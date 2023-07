Na dovolené nedělejte nic, co doma nemůžete odvyprávět, radí lektorka

Máte v létě větší chuť flirtovat, seznamovat se, experimentovat, častěji si užít sex? Není divu, podle statistik je červenec měsíc, kdy mají lidé chuť na sex nejčastěji. Hned za ním je srpen a červen. Ovlivňuje nás čas strávený na čerstvém vzduchu a na slunci, který způsobuje zvýšení hladiny hormonu serotoninu – důležitého neurotransmiteru, který nám umožňuje prožívat pocity štěstí a vzrušení.

„Léto nám dělá dobře, protože slunce a teplo nám dělá dobře. Horko nás uvolňuje, jsme šťastnější, cítíme se dobře, jsme kontaktnější. Vidíme to i na jižních národech, kde se lidé více baví, potkávají, dotýkají... je to ten faktor tepla a slunce, který nás dělá uvolněnější. A pro ženy to platí ještě silněji,“ potvrzuje Denisa Říha Palečková, host podcastu NA KAFI.

Podle statistik je pro 34 procent lidí dovolenkový sex lepší než ten domácí, protože se jim na dovolené lépe relaxuje a nové zážitky stimulují jejich smysly. Nová místa také vyvolávají touhu po dobrodružství, uvádí Michal Večeřa ze sexshopu Yooo.cz.

„Je to tím únikem ze stereotypu. Kdybychom v té dovolenkové destinaci měli bydlet půl roku, rok, začali bychom se postupně chovat jako doma. Na dovolených také můžeme potkat člověka, se kterým nesdílíme žádný osobní příběh nejsou mezi námi ty těžké věci jako šrámy na duši, hádky, nevěry, organizační starosti a péče o děti,“ uvedla lve studiu lektorka Palečková.

Podle ní máme dvě tváře: tu ustaranější a často otrávenější nasazujeme většinou doma a v dlouhodobých vztazích, ve kterých máme tendenci otupět a být pohodlní. „Už se nechováme nejlepším možným způsobem. Kdežto na dovolené, při cestování jsme přítomní, naladění, uvolnění. Je to časově ohraničená změna, o nic nám nejde. V tomto rámci si dovolujeme jednat jinak a odkládáme potřebu pocitu bezpečí až zase na to naše doma... Je dobré si uvědomit, že kdybychom s tím šarmantním cizincem měly žít, po měsíci nám přijde obyčejnější,“ upozornila v podcastu.

Zadaným ženám, které se chystají na dovolenou třeba s kamarádkou a plánují si zvýšit své sebevědomí třeba prostřednictvím žhavého letního flirtu, s opatrností radí nedělat nic, co by doma už nedokázaly odvyprávět.

„Každé zamlčení, ta tajemství, která v sobě máme, způsobuje odstup a následně odcizení ve vztahu. Vidím to za svých dvacet let praxe, partneři s tajemstvím pak již necítí to emocionální propojení, tu jiskru... za „hutnější románek“, který bychom prožili na své dovolené, platíme velkou daň odcizení ve vztahu. Samozřejmě záleží, z jaké vztahové situace do toho románku vstupujeme,“ řekla Denisa Říha Palečková v podcastu.

Povídaly jsme si také o partnerské dovolené a očekáváních, které po mnoha letech vztahu v exotické destinaci vyskakují. Zatímco muž nic neřeší a hledá pohodu, žena často v ten nejméně vhodný moment vytáhne nějaké kostlivce ze skříně. „Pokud ve vztahu znovu prožíváme více intimity, jsme si na dovolené blíže, dochází, řečeno s nadhledem, k takzvanému čištění kanálů. Přiznávám, že na dovolené to není šikovné, ale je tam určitá souvislost, protože právě tady se často objeví prostor a čas pro komunikaci a sdílení.“

Jak flirtovat na baru, na pláži či u bazénu, abychom daly najevo svou přirozenou ženskost a nepůsobily lascivně a chtivě? Jak přistoupit k letnímu románku, abychom z něj neodešly se šrámy na duši a necítily se zneužité? A proč je lepší dát najevo svou nejistotu a křehkost, spíše než vysílat pohodu a nadhled? Poslechněte se poslední díl podcastu NA KAFI s lektorkou Denisou Říhou Palečkovou.