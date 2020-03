Uživila byste se jako číšnice?

Neumím si představit, že bych to dělala v nějaké obří restauraci. Chyběl by mi těsný kontakt s lidmi, abych jim mohla předat radost z toho, co krásného a úžasného jedí. Když už bych někdy šla do gastronomie, otevřela bych si malé bistro a dělala skvělé a nápadité saláty.