Nazí, vleže a bez drbátek, radí nejdůležitější pravidla saunový expert

Spousta Čechů si saunování oblíbila až v poslední době. A ani přes zvyšující se vstupné do saunových center si nedá návyk alespoň jednou v týdnu vyrazit do saun vzít. Je to dobře, protože saunování má spoustu zdravotních benefitů.

„Za stále větší a větší zájem o saunování mohou saunové ceremoniály, které přivedly do saun nové návštěvníky včetně nebo rodin s dětmi nebo mladých lidí, kteří nikdy předtím do saun nechodili. Až s příchodem zážitkového saunování přichází a rozvíjejí se saunová centra. Začalo to kolem roku 2010, největší rozkvět přišel v letech 2013, 2015 a od té doby se návštěvnost jen zvyšuje,“ míní saunový specialista a zakladatel a předseda České asociace saunérů Pavel Hofrichter.

Ten, kdo se saunováním teprve začíná, by se měl při vstupu do saunového centra poradit s obsluhou, ať už o zavedených pravidlech, nebo třeba o výběru té správné sauny, aby nepřepálil start.

„Dnes už do saunových center nechodíme na padesát minut a rychle ven. Pro tělo i pro ducha je to odpočinek, v centrech trávíme několik hodin. Vyberte si jemnější saunu s větší vlhkostí a raději zůstaňte déle tam, než byste vlítli na tři minuty do finské,“ radí specialista.

Například v solné sauně oceníte efekt inhalace soli, mírnější a vlhčí tropické a bio sauny jsou vhodnější pro lidi, kteří nevyhledávají extrémy. V panoramatické sauně si zase užijete výhled do přírody, ve finské se rychleji zahřejete...

„Jde o design a také o preference zákazníka. Nabídka různých typů saun je pestrá, protože i saunová centra se chtějí odlišit od jiných. Nedá se říct, že by existoval jeden typ sauny, který je pro zdraví lepší či přínosnější,“ dodává Pavel Hofrichter.

Odhoďte svršky a položte se

Při vstupu dovnitř si udělejte pohodlí a pokud to prostor a počet lidí v sauně dovoluje, lehněte si. Nahota a prostěradlo na lavici jsou samozřejmostí. Přesýpací hodiny jsou fajn, ale viset na nich pohledem a hypnotizovat čas rozhodně smysl nemá. „Hodiny jsou spíše kulisou, doprovodnou informací. Člověk by se měl řídit především vlastními pocity a vnímat svoje tělo,“ dodává Saunový mág, který se věnuje propagaci a osvětě saunování.

Blahodárná sauna zlepšuje imunitu

zvyšuje odolnost proti nemocím dýchacích cest

předchází vysokému tlaku

zpomaluje stárnutí

uvolňuje unavené a zatuhlé svalstvo

čistí pleť

snižuje riziko kardiovaskulárních chorob

zlepšuje termoregulaci a reakci na extrémní teploty

zlepšuje psychiku a zahání stres

vyplavuje hormon štěstí

Před saunou je potřeba smýt ze sebe den ve sprše a rozhodně použít mýdlo, po sauně už však mýdlo vhodné není. „Póry pokožky jsou otevřené a vaše tělo nemůže být čistší. Stačí se po poslední sauně ospršit čistou vodou,“ doplnil.

Sever nahlas a v plavkách

I když saunování k nám přišlo ze severských zemí před mnoha lety, stále si o něm držíme některé nepravdivé mýty a řada z věcí nás může překvapit. Třeba pojem suchá finská sauna je jeden velký omyl – Finové kameny v sauně tradičně polévají a vytvářejí potřebnou vlhkost. V saunách také hodně a neustále mluví – a to i s lidmi, které neznají. A v saunách dokonce vedou jednání.

„A například Dánové, známí silnou tradicí v otužování a historicky jako vyznavači nudismu, do sauny můžou jenom v plavkách. Stejně tak jsou plavky běžnou záležitostí ve veřejných společných saunách ve Finsku, ač nejsou pro saunování zrovna vhodné. Změna tam nastala někdy před sto lety, kdy tam proběhla kulturní revoluce,“ dodal Pavel Hofrichter s tím, že naopak v křesťanském Polsku, kde rostou saunová centra jako houby po dešti, už se plavky na horkých lavicích odkládají a vítězí nahota.

„Plavky do sauny rozhodně nedoporučujeme z mnoha důvodů. Trpí pokožka a její póry, které se přirozenou cestou horkem otevírají a čistí a s plavkami se čistit nemohou. Navíc plavky jsou z materiálu, který není určený do takových teplot, do takového prostředí. Zničí se po dvou třech návštěvách a navíc mohou vyvolat alergickou reakci na kůži,“ upozornil Hofrichter s tím, že i kůže potřebuje dýchat čerstvý vzduch.

Pozor na saunového skřítka

Drbátka nechte na doma Čistíte rádi kůži, pomáháte v sauně v její obnově? Smysl to určitě má, ale do společných prostor se tato aktivita nehodí. Drbátka, kartáče či peelingové rukavice si nechte raději na doma. Nesluší se používat je ve veřejných saunách, okolí může vadit zvuk drbání i stříkající pot.

Jdete si do sauny popovídat? Zajeďte si do Finska, tam jsou na povídání zvyklí, Češi si chodí do saun odpočinout a málokoho zajímá rozchod s bývalým partnerem či probíhající akce v Tesku. Zkuste si to nechat alespoň do odpočívárny.

Na baru v saunových centrech vám nabídnou pivo nebo prosecco. Jedna sklenička může podtrhnout příjemný večer a krásně strávený čas. Ovšem nezapomeňte, že se jdete do sauny očistit, ne nalít. Alkohol se se saunováním vylučuje.