O vaší nespokojenosti i touhách mluvte po sexu nebo v autě, radí lektorka

Lidé jsou dnes mnohem ochotnější o své sexualitě mluvit, to se rozhodně lepší. Ale záleží na tom, jak komunikují. „Nedostatečná či špatná komunikace o sexualitě, obzvláště v partnerství, je častou příčinou různých potíží, které následně řešíme s klienty v praxi. Způsob komunikace o sobě, o svých potřebách, o sexu je to první, co se učíme s klienty, když ke mně přijdou,“ uvedla terapeutka a lektorka v sexuální oblasti, a také spoluzakladatelka projektu Zdravé dospívání Markéta Zika Koppová.

Podle ní nás rodiče a učitelé nenaučili otevřeně komunikovat, navíc jsme naučení nedělat chyby a víme, že za chybu obvykle následuje trest. „Tedy když partnerovi sdělíme, že se nám něco nelíbí, bude to mít opačný efekt: partner se zablokuje a vezme si z toho to, že je špatný, méněcenný. Nese to těžce. Mluvte raději o sobě, o svých potřebách a pocitech: mně by udělalo radost, kdyby přišel ten dotyk jemnější...,“ radí odbornice.

Kdy je nejlepší doba těžká intimní témata nastolit? „Třeba po sexu, když jste na sebe dokonale naladění. Výhodná je také cesta autem, kde člověk nemůže nikam utéct a kde se dá navodit intimní atmosféra,“ poradila Markéta Zika Koppová.

Většina sexuálních problémů, které její klientky řeší, pramení z dětství a z našich potlačených traumat, která se nám kdysi stala a která ovlivnila náš budoucí dospělý sexuální život. Podle lektorky jsou příčiny nejčastěji na dlouho uzamčeny pod povrchem a aby mohl člověk zdravě fungovat a plně se věnovat vlastnímu potěšení, chce to často mnohaměsíční práci.

Porno vypne citlivost

Muži zase naopak řeší problémy s necitlivostí či s dosažením uspokojení. Často za to může závislost na pornografii a sledování porna při masturbaci, která vede k znecitlivění či k poruchám erekce.

„Moje praxe vede lidi ke kontaktu se svým tělem, aby na ně byli napojení, aby je vnímali. Zrovna při sledování pornografie se ale od těla odpojujeme vzrušujeme se něčím cizím, fiktivním. Léčba závislosti na pornu není snadná. Doporučuje se úplně přestat je sledovat, nebo se od něj alespoň odstřihnout na co možná nejdelší dobu. Pomáhá i podívat se jen do určité míry, ale pak to video vypnout, nebo zavřít oči, a soustředit se už jen na své tělo,“ vysvětlila v podcastu terapeutka.

Pornografie a explicitní videa dnes už bohužel provází i školáky v nejmenších ročnících, kde často koluje. Často bez vědomostí o fyziologii těla či o sexualitě rozmetá jejich nevinnost a představy o intimitě. Markéta, která s kolegy objíždí s projektem Zdravé dospívání školky a školy, už se s takovými případy setkala.

Českým školám přitom komplexní sexuální výchova chybí. Základní informace se žáci dozvídají v rámci hodin občanské nauky, biologie, nebo ve výchově ke zdraví od učitele. A záleží na otevřenosti a na povaze konkrétního učitele, jak podrobně je ochotný se tématu věnovat. „Už jsem slyšela i příběhy, že žádné informace se k dětem nedostaly, protože tam nebyl nikdo, kdy by to ochotně odpřednášel,“ lituje.

Ne každá rodina je schopná o intimních tématech pootevřeně komunikovat. „Komunikace sexuálních témat hodně záleží na atmosféře a důvěře v rodině. Pokud to tam tak je, pak komunikace probíhá dobře. Jsou ale rodiny, kde taková atmosféra a možnost komunikace není. Pak je dobré děti informovat citlivě v rámci sexuální výchovy na školách. Dokud to děti zajímá, dokud jsou těmto informacím přístupné a dokud tuto tématiku mají chuť komunikovat,“ dovysvětlila Markéta v podcastu NA KAFI.

Reakce žáků na externího lektora bývá zpravidla otevřenější. Je však na každé škole, nakolik je osvícená a zda je ochotná lektory zaplatit a objednat, stát tyto hodiny školám nedotuje.