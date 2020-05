Kila dolů a zpět do kondice. Napravte, co napáchala nucená karanténa

Pokud nenašli nějaké řešení na doma, ztratili fyzičku nejen aktivní sportovci, ale všichni, kteří zkrátka přišli o svou každodenní přirozenou dávku pohybu. Třeba jen na cestě z práce, do práce, na nákup, pro dítě do školy a podobně.„Přerušili jsme režim, který si navíc někteří z nás museli pracně vybudovat, přinutit se k němu. Doma na nás číhalo všude jídlo, které na chvíli zmírňovalo stres, a mnoho lidí nějaké to kilo přibralo. Po jídle, které jsme ani tak úplně jíst nechtěli, se dostavily chmury, že jsme zase selhali, a naskočily nám myšlenky, že nemá cenu ani cvičit či se ten den omezovat v jídle. A tak to šlo den po dni,“ popsala situaci cvičitelka Stob Hana Hejlová s tím, že ke všemu ještě nebyl čas řešit sebe, protože nastala řada vnějších problémů s výukou dětí, prací, firmou.