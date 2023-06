Syndrom vyhoření je tichý nepřítel. Příznaků si nevšimnete, míní Novotný

Karel Novotný je marketingový manažer, vyhledávaný expert, autor knihy Neradost a budovatel brandu Newton University. Syndrom vyhoření jej setnul asi po patnácti letech v branži. V době, kdy stál na vrcholu své kariéry a aspiroval na post ředitele v reklamní agentuře, která zaměstnávala stovku lidí.

„Není to jen o přepracovanosti a upracovanosti, jak se často definuje. Ale je to otázka nějaké posedlosti, přemotivovanosti, stihomamu, chtít víc, než co sám umím, na co mám... To byl alespoň můj případ. To všechno se pak nějak semele dohromady... Není to o profesní výjimečnosti, ale o tom, kdo jak si to v hlavě postaví. Spouštějící vzorce chování můžeme mít v sobě už na základce,“ vysvětlil v podcastu NA KAFI.

U spousty lidí přichází syndrom vyhoření v momentě, kdy setrvávají v práci, jež je nebaví a nenaplňuje. U Karla Novotného to bylo přesně naopak. „Práce mne naprosto pohltila. Myslel jsem na ni neustále, pracoval jsem přes dvanáct hodin denně. Byl zde tlak na výkon od majitele agentury, přesto si troufám říct, že můj sebetlak byl mnohem větší,“ přiznal expert na reklamu.

První příznaky ignoroval a nepovažoval je za nic, co by nezvládl. S jednostrannou životní náplní si hlavu nijak zvlášť nelámal. Jenže řada vykřičníků se nakupila, až jednou vezl syna na školu v přírodě a za volantem nemohl dýchat a ovládat své ruce. To bylo pomyslné dno. „V mém životě tehdy už nebyla radost, pak přišly první panické ataky, nedokázal jsem se usmát a začal jsem bojovat s klinickou depresí. Tělo se přestalo dát ovládat, spolupracovat,“ popsal Karel Novotný.

„V tehdejším životě mi chyběly dvě věci. To je mnohem užší kontakt s mým okolím včetně mé rodiny a mých přátel, kteří by mi tehdy mohli dát zpětnou vazbu. A lepší vztah sám se sebou, mimo pracovní život. Tak dlouho jsem stál na jedné noze, až se ta noha zlomila. Tyto dvě pomocné ruce by mi tehdy mohly pomoci včas,“ shrnul host podcastu NA KAFI.

Jak probíhala léčba a jak dlouho trvala? Co vše bylo třeba v životě vrcholového manažera změnit, aby byl k žití a vybalancovaný? A jak si hledá dospělý člověk bez zájmů svého prvního koníčka? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.