Čtyřicet procent Čechů v karanténě přibralo, říká Iva Málková

Mnozí z nás stresu nepodléhají, umějí s ním pracovat a hýbat se podle Ivy Málkové nepřestali. Avšak podle průzkumu agentury STEM/MARK a Obce sokolské, která oslovila osm set respondentů, přibralo za dobu nouzového stavu 37 procent lidí mírně a 4 procenta výrazně.

Ti, kteří mají zažité správné návyky, jí zdravě a pravidelně se hýbou, nejsou podle Málkové citliví na vnější spouštěče, které by je vykolejily z jejich rytmu. To jsou ti, kdo nepřibrali. „Ti, kteří mají s váhou problémy, jsou naopak velice citliví, jak na vnější spouštěče – byli celé dny doma, tak na vnitřní – nejedí z hladu, ale v reakci na stres. Tomu nás koronavirus vystavil zejména kvůli nepředvídatelnosti a nemožnosti něco ovlivnit. A pak je skupina lidí, kteří žijí stále nezdravě a nehýbou se, takže ti naopak přibrali, protože jim absolutně chyběl rutinní pohyb,“ vysvětlila psycholožka.



Křehkým lidem hrozí úrazy

Jak moc se ztráta rutinního pohybu odrazila na naší kondici? „Běžně můžeme nachodit třeba šest, sedm tisíc kroků, včetně schodů a nejrůznějších převýšení, ale když jsme doma, nakupujeme online, tak je to třeba jenom tisíc kroků.“

Na tom, že přibereme, se víc podílí to, jak jíme, než ztráta pohybu, ale pro náš dobrý pocit je naopak podstatný pohyb.

„Proto na kurzech hlavně učíme lidi se pravidelně hýbat, protože pohyb je důležitější pro naši dlouhodobou spokojenost, než kolik kilogramů jsme shodili,“ vysvětluje Málková. Ze zdravotního hlediska je samozřejmě horší ztráta kondice. „Nejrizikovější skupinou jsou křehcí spoluobčané, kteří měli kondici minimální a teď dva měsíce nevyšli ven. Ti velmi rychle ztrácí svalovou hmotu, zhoršuje se jim cévní kapacita a při návratu do běžného života jim hrozí úrazy.“

Stres už můžeme ovlivnit

Ten, kdo je citlivý na stres a nyní se zapojí opět do pracovního procesu, může zjistit, že stres nepominul. Bude mít nejspíš hodně práce.

„Je dobré si ji rozdělit na menší reálné cíle a nezapomínat přitom na své potřeby. Někdo kvůli práci nestíhá jíst a pak se přejí, jiný zase stále uzobává. Jestliže jsme doteď neměli možnost stres ovlivnit, teď už to částečně bude možné. Stačí se zastavit a uvědomit si, jestli máme opravdu hlad, všímat si potřeb těla. Nejjednodušší je začít s technikou přes vnímání vlastního dechu.“



Dostat se zpět do formy by neměl být velký problém. Podle psycholožky jde hlavně o motivaci, jak začít, pokud se nám do ničeho nechce.

„Pokud chcete se svou formou opravdu něco udělat, zkuste do svého rutinního programu už teď zařadit pohyb. Nemusíte hned běžet do posilovny. Stačí chodit při telefonování, nebo hopsat při televizi, šlapat třeba do první reklamy na rotopedu nebo si ráno udělat nějakou sestavičku cviků, abyste si den nastartovali. Zvolte si, co vás baví,“ poradila Iva Málková a dodala, že ten kdo začne pracovat na tom, aby mu byl pohyb vlastní, bude se pro příště hýbat i v takové krizové situaci, jaká panovala teď kvůli koronavirové pandemii.