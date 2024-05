Trenér Janotka míří k olomouckému áčku, asistentem má být Vepřek

Janotka v právě skončené sezoně Fortuna:Národní ligy dovedl sigmáckou rezervu k historicky největšímu bodovému zisku a celkovému druhému místu. Šlo přitom o jeho vůbec první štaci na pozici hlavního trenéra v profesionálním fotbale. Předtím působil u mládežnických reprezentacích nebo v dorostu Sigmy.

Reprezentanty do 19 let vedl i v minulé sezoně paralelně se Sigmou B. „Když jsem přicházel, věděl jsem, že to bude dočasné řešení, protože určitě není slučitelná funkce reprezentačního trenéra, byť v mládeži, a trenéra v profifotbale, ať už v první lize, nebo druhé lize. U repre musí být člověk na plný úvazek a musí se tomu věnovat na sto procent,“ uvedl Janotka v nedávném rozhovoru.

Jeho asistentem by měl být Michal Vepřek, který o víkendu ukončil profikariéru právě v dresu olomouckého béčka. Realizační tým doplní i Ivo Gregorovský, dřívější trenér dorostu Sigmy, který od jara působil jako asistent u A mužstva.

Jeho hlavní kouč Jiří Saňák už minulý týden oznámil konec v Sigmě, v pondělí jej oficiálně jako nového trenéra představily Pardubice. Sigma by tak v případě nového realizáku měla učinit v nejbližších dnech.