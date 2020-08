Jídlo jako náplast na stres. Noční hodování ničí nejen figuru, ale i zdraví

Snažíte se jíst zdravě, ale večer selžete? Psychologové jsou v podstatě zajedno, vlastně tuto situaci chápou. „Člověk se snaží celý den žít tak, jak si předsevzal a jak je to správně. Má co dělat, není to tak jednoduché,“ říká třeba odbornice Jennifer Crombergová.

„Jenže pak se setmí, člověk vydechne a najednou si uvědomí všechny strachy, které tato doba přináší. A chce se uklidnit. Jídlo je bohužel běžnou cestou, jak to udělat,“ pokračuje. Ale rozhodně nám takové chování neprospívá...

Večerní debužírování totiž snadno vede k obezitě. „Nejhorší je najíst se na noc a pak si lehnout. Tělo prostě nedokáže přísun tolika látek zpracovat, a tak je přemění na tuky,“ říká lékař John Wass z Oxfordu.

Ani nechtějte vědět, co všechno vám pak kvůli obezitě hrozí. Anebo raději chtějte, ať je to pro vás varováním. Jde nejen o vysoký krevní tlak, který stojí za spoustou zdravotních problémů. Budete také náchylnější k srdečním a cévním chorobám, víc na vás bude mít spadeno infarkt myokardu i nádorové choroby.

„Lidem se celkem rychle zhorší dýchání – nosit kila navíc je prostě náročné. Jelikož jsou těžcí, objeví se dozajista i problémy s klouby a někdy také dna,“ dodává John Wass.

Jak se zlozvyku zbavit?

Strašit bychom vás mohli ještě déle. Lepší je ale poradit, jak se s večerním přejídáním zvaným také bílý sex vypořádat a zbavit se ho.

Nejdůležitější je najít příčinu přejídání. U mnoha lidí je to dnes prostě strach z budoucnosti. Ale může to být také třeba snaha o zdravý život. Přes den se téměř nenajíte, protože chcete zhubnout. Jenže večer logicky dostanete hlad. A to je špatně.

Vypište si na papír, co, kdy a jak budete jíst přes den. Základem jsou malé porce a nehltat. Drastickými dietami se teď určitě netrapte – už tak má každý starostí nad hlavu, jen by vás to víc stresovalo.

„Zkuste také najít někoho, komu se svěříte, abyste s ním mohli nejen diskutovat o tom, co se vám povedlo. Taková osoba vás může také zastavit ve chvíli, kdy se hrnete pro nějakou pochoutku,“ radí výživová poradkyně Helen Westová.

Hodně lidí se ale za své stavy stydí. Pak mohou pomoci vzkazy na lednici. „Lidi si tam hodně píší vtipy o tlouštících s poznámkami typu: takhle dopadneš,“ doplňuje expertka.

Další radou je zařadit do stravy hodně proteinů neboli bílkovin. Navozují totiž pocit sytosti. „Tím nebudete pořád myslet na jídlo a budete se moci věnovat něčemu rozumnějšímu,“ vysvětluje Helen Westová.

Z potravin je na bílkoviny bohatý třeba hrášek, řecký jogurt, avokádo, vejce nebo špenát. Nekupujte si domů nezdravá jídla jako brambůrky, slané tyčinky a čokolády. Ale nebuďte na sebe zlí a nepeskujte se za každý prohřešek. Jen o jídle zkrátka víc přemýšlejte.