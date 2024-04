S modelací genitálií mne inspirovaly Brazilky, říká plastický chirurg

V oboru figuruje přes čtyřicet let, provozuje praxi v Praze a v Kolíně, dvacet let se věnuje plastické chirurgii. Kvůli modelaci vnějších pohlavních orgánů jej ročně vyhledají desítky žen.

„Mezi labioplastikou (plastická operace stydkých pysků) a celkovou modelací zevního ženského genitálu je zásadní rozdíl. Celkové modelace ženského genitálu nedělá mnoho plastických chirurgů, jsme jedno z mála pracovišť. Je to podstatně složitější zákrok, ale dosáhneme tím podstatně lepších výsledků,“ vysvětlil host podcastu NA KAFI, plastický chirurg Svatopluk Svoboda.

Jak se vlastně k tomuto typu plastické chirurgie dostal? „Začali jsme s modelací zevních ženských pohlavních orgánů poté, co jsem se vrátil z Brazílie, kde jsem tyto operace viděl. To bylo kolem roku 2000, tedy v době, kdy u nás labioplastiky, natož modelaci zevního genitálu, nikdo nedělal,“ upřesnil s tím, že brazilským ženám na dokonalém vzhledu velmi záleželo už tehdy a chtěly být dokonalé i „tam dole“.

Rychlovka versus piplačka

Pokud žena podstoupí labioplastiku, v podstatě si nechá zmenšit stydké pysky. Jedná se o jednoduchou operaci s lokální anestezií.

„Na rozdíl od modelace genitálu, kde ty řezy vedu úplně jinak a jinudy. Tak, aby nezasahovaly do malých labií, je to taková velká piplačka. Ale především, je to operace, která už se nedá udělat v místním umrtvení, protože v tom místě, kde my vlastně odpreparováváme nadbytky, je veliká spousta drobných céveček a nervů, kterým se musíme velmi pečlivě vyhýbat. Celá ta operace trvá poměrně dlouho, asi hodinu a půl až dvě hodiny. A probíhá v celkové anestezii,“ vysvětlil plastický chirurg.

Jak si žena vybírá tvar vulvy, který by chtěla po zbytek života nosit? „Když jsem s těmito operacemi před dvaceti lety začal, tak jsem si říkal: jaký je ideální tvar ženského genitálu? Člověk jich pár v životě viděl, ale která byla ta nejkrásnější? Tak jsem tehdy oslovil svého velmi dobrého přítele, profesora akademie výtvarných umění a velmi slavného malíře, aby mi nakreslil ideální tvar ženského genitálu, kterého bych se při operacích mohl chytit ... asi za tři měsíce mi volal a dal mi takovou knížečku, kterou poeticky nazval pipinotéka. A tam je osmdesát tvarů zevního ženského genitálu, každý jiný,“ směje se za mikrofonem Svatopluk Svoboda.

Jeho pacientky mají dodnes možnost nechat se tímto katalogem inspirovat. Klientka i lékař tak mají představu, jak by měl výsledný tvar po modelaci vypadat.

V jakém věku ženy nejčastěji modelaci genitálií podstupují? Jak dlouhá je rekonvalescence? A pro koho se zákrok nehodí? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.

Co vede ženy k tomu, že si nechají operovat i místa na první pohled skrytá? V devadesáti procentech jsou to psychické obtíže. „Mnohdy jsem se setkal s pacientkami, které se styděly za to, jak tam dole vypadaly a nemohly se milovat za světla. Mnoho pacientek mi po té operaci řeklo: doktore, já teprve teď vím, o čem je ten sex,“ prozradil host podcastu a dodal, že dalším důvodem jsou fyzické obtíže. Ženám může jejich fyziologie genitálií vadit třeba při turistice nebo i při jízdě na kole. A pokud je to pro některou skutečně důležitý koníček, chce si jej užít na sto procent.

Podle chirurga však z modelace ženských zevních genitálií profitují i muži. Lepší psychika ženy se totiž záhy projeví v sexuálním životě. „Žena je daleko volnější, spokojenější, uvolněná, protože se nestydí za to, jak vypadala nebo jak vypadá. Hodně klientek mi potvrdilo, že přišla i větší vzrušivost,“ dodal plastický chirurg.