda, když si teď můžete kluky, které jste vedl v dorostu, vytáhnout do týmu?

No obrovská, protože ty kluky máte načtené, víte, co od nich můžete očekávat, znáte je. Znáte jejich silné i slabé stránky, víte, jak jsou mentálně odolní, víte, kdo jaký je, jak s kým se bavit, na koho musíte být přísnější, naopak komu musíte nechat větší volnost s tím, že vám to potom vrátí.

Poslední dobou se Sigma pokouší hodně začleňovat hráče z Nigérie. Jen předminulé kolo jste poslal na plac hned čtyři, plus Singhateha z Gambie. Jaká je práce s nimi?

Je to specifické. Oni jsou prostě jiní. Mají obrovskou výhodu, že na nich nepoznáte tlak, přijde mi, že si ho vůbec nepřipouští, jsou zdravě sebevědomí, v tom si myslím, že mají mladí hráči v Česku velký limit. Samozřejmě ta práce není jednoduchá, musíte si je získat, musíte si je dostat na svou stranu, ne vždycky se to povede a je to běh na delší trať. Málokdy se povede, že přijde někdo, kdo dokáže z fleku rozhodovat zápasy. Musíte s nimi pracovat po taktické stránce, překládat jim pokyny, musíte je samozřejmě natrénovat, protože ne vždycky na tom jsou dobře kondičně. Technicky jsou vyspělí všichni, ale český fotbal je hodně o oběhání, takže si na to musí zvyknout a musí se adaptovat. Rozhodně to není ze dne na den.

Třeba Yunusa Muritala. V zimě chtěl pryč z Česka a teď má tři góly v posledních dvou zápasech.

Přišel v létě do áčka, neprosadil se tam, byl s námi v béčku a vždycky měl takové vlny. Dva týdny to bylo skvělé, ale pak uvadl, netrénoval, nepracoval tak, jak by měl. V zimě, a to říkám naprosto otevřeně, nám neplnil individuál. V moment, kdy někdo nemá profi přístup, u mě okamžitě narazí. Měli jsme spolu rozmluvu, určitě byl jednou nohu na odchodu, ale našli jsme si spolu k sobě znovu cestu.Vysvětlil jsem mu, že musí tvrdě pracovat a musí se do toho dostat. Že musí být trpělivý, on to potom v lednu únoru všechno splnil, najednou byl pozitivní, doběhal se, nebyl zraněný a musím říct, že měl pro nás obrovský přínos. Kdyby býval byl trpělivější z kraje sezony, klidně mohl být áčku.

Zrovna u Singhateha nevnímám, že by se snažil češtině porozumět. Do ofenzivy je skvělý hráč, ale na to, jakou dobu už v je Česku, bych čekal, že toho bude umět víc. Tomáš Janotka, trenér Sigmy Olomouc B

Co se komunikace týče, předpokládám, že vy problém s angličtinou nemáte. Ale obránce Cahel říkal, že komunikace na hřišti občas vázne.

Je to u každého individuální. Protože jsou hráči, kteří se chtějí učit česky, alespoň základní fráze. Na fotbal byste měli znát dvacet třicet slov typu „záda“, „sám.“ Když se někdo snaží, tým to vidí, někdy to může být vtipné, mluví zkomoleně, ale tímhle přístupem si získají celou kabinu.

Vybočuje od hráčů z Nigérie právě Singhateh, který je v Sigmě na hostování ze Slavie?

Zrovna u něj nevnímám, že by se snažil češtině porozumět. Do ofenzivy je skvělý hráč, ale na to, jakou už je v Česku dobu, bych čekal, že toho bude umět víc. V tomhle ohledu bych chtěl pochválit Delého nebo Jaju, kteří se hodně snaží.

Nesvrbí vás občas ještě nohy, když jste na lavičce? Se vší úctou, třeba Pavel Zavadil ve vašem věku ještě kopal první ligu.

Jo, to je obdivuhodné. Já už určitě nechci mladé kluky po tom hřišti honit. Oni jsou skvělí. Na trénincích s nimi kopnu, ale pro mě je daleko lepší ventil malý fotbal.

V malé kopané hrajete za Olomouc superligu. Naplňuje vás to?

Ano, je to pro mě skvělý odreagování, můžu tam svoje emoce projevit naplno (smích). Chodím jen na domácí zápasy, protože je to časově náročné, ale mám vedle sebe mladé kluky, já jsem stará škola, rozvaha, snad i zkušenost, takže máme dobrý tým.

Za Sigmu jste odehrál přes 170 zápasů, na který moment vzpomínáte nejradši?

Naskočí mi jízda Evropou se Sigmou. Postoupili jsme přes Reykjavík, přes Aberdeen, hráli jsme skvělé zápasy s Evertonem. Pak samozřejmě jediná trofej, která se nám podařila pro Sigmu získat – vítězství v Českém poháru a pak i Superpohár. Tohle jsou momenty, které vám zůstanou do smrti. Všechny ty zážitky a emoce byly silné. Nebo když hrajete proti Baníku, Spartě, to byla vždycky skvělá atmosféra a člověk na to vzpomíná rád.

KDE JE? Ostravský fotbalista Milan Ferenčík se ohlíží za míčem, Tomáš Janotka (vlevo) z Olomouce se za ním žene.

I na zmíněný zápas s Evertonem v roce 2009? Venku jste dostali čtyřku. V záloze Pienaar, Fellaini… asi velká škola, že?

To byla bomba, když dnes řeknu, že jsme tam odehráli vyrovnaný zápas, tak budu pro smích. Ale tam se ukázala obrovská kvalita v efektivitě. Byl to ale neskutečný zážitek, zahrát si tam. A doma to před plným domem skončilo 1:1.

Vnímal jste, že zvlášť teď ke konci sezony, že byla atmosféra okolo B týmu lepší než u áčka?

Všichni chceme být úspěšní, všichni si přejeme, ať se daří každé kategorii, jde to ruku v ruce. A tým je priorita, a když se mu nedaří a nejsou výsledky, logicky ta atmosféra není ideální. Jsem rád, že alespoň my jsme trošičku dokázali náladu a atmosféru zvednout a nalít všem fanouškům a lidem v klubu alespoň trošku pozitivní energie. Protože sezona A týmu povedená nebyla.

Zato vaše, byť ještě neskončila, ano. Jak hodnotíte vaše první trenérské angažmá v profesionálním fotbale?

Nadstandardně, luxusně, jinak se to asi ani nedá.

Až skončí, bude na programu závěrečná. Takže znovu v Belmondu? Třeba kapitán Štěpán Langer o to poslední přišel, protože jel na zápas áčka se Slavií.

Něco vymyslíme (smích). Zakončí se to tak, jak má. Štěpán Langer s Matějem Hadašem hned po zápase v Líšni nastoupili s kustodem do auta a ten je odvezl na zápas proti Slavii. Myslím, že vynahradit si to mohou jindy, a pořád ta odměna zahrát si v Edenu byla větší, než že půjdou s námi na diskotéku.

S týmem máte sázku o úspěch, že?

Je to tak. Já jsem realista a už před sezonou jsem vnímal řeči, že budeme hrát tam a tam, že loni jsme byli osmí, takže to teď půjde samo. Ale já jsem vnímal, jak ostatní týmy posilují, což B týmy nedělají, chtěl jsem, aby kluci zachovali obezřetnost, že to nebude snadné. Tak jsem je chtěl motivovat dlouhodobou sázkou. Dal jsem jim na výběr, jestli chtějí překonat loňské umístění nebo bodový zisk.

Co si vybrali?

Body. Takže jsme vybrali peníze, já dal deset tisíc, kluci se na stejnou sumu složili v kabině a jsou tady na stadionu uložené už tři čtvrtě roku. S Michalem Vepřekem jsme peníze dali do obálky, posvětili to vlastní krví a dali je do trezoru sekretářce. Teď si to kluci zaslouží vybrat.