Víno může pod korkem zrát stejně dobře jako pod šroubem, říká degustátor

Jak poznat dobré víno?

Tohle je častá otázka nejen zákazníků, ale i znalců. Když si nalijeme čistého vína, jak se říká, pak ani pro odborníky to vždy není lehké poznat.

A existuje nějaká definice špatného vína?

Ze zákona je to víno s vadou. Takové by se vám nemělo nikdy dostat do rukou ani do skleničky. Ale pozor! Když vám víno nechutná, neznamená to ještě, že je vadné.