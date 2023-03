NA KAFI: Správnou péčí a životem můžeme ovlivnit šediny, míní tricholog

Host posledního dílu podcastu Na Kafi, Lukáš Rossbach, je vyhledávaný český tricholog s nejdelší praxí v Česku. Rozumí vlasům a především vlasové pokožce. Dokáže lidem pomoci se suchými a špatně vyživenými vlasy, ale také ulevit od seborei nebo vyléčit lupovitost. Kdo k němu míří? Většinou lidé, kteří už vyzkoušeli všechno a s hlavou si neví rady.

„Klient, který trichologa vyhledá, už je bezradný a neví kudy kam. Na kosmetickém trhu naráží na slepé uličky a přestože kupuje ve svých nejlepších představách to nejlepší, tak jemu přípravky nefungují. Vše jej zpočátku nadchne, ale je to vykoupeno nějakým jiným zhoršením a on má pocit, že všem okolo to funguje, ale jemu ne, a je tedy nějaký divný. Dlouho pak sbírá odvahu, než se k nám vydá,“ popsal typického návštěvníka Lukáš Rossbach.

Češky mají podle něj pěkné vlasy. Ale často se opakuje jedna diagnóza: zanesená pokožka a nedostatečně vyživený vlas.

„V důsledku toho nemá mazová žláza šanci odvádět maz na pokožku a utopí vlasovou cibulku ve váčku. Cibulka nedostává správnou výživu a začnou se třepit konečky. Každý pak chytne paniku a začne přirozeně reagovat, takže začne dávat větší množství šamponu a kondicionéru na regeneraci. Ten vlas obalí, vypadá to pěkně, jenže daná forma šamponu má tendenci ještě více zanést kůži, takže se ještě více zanese i váček a roztočí se taková nákupní spirála,“ popsal nejčastější trable.

Jenže vyznat se v obří nabídce vlasové kosmetiky a zvolit pro sebe to nejlepší řešení je velmi složité. Často odcházíme z drogerie beznadějně zmatení. Co bychom tedy měli mít v koupelně na vaně?

„Šetrnou mycí bázi nebo gel, který nám šetrně stáhne z vlasů i z kůže nečistoty, maz a zbytky kosmetiky. Takový šampon nám nevysuší vlasy, ale ukáže jejich reálný stav, to od něj chceme. No, a abych to pak zakamufloval, tak tam chci nějakou formu masky nebo mléka,“ radí Lukáš Rossbach s tím, že v dalším kroku už je vhodný silikon, který vlas obalí a ochrání před okolními vlivy, protože v něm zamkne vlhkost i proteiny.

Tricholog vyvrátil mýtus, že silikony jsou ve vlasové kosmetice škodlivé. „Silikon je pro mě super věc. Je to revoluční látka, bez které by kosmetika nemohla fungovat a nebyla by tam, kde je. Teď žijeme v době, kdy je pro nás parádní vše, na čem je napsáno bez silikonu. V takových věcech ale bude nějaká jiná složka, která bude fungovat na stejném principu, jen se nejmenuje silikon. Je to o marketingovém konkurenčním boji,“ dodal s tím, že v estetické kosmetice, která se přidává do vlasové délky, mají silikony skutečně význam.

Hustotu neovlivníme, šediny ano

S Lukášem Rossbachem jsme si v podcastu Na Kafi povídali také o tom, jak správně pečovat o vlasovou pokožku. Co lze zvládnout doma, a nač už je třeba odborník. A nebo o tom, zda je možné správnou péčí, kosmetikou a životním stylem ošálit genetiku. Zda se dá takto bojovat například proti velmi řídkým vlasům, které trápí řadu žen.

„Zatím ne. Ani pomocí kosmetiky, ani pomocí výživových doplňků asi ne. Maximálně můžeme pro své vlasy udělat to, že budeme žít zdravým životním stylem, abychom zbytečně neaktivovali špatné genetické predispozice. Co však už dokážeme ovlivnit, je stárnutí vlasů, jejich šedivění a vypadávání. Extrémem, na kterém se to dá vysvětlit, je, když někdo v rámci stravování přejde na frutariánství (výhradně ovocná strava - pozn. red.), tak zaznamená velký úbytek šedivějících vlasů. Ale to už je o totální změně životního stylu a ne každému bude takové stravování vyhovovat,“ uvedl v podcastu Rossbach.