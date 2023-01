Vypoťte to. Blahodárná sauna má vliv na klouby i na náladu

„Proč nezačneš chodit aspoň jedou týdně do sauny?“ zněla pobídka od mé kamarádky, když jsem se jí na konci listopadu svěřila, že dojíždím na nedostatek dobré nálady a počátek zimy mě neodvratně žene do chmurných stavů. Nehledě na to, že mám šedou a suchou pleť.

Vypotit se k dobré náladě? Žila jsem v představě, že sauna je dobrá na posílení imunity, jenže jak se záhy ukázalo, blahodárné saunování má těch benefitů mnohem víc. Pravidelné saunování dokáže zbavit stresu, pomáhá proti bolestem zad i kloubů a zabojuje dokonce i s migrénou.

Horký zázrak

Léčba teplem je dlouhodobě známá fyzioterapeutická metoda, která se používá při svalových obtížích, rehabilitacích i jako prevence. Vždyť suchý teplý obklad bývá nejlepší první pomocí při akutních bolestech ztuhlých svalů.

„Pravidelné saunování má pozitivní vliv na snížení svalového napětí, čímž působí kladně na bolesti pohybového aparátu a migrenózní stavy. Mezi další pozitiva patří zvýšená produkce endorfinů, a tedy zlepšení psychické pohody nebo také posílení imunitního systému, který podporuje tvorbu bílých krvinek,“ vyjmenovala hlavní fyzioterapeutka Fyziokliniky Iva Bílková.

Z pohledu fyzioterapie má saunování blahodárný vliv na regeneraci svalů nejen u sportovců, ale i u lidí, kteří mají sedavou práci a málo pohybu. „Sauna pomůže každému, kdo trpí zvýšeným svalovým napětím nebo namoženými svaly. Vysoké teploty spouští v těle termoregulační čidla, která se nacházejí v oblasti hypotalamu. Mozek začne tělo vědomě ochlazovat – rozšíří se póry na pokožce a tělo se začne potit. Dochází tak k rychlému odvedení škodlivých zplodin. Rozšíří se cévy a krevní objem je zvětšen náhlým přísunem plazmy. Díky prohřátí tělesného jádra se rozvolňují tkáňové struktury jako vazy a svaly, kyselé metabolity vzniklé v oblasti přetížení se snáze odplavují a zvyšuje se efekt regenerace. Sauna pomáhá také pacientům s chronickými záněty dýchacích cest, při revmatoidních chronických stavech nebo při léčbě neurovegetativních dysfunkčních svalů,“ dodala Iva Bílková.

Bonus pro dámy? Sauna má na naše tělo podobné účinky jako mírná fyzická zátěž, třeba chůze. A pomáhá s udržováním fyzické hmotnosti. S tím rozdílem, že u této zátěže pohodlně sedíte nebo ležíte. Během třiceti minut v sauně spálíte až 600 kalorií a díky zvýšenému pocení z těla vylučujete nahromaděné těžké kovy a spoustu dalších toxinů, bez kterých se lépe odbourává a spaluje tuk, protože právě tyto látky jej často drží v podkoží.