Když vás trápí kila bolesti, zkuste pohladit bolavou duši jinak než dortem

Jídlo a pití je náboženstvím dneška. Máte pocit, že přeháním? Když před sto padesáti lety měly naše prabáby trápení, chodily s ním za místním farářem. Popovídat si, nechat si poradit od někoho „zvenčí“, jehož moudrost byla posvěcena vyšší mocí.

Kdo z nás ale dneska tohle dělá? Radši si skočíme pro útěchu duše do ledničky. Naučili jsme se to už jako batolata. Bolí tě rozbité kolínko? Pojď, dáš si sušenku a bude to lepší… Funguje to? To je otázka. Třeba tak na pět minut?

Emoční jedení

Tento suchý odborný termín se používá pro situaci, kterou všichni v různé míře známe, tedy pro zahánění nepříjemných pocitů jídlem. Od normálního hladu se ten emoční rozezná docela snadno. Především – máte-li normální hlad, dáte si něco k jídlu a je po hladu. Když jde ale o hlad emoční, nic vás neuspokojí nadlouho.

Marcela, má klientka v nutriční poradně, mi nedávno popisovala svůj večerní rituál. „Nejdřív mám chuť jen na nějakou maličkost k vínu, když máme puštěný film. Takže nakrájím na prkénko archivní goudu a pár koleček klobásky. Se skleničkou merlotu perfektní. Jenže pak se cítím taková přesolená, tak si dám dvě kostičky čokolády. A protože to je fakt málo, tak za chvíli další dvě. Pak jsem zas přeslazená, takže ještě nakrájím trochu klobásky. No a pak už si připadám jako idiot a přísahám si, že zítra po osmé večer už jen čaj.“

Marcelin problém není v tom, že by měla hlad – večeřela a klidně by mohla do rána vydržet bez jídla. Její problém je jinde. Po celodenním pracovním i rodinném zápřahu padne do pohovky, něco si pustí a v tu chvíli se dostaví známá kombinace únavy, nudy a trochu i úzkosti.

Právě tento „pocit neurčité nespokojenosti“ ji nutí večer zobat a zobat. A to i když řeší narůstající problém s váhou. Ráno před zrcadlem zvýší její frustraci zjištění, že se pořád nevejde do oblíbených šatů.

Marcele nakonec pomohla změna večerního režimu. Zavedla vydatnější večeři (miska polévky a pak malý kousek masa se spoustou zeleniny), která ji lépe zasytila.

Musela se nejdřív zbavit pocitu, že jíst večer znamená tloustnout – její večeře totiž právě kvůli tomuto předsudku nikdy nebyly dostatečné. Ve skutečnosti je kvalitní večeře mnohem lepší řešení než pozdní „uzobávání“ čehokoli.

Druhou Marcelinou spásou byl brzký přesun do postele. V deset večer už leží s knížkou pod peřinou, na nočním stolku hrnek s meduňkovým čajem. Když jsem se jí zeptala, jestli má tendenci skočit si z postele pro klobásku, ta představa ji upřímně rozesmála: „Zas takovej cvok snad nejsem.“

Podobnou taktiku ostatně radí i obezitoložka Dita Pichlerová ve své inspirativní knížce Jak zhubnout a už nikdy nepřibrat. Večeře v sedm a v deset do čisté voňavé postýlky. Večerní utěšování jídlem se tak stane minulostí.

Kila bolesti

Právě tak nazývá následky emočního jedení americká psycholožka Doreen Virtue, autorka knihy Zbavte se svých kil bolesti. Ačkoli se zabývá hlavně závažnými tématy, nabídne vám spoustu užitečných myšlenek i v situaci, kdy za sebou nemáte zneužívání či šikanu.

Stačí, když u sebe vidíte sklony řešit psychickou nepohodu jídlem. Třeba jen nudu, běžné denní strachy, frustraci z práce, nesoustředěnost. Nebo třeba naštvanost na hlupáka, který vám napsal ošklivý komentář k fotce z dovolené.

Všímáte si, že dost často si něco zobneme ve chvíli, kdy nás naštve, že vypadáme tlustě? Je to zvláštní paradox. Možná je v tom kus rezignace. No a co, stejně nezhubnu, dám si aspoň fidorku a bude mi líp. No… nebude. Za půl hodiny budete mít naopak výčitky. A tak je to pořád dokola.

Kila bolesti podle Doreen Virtue vznikají proto, že vyřešit skutečný problém je třeba v pubertě většinou těžké. Zatímco vzít si do pokojíčku kelímek s čokoládovou zmrzlinou je snadné. Už v dětství se zkrátka naučíme, že jídlo je příjemně dostupné řešení našich potíží.

Napadá mě paralela s hraním počítačových her. Jasně že hráči vědí, že když stráví sobotu na výletě v horách, vyškrábou se na pár kopců a dají si guláš v místní hospůdce, budou se večer cítit skvěle. Nesrovnatelně líp, než když stráví celý den v ložnici u monitoru za zataženým závěsem.

Jenže… to znamená vymyslet, kam půjdu, zavolat někomu, aby se přidal, mrknout se, jak nám jedou vlaky, přemoci lenost… a vlastně mě minule bolela kyčel. Tak příště, no. Mnohem jednodušší je strávit sobotu před monitorem, a to i když víte, že vám to škodí.

S jídlem je to totéž. Řešit problém s bráchou, který vás šikanuje, je těžké. Zvlášť když se rodiče tváří, že si to vlastně vymýšlíte, protože je to hodný chlapec a vy hysterka.

Chcete do toho kyselého jablka zase kousnout, když už jste to párkrát zkusila a vždycky skončila s probrečeným polštářem? Ne, bude asi lepší kousnout do něčeho pěkně sladkého, třeba do celého balení croissantů s oříškovou náplní.

Tohle řešení bude i v budoucnu k dispozici kdykoli – když vás šikanuje šéfka v práci, když vás naštve dítě, když nemůžete najít toho pravého a táhne vám na čtyřicet, když vás nebaví práce, ale něčím se živit musíte – a zahánět nudu chipsy jakž takž funguje.

Řešení existuje

Prvním krokem je už jen to, že si přiznáte problém. Můžete mít totiž pocit, že máte prostě hlad – a hlad nikdo nechce, naše tělo nás před ním od pravěku varuje. Takže je logické si dát něco k jídlu.

Když si ale přiznáte, že o skutečný hlad nejde, jste mnohem blíž řešení. Poté co vám dojde, proč se vlastně zase vrháte po sáčku mandlí v čokoládě, bude mnohem snazší najít zdravější cestu.