Mráz, který prospívá našemu zdraví. S čím pomůže kryoterapie?

Když se začal Michal (58) zabývat myšlenkou, že by své zdraví svěřil do pomyslných rukou mrazu, nebyl nadšený. „Nejsem zrovna fanoušek zimy. Spíše mám rád léto a teplo,“ usmívá se a pokračuje: „Ale spousta známých mi říkala, že je to super ozdravná věc pro tělo i mysl. Tak jsem to zkusil.“ Napoprvé byl v podstatě jenom překvapený a v šoku. Ale nevzdal to a dneska dochází na procedury pravidelně už třetím rokem.

„Od té doby jsem nebyl nemocný a cítím se neuvěřitelně fit,“ neskrývá nadšení. A tak by to možná stálo aspoň za úvahu. Kryoterapie se nehodí jenom pro aktivní sportovce, jak se má všeobecně za to. Naopak. Úplně každému posílí imunitu a dokáže působit protibolestivě a protizánětlivě.

„Hodně ji využívají třeba lidé, kteří mají chronické problémy se zády nebo klouby,“ uvádí lékařka Katrina Carterová. Pomáhá ale také při celulitidě nebo chronickém únavovém syndromu. „Lépe se díky ní hojí jizvy nebo nějaké jiné pozůstatky zranění. Funguje i na migrény, potíže s menopauzou a obrovskou spoustu dalších věcí, které bych nikdy nestihla vyjmenovat,“ dušuje se odbornice.

Určitě ale každý ocení hlavně to, že se díky ní také docela dobře a snadněji hubne. Mnoho lidí ale odrazuje představa, že si v mraze navléknou jenom spodní prádlo, roušku, čepici, rukavice a ponožky a jinak v podstatě nazí se postaví do lednice. Jenže zima v ní je odlišná než ta venku.

Zima uvnitř se liší od té, co znáte

Nemá totiž takovou vlhkost, a tak na lidi působí jinak. Navíc vždycky je poblíž profesionál, který vás v případě, že vám to neudělá dobře, pustí ven. A tak skutečně nemusíte propadat panice.

Jak to tedy v praxi probíhá? Přijdete do zázemí kryosauny, kde si navléknete zmiňovaný mundúr. Pak vás zavedou do takzvané předkomory. Teplota v ní už je hodně nízká, ale pořád to ještě není ono. Pohybuje se kolem minus 70 stupňů. Tam se po dobu zhruba 30 sekund vaše tělo adaptuje na chlad. Pak přijde na to zásadní.

Ožije tělo i duch a vrátí se mládí

V hlavní komoře je kolem minus 110 až minus 150 stupňů. Lidi tam pobývají zhruba tři minuty. V té době se doporučuje mírný a nenáročný pohyb. Většina lidí hýbe prsty, chodí po místnosti dokola nebo dělá pomalu dřepy. Nic náročného.

Po absolvování mrazírny vyjdete stejnými dveřmi jako předtím (tedy přes předkomoru) a okamžitě přecházíte do místnosti, kde se musíte rozhýbat. Najdete tu především rotopedy nebo šlapací stroje. Nejde o to začít dřít jako blázen, ale pomalu tělo rozhýbat, aby se krev a míza zase rozproudily. Tam strávíte asi deset minut. Pak máte celou proceduru za sebou a nejenže na sebe můžete být pyšní, ale ještě jste udělali mnohé pro svého ducha, tělo i pocit mladistvosti.

O návštěvě se ale raději poraďte s lékařem. Některým lidem se totiž terapie mrazem nedoporučuje. Týká se to třeba pacientů s kardiovaskulárními chorobami, poruchami štítné žlázy, cévními mozkovými příhodami a dalších. Je život zachraňující to vědět předem.