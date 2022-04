Jídlem proti depresi. Dopřejte si oříšky, salát i krůtí maso

Fakt, že se jídlo dá používat také jako součást medicíny, je známý už tisíce let. A za tu dobu se mnohokrát prokázalo, že leckdy pomáhá. Samozřejmě ho nesmíte brát jako zázračný lék. Tak to nefunguje. Ale může proti různým nemocem opravdu do jisté míry pomoci.

I moderní doba uznává, že dodržování jistých diet nebo lépe řečeno určitého stravovacího režimu (slovo dieta zní dnes už poněkud odříkajícně) vede u většiny jedinců k vnitřnímu klidu, zdravějšímu tělu a jasnějšímu myšlení. Jak by ale mohlo pomoci při léčbě depresí?

Ač se vám to může zdát podivné, i v této oblasti to jde. Podle výzkumů z několika zahraničních nemocnic je zlepšení stavu pacientů s depresí přímo úměrné tomu, jak změnili svůj jídelníček. Jak je to možné? Musíte hlavně pochopit propojení mozku a trávicího systému.

„Pokud váš žaludek trpí a vnitřní orgány bojují s tím, aby zabránily pasece, kterou v organismu umějí nadělat tučná, mastná, přesolená nebo přeslazená jídla, pak se ani psychicky necítíte v pohodě a mozek skomírá. To je potvrzená věc,“ uvádí psychologická nemocniční poradkyně Debra Halsethová.

Naopak při zdravé dietě máte prokazatelně lepší náladu. Zásadní pro jídelníček, který dokáže bojovat s depresí, jsou vitaminy, minerály, proteiny a omega-3 mastné kyseliny. A tady je pár tipů, kde je hledat.