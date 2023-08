Víno nesmíte šokovat v mrazáku. Je to živý organismus, říká someliérka

„Dříve tomu tak nikdy nebylo, aby si dal někdo led do vína, nicméně ten trend se neustále vyvíjí a dnes už existuje spousta vinných koktejlů a šumivých nápojů, do kterých si led s klidem můžeme přidat. Záleží na preferencích zákazníka, nicméně bychom si měli uvědomit a počítat s tím, že s ledem se chuť tichého i šumivého vína trochu změní,“ vysvětlil host podcastu Na Kafi, someliérka Denisa Kolaříková.

Zákazník laik má v restauraci u stolu těžkou volbu, protože udělat dojem na partnera či partnerku a za malou chvilku během ochutnávky poznat dobré víno, které nám zpříjemní večer, není nic snadného.

„Je dobré se v restauraci spolehnout na someliéry a nechat si víno od someliéra doporučit. Každá dobrá restaurace by svého someliéra měla mít. Udává totiž jak její prestiž, tak se stará o inventuru restaurace a hlavně o zákazníka. Pokud restaurace takového člověka nemá, pak radím se při ochutnávce podívat i na etiketu, která už mnohé napoví: o jaké víno se jedná, z jaké je země, jakou má cukernatost, zda se jedná o suché, sladké, polosuché, či zda má ještě nějaké jiné zatřídění. Druhou známkou kvality by měla být i cena vína, podle které se dá řídit,“ radí odbornice na nápoj pravdy.

I jako laici však podle Denisy Kolaříkové rozhodně dokážeme rozeznat některé vady vína. „Může to být nepříjemná vůně květáku nebo i cibule. Vy to přesně nedokážete definovat, co tam cítíte, ale už na první ochutnání či přivonění víme, že s vínem něco není v pořádku. A je akceptovatelné je vrátit či odmítnout. Zvlášť když jsme se rozhodovali sami a nebyl tam k ruce someliér, který by za nás víno zhodnotil,“ dodává Denisa Kolaříková.

Podle someliérky neexistuje neutrální víno, které chceme popíjet celý večer. Trendy velí párování, a tak je v pořádku dát si něco jiného k předkrmu a něco jiného k dezertu. „Chceme ochutnávat různé chutě, objevovat. Proto je možné dát si v restauraci za večer pět různých druhů vín, která budou napárována ke konkrétním druhům pokrmu, což je dle mého úžasný gastronomický zážitek. Když nám zachutná nějaké konkrétní, je už na nás, zda se během večera vrátíme k jedné, dvěma, třem lahvím,“ směje se Denisa Kolaříková.

Sekt není „šampíčko“

Léto fandí bublinkám a zvláště u Češek se těší oblibě prosecco. Orientují se už čeští zákazníci v šumivých vínech?

„Snažíme se zákazníky edukovat, ale stále jsou lidé, kteří si v restauraci objednají Bohemia Sekt s tím, že si dají šampíčko. Není to šampíčko, to je jen jedno jediné a pochází z Francie z oblasti Champagne, ne odjinud. Prosecco je pouze z Itálie z oblasti Veneto, Valdobbiadene. Tato vína mají ochrannou známku oblasti původu. A sekt je šumivé víno, vyrábí se třeba u nás, v Německu, na Slovensku,“ objasnila klasickou chybu milovníků bublinek someliérka.

Jak si užít dokonalou chuť vína doma? „Hlavně ho nestrkejte do mrazáku, aby neprošlo šokem,“ varuje someliérka s tím, že réva je živý organismus. Pokud jde o bílé víno, dejte je ideálně den předem vychladit do lednice, to šumivé pak nachlaďte v nádobě s ledem.

Mají muži a ženy jiné chuťové preference? Komu bude sedět výběr z bobulí? Jak se nám hledá cesta na Moravu? A proč už nefrčí flétny, ale tulipány? Poslechněte si poslední díl podcastu Na Kafi se someliérkou Denisou Kolaříkovou.