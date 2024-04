Odfoukněte vtíravé myšlenky. Když zjistíte příčinu, půjde to snadno

Bývají vnímány jako něco špatného a nepatřičného. Navíc panuje mýtus, že se objevují pouze u lidí trpících nějakou duševní poruchou. Následkem je pocit studu a neochota o nich mluvit.

Jak je poznat

Vtíravé myšlenky jsou vždy negativní. Je však rozdíl mezi běžnými negativními myšlenkami a vtíravými myšlenkami. Existují totiž znaky, podle kterých je lze poznat. Vtíravé myšlenky se liší od těch typických tím, že výrazně obtěžují, často se opakují a mohou narušovat naši práci.

Proč škodí

Vtíravé myšlenky zaměstnávají mozek, takže je téměř nemožné soustředit se na nějakou činnost. Doslova se vetřou do hlavy, ničí radost ze života, berou čas i energii. Často člověka nutí opakovaně dělat různé nesmyslné věci, které mu mají zajistit klid a bezpečí, jako například neustále dokola kontrolovat, zda je sporák vypnutý.

Může se také stát, že člověka najednou přepadne obava, například že zapomněl vypnout žehličku. V práci pak celý den myslí na to, zda žehličku vypnul a co všechno by se mohlo stát, pokud zůstala zapnutá.