Zázrak z pupečníku. Mrazí se na desetiletí, pomůže s leukemií i epilepsií

Molekulární genetička Dominika Valent Raffajová na svém Instagramu popularizuje vědu a ve volném čase píše blog a vysvětluje lidem, co vše lze vyčíst z našich buněk. „Oba dva rodiče jsou lékaři a můj bratr má Downův syndrom. Chtěla jsem jít ve stopách rodičů, ale máma mi to rozmluvila s tím, že práce lékařky je pro ženu velmi těžká. Po čase jsem objevila genetiku, kde je věda i klinika, takže se člověk dostane k pacientům a může pomáhat lidem. Byla to láska na první pohled,“ vysvětluje svou volbu velmi specifického oboru Dominika.

„Genetika je úplně všude a hraje výraznou roli v našich životech: od barvy našich očí přes přirostlé ušní lalůčky až po to, zda máme vlohy pro sport nebo vytrvalost. A pak taky v momentech, kdy se při dělení buněk stane nějaká chyba a nám to změní život,“ dodává Raffajová.

Zabývá se léčbou pupečníkovou krví, která obsahuje krvetvorné kmenové buňky, a tím tvoří imunitu člověka. „Buňky z pupečníkové krve jsou ještě mladé a akční, vyvíjely se pouze devět měsíců v děloze a mají velký potenciál dělení, nejsou zatížené životním stylem ani nemocemi,“ vysvětlil základní výhodu léčby těmito buňkami host podcastu NA KAFI.

Pupečníková krev se odebírá záhy po porodu a je určena především právě narozenému dítěti. Pokud je však třeba a testy dopadnou dobře, je možné ji využít i pro sourozence, případně rodiče. Samotná pupečníková krev se využívá především pro onkologická a hematoonkologická onemocnění.

„V tkáních pupečníku nebo placenty jsou pak mezenchymální kmenové buňky, které mají širší spektrum specifikace a hodí se pro širší rodinu a dokážou léčit více druhů onkologických onemocnění, nebo třeba neurologická onemocnění,“ doplnila genetička.

Pupečníková krev je podle Raffajové velmi vhodná pro takzvanou regenerativní medicínu a nyní se zkoumají případy nemocných s mozkovou obrnou a poruchami autistického spektra. „Znám případ ani ne třicetileté ženy, která dostala mozkovou mrtvici. Přestala vidět barvy a měla problém s ochrnutím ruky. Absolvovala léčbu pupečníkovou krví, ne pouze samotnými kmenovými buňkami. Jak to sama nazvala, vrátily se jí barvy do života, znovu začala vidět barvy a pro její kvalitu života to znamenalo velmi mnoho,“ popsala Dominika Valent Raffajová.

Co vše se dá léčit pupečníkovou krví? Jak může být užitečná autistům a lidem s epileptickými záchvaty? Kolik nás odběr a uskladnění stojí? Smíme pupečníkovou krev darovat? A co se děje s tímto vzácným biologickým materiálem, když se rozhodneme jej dále neskladovat? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.