Psycholožka: Sny má každý. Někdo si je nepamatuje a málokdo jim rozumí

První otázka je nasnadě. Skutečně souvisí sny s realitou a jak moc?

Vzhledem k tomu, že nepanuje shoda na tom, co je to realita a co sny, je na to těžké odpovědět. Někdo je má za třídění informací v mozku, jiný za cestování do jiných dimenzí. Na námitku, že to, co se nám zdá, je pouze na hlavu postavený odlesk toho, co se nám běžně děje, odpovídala má oblíbená autorka Jana Heffernanová (česká spisovatelka, lingvistka a psycholožka, autorka knih na snové téma – poznámka redakce) takto: Když vám v noci spadne peřina a z otevřeného okna na vás jde chlad, vůbec to nevysvětluje, proč se vám zdálo o tom, že jdete bosá sněhem. Jinému by se totiž klidně mohlo zdát, že je zavřený v lednici nebo se koupe ve zmrzlině. Sny jsou proto pro mě vždy odrazem „vnitřní“ reality. A to je na nich zajímavé.

Vykladačů snů je na internetu i v knihkupectví mnoho. Fungují ale vůbec?

Kdokoli si někdy zkusil vyložit si sen podle snáře nebo se zeptat podobného vykladače, odešel spíše zklamán. Peníze viděti, neštěstí míti – takhle to zkrátka nefunguje. Lidé se na mě občas obrátí s tím, abych jim vyložila sen – to já ale nedělám. Vlastně to ani nejde, protože sny jsou vysoce individuální a to, že se dvěma lidem zdá o tom samém, neznamená, že to to samé znamená.

Vážně nemůže mít tento stejný sen u dvou lidí aspoň podobný základ? Je to skutečně takový rozdíl?

Určitě. Když se mi bude zdát, že jsem na horách a lyžuju, bude to pro mě odkaz na traumatické zážitky z lyžařského výcviku. Pokud se ale o tomtéž bude zdát vášnivému lyžaři, může se jednat o symbol svobody a uvolnění. Proto jsem napsala a vydala učebnici snového jazyka, aby si každý své sny mohl naučit vykládat sám.

Opravdu se ve výkladu snů nenajdou nějaké pravidelnosti?

Přestože existují nějaké univerzální symboly jako třeba vejce, dítě, had, prsten nebo kruh (to je v podstatě to samé), drak, moře a spousta podobných věcí, já stejně nakonec považuju za důležitější, jak k symbolům ze snu přistoupí každý jednotlivec sám za sebe. Se sny je nutné pracovat jako s nástrojem hlubokého sebepoznání. Proto je snaha rozluštit, co pro mě daný symbol znamená, klíčová a nenahraditelná.

Nejčastější obrazy ve snech škola a studium

pronásledování nebo honička s někým druhým

padání do neznáma anebo naopak létání

smrt někoho blízkého nebo naopak oživení někoho, kdo už zemřel

ztráta zubů nebo jejich postupné vypadávání

hmyz, pavouci nebo agresivní zvířata

chvíle, kdy je člověk zamčený v neznámé místnosti

pozdní příchody, nestihnutí termínu

ztráta šatů před velkou spoustou lidí

sexuální témata

Dají se tedy v podstatě sny osvětlit a pochopit, nebo je to trochu jiná disciplína?

V mém podání nejde ani tak o výsledek, tedy o to zjistit, co daný sen znamená. Důležitější je ona cesta k němu, to, jak se tam člověk dostane. Tím totiž získám důležité vědomí o tom, co se ve mně děje, jaké části ve mně vystupují, zda jsou navzájem v nějakém konfliktu a v jakém konkrétně. Takže s jistotou můžu říct opravdu jen jedno: zdá-li se vám sen, ve kterém dochází k násilí, je to velmi vážné varování, kterému byste měli rozhodně ve vlastním zájmu věnovat pozornost.

Jak vypadá v praxi váš výklad snů nebo tedy práce s nimi?

V ideálním případě za mnou klient přijde osobně s nějakým významným nebo výrazným snem. Já mu kladu otázky a na základě odpovědí pak společně sestavíme naše porozumění tomu snu. Následně hledáme paralely se situací v bdělém životě a případně i kroky, které je žádoucí podniknout dál. To proto, aby klient lépe porozuměl tomu, co se v něm děje a proč. A pak o sebe lépe pečoval. Lze pracovat i online, záleží na dohodě. Nejlepší ovšem je, pokud je práce se sny součástí širší terapeutické práce. Mám zkušenost, že lidé, kteří sami sebe neznají vůbec, nepochopí, co jim sen chce říci ani tehdy, když ho vyložíme.

Dá se tedy nějakým způsobem vůbec vyjádřit, jakou přesnost výklady snů mají?

Vzhledem k tomu, že se sny nepracuji jako s orákulem pro věštění budoucnosti, není možné se ve výkladu splést. Vždy ho vyložíme tak, jak to odpovídá momentálním možnostem pochopení a vhledu, což pomůže snícímu lépe se orientovat v sobě a ve svém životě. Každý sen je možné vyložit mnoha různými způsoby, nejde o to, najít ten jediný správný, jde o komunikaci mezi vědomím a nevědomím.

Pokud zná klient výklad svého snu a přesně ví, co znamená, jak by pak měl postupovat?

Sen málokdy přináší informace typu: vezmi si Frantu nebo neber si hypotéku. Sen je často jakási živá fotografie našeho vnitřního dění. Říká: takto vypadáš zevnitř, takto to teď máš… Klient si díky tomu například uvědomí, že se v současné práci cítí nepochopeně, ohroženě nebo trpí syndromem podvodníka – někoho, kdo na danou práci nemá, jen to předstírá a má hrůzu z toho, až bude odhalen. To jsou informace, které nám sen dává. Pro člověka to může být příležitost začít lépe pracovat na svém pocitu sebehodnoty, pídit se po příčinách nízké sebeúcty, přihlásit se na rekvalifikační kurz nebo si na lednici připíchnout seznam věcí, ve kterých v práci vyniká…

Jak jste se vlastně jako psycholožka dostala k vykládání snů?

O vnitřní svět se zajímám od dětství, sny se mi vždy hojně zdály, a když jsem před čtvrtstoletím narazila na knihu o snech od Jany Heffernanové, bylo to takové požehnání! Od té doby si sny vykládám a jsem za jejich existenci vděčná. Vidím, nakolik mohou člověka znovuspojit se sebou, se svým srdcem nebo duší.

Můžete vykládat sama sobě? Nebo je to něco, co se v tomto ohledu zakazuje podobně, jako se lékaři nemají sami léčit?

Ano, můžu. Vykládám si sny ráda a hodně. Pokud je k sobě člověk upřímný, tak to není žádný problém. Když ne, pak mu to se sny nepůjde. Upřímnost k sobě, ochota k sebereflexi, touha se opravdu poznat takový, jaký jsem – to je nutná podmínka práce se sny. Bez toho to nejde. A protože pro mě je sebepoznání a seberozvoj skutečnou životní prioritou, nejen že se nebojím snů, ale vítám je, a to i ty na první pohled těžké nebo odporné. Jsou to přesně tyto sny, které přinášejí příležitost uvědomit a léčit další odštěpený kus sebe sama a stát se celistvější.

Jaké jsou vaše nejoblíbenější sny?

Ty, ve kterým jsem v přírodě, ideálně na Šumavě, což je krajina mého srdce, obrazně i doslova.