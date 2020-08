Pozor na kofein i alkohol. Co si (ne)dávat před spaním

Kvalitu našeho spánku ovlivňuje nepřeberná spousta věcí. Jednou z nich je také obsah našeho žaludku. Není to však jen spánek, o němž mimo jiné rozhoduje to, co sníme či vypijeme.

Strava má klíčový vliv také na hubnutí, regeneraci a celkové zdraví, přičemž platí, že při správně nastaveném jídelníčku nehraje prakticky žádnou roli, jestli si dáte poslední jídlo v pět či až v sedm hodin večer. Živiny se neřídí žádnými hodinami, důležitá je skladba jídla v průběhu celého dne a pak to, jaký je váš jídelníček především z dlouhodobého pohledu.

Metabolismus běží pořád stejně

Jestliže si dáte pozdní svačinu nebo večeři, váš metabolismus pošlape naprosto stejně jako po jakémkoliv jiném jídle. Přibrat můžete jen v případě, že si vytvoříte kalorický nadbytek.

Přibírání ovlivňuje také kvalita stravy. Pokud konzumujete průmyslově zpracované potraviny, které jsou bohaté na energii, ale chudé na živiny a s původní surovinou mají jen pramálo společného, potom kila přibývají skoro „sama od sebe“.

Pozor na večerní „žrací nájezdy“

Samozřejmě je důležité také to, aby vaše večerní svačinka či večeře nebyla tím největším, nebo dokonce jediným jídlem (což bývá u některých lidí, kteří se přes den nestíhají pořádně najíst, poměrně častý nešvar). V takovém případě víc než jindy záleží na správném složení a dostatečné výživové hodnotě.

Skladbu večeře je však nutné uzpůsobit sobě samému podle toho, co vám vyhovuje a nenarušuje vám spánek. Někdo má rád lehkou večeři, jiný si zase dá s chutí něco vydatnějšího. Podstatné však je to, abyste nešli spát bezprostředně po jídle nebo s plným žaludkem.

Vynechte skleničku před usnutím

Věděli jste, že alkohol se řadí mezi tzv. makroživiny? To znamená, že obsahuje velké množství energie. K hubnutí a obecně ke zdravému životnímu stylu alkohol zkrátka nepatří, mimo jiné i proto, že zvyšuje chuť k jídlu a omezuje spalování tuků.

Čeho byste se však měli před spaním vyvarovat, je alkohol. I když máte pocit, že po skleničce vína budete lépe usínat, pravda je taková, že i malá dávka alkoholu negativně ovlivní kvalitu vašeho spánku.

Alkohol naruší průběh REM fáze (snová fáze potřebná pro celkovou regeneraci), a proto se po jeho konzumaci můžete ráno cítit méně odpočatí, nemluvě o tom, že když si dáte večer skleničku, budete se pak během noci často budit. Netřeba snad dodávat, že večerní pití neprospěje ani vaší postavě. Alkohol totiž obsahuje spoustu prázdných kalorií.

Buďte opatrní také s kofeinem

O prospěšnosti kávy se neustále vedou spory. Celkově je její konzumace spojená ale spíš se zdravotními benefity než negativy. Podle různých studií konzumace kvalitní kávy v rozumné míře (maximálně čtyři šálky za den) snižuje riziko úmrtí na srdeční choroby, vzniku rakoviny, Alzheimerovy choroby nebo cukrovky druhého typu.

Prospěšnost kávy byla prokázána i z hlediska lepších sportovních výkonů. Co se ovšem týká spánku, tady je konzumace kofeinu spíš na škodu. Káva, energetické a kolové nápoje i doplňky stravy s obsahem kofeinu můžou způsobovat potíže s usínáním. Energy drinky a kolové nápoje navíc často obsahují hodně cukru.