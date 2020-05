Obezitolog: Tlouštíci opět nabírají, televizní hubnutí nabádá k nesmyslům

Široká veřejnost se díky masmédiím a týmu koučů, lékařů, výživových poradců i trenérů dozvídá, jak žít zdravě a jak se přebytečných kil zbavit. Podle předsedy České společnosti tělovýchovného lékařství, obezitologa a endokrinologa Martina Matoulka má však hubnutí podle televize svá úskalí.



Mohou podobné pořady jako Tlouštíci nebo populární cyklus Vím, co jím motivovat obézní ke změně životního stylu?

Určitě mohou, ale bohužel ti co jsou tímto pořadem motivováni, jsou nabádáni k nesmyslným postupům: přísným dietám, nevhodné pohybové aktivitě, co do typu i její intenzity. Většina lidí potřebuje skutečného psychologa a ne kouče.

Z čeho, co se v pořadu odehrává, si může obézní člověk vzít příklad?

Pozitivní je podpora rodinného příslušníka, což v některých dílech bylo dobře vidět. Postupů, které se v klinické praxi používají, tam opravdu moc nebylo a nepomůže tomu ani vstupní vyšetření, které bylo jen ilustrační.

Doc. MUDr. Martin Matoulek PhD. Docent na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN Praha, věnuje se preskripci pohybových aktivit u různých skupin nemocných pacientů a snaží se propojit Fitness sektor se zdravotnictvím. Předseda České společnosti tělovýchovného lékařství.

Co naopak nebrat vážně a neřídit se tím?

Přísné omezení energetického příjmu a současně zvýšený výdej lze dlouhodobě udržet jen stěží, o čemž se někteří účinkující přesvědčili již pár dnů a týdnů po skončení pořadu. Hlavním problémem je, že tento typ reality show je vlastně hubnutí na objednávku zadavatele-sponzora a nerespektuje individuální rozdíly mezi klienty. Pohyb, který trenéři v televizi doporučovali, nepochybně hubnoucí opakovaně poškozoval. Bylo znát, že tým odborníků nemá žádnou zkušenost s takto složitými pacienty. Příliš kladli důraz na absolutní pokles hmotnosti a klienty hodnotili především podle toho, kolik kilogramů zhubli. To však u těchto pacientů většinou na začátku nemusí být to hlavní.

Co byste vytkl konkrétně Tlouštíkům a za co je naopak pochválil?

Z toho, co jsem viděl, měl korektní přístup ke klientovi jen jeden z trenérů – tuším byl z Karviné. K němu bych se nebál svého pacienta odeslat. Myslím, že „tlouštíci“ jen poslouchali, co mají dělat, ale v průběhu pořadu se toho moc nenaučili. Změny musí být pozvolnější, aby si je osvojili, ale formát pořadu to pochopitelně nedovoluje. Až groteskně působil poradce s koktejly, který toho o fyziologii výživy a metabolismu moc neví.

Jak může klient poznat dobrého výživového poradce?

Hned na začátku je třeba rozlišovat: výživový poradce pracuje se zdravým člověkem, zatímco nutriční terapeut s pacientem nemocným nebo potenciálně nemocným. Ten ví, že redukční dieta může vyvolat například pokles krevního tlaku, hypoglykémie u diabetiků, zvýšení kyseliny močové – zvláště u nízkosacharidových, vysokoproteinových diet a podobně.

Výživový poradce, který pracuje s daty pacienta, může rozliší hlad a chuť – tedy psychologickou příčinu od mechanické příčiny přejídání se. Co však nedokážou odhadnout, a to bylo podle mého vidět i ve zmíněním pořadu, že někteří z účastníků, zvláště muži, mají syndrom spánkové apnoe. Ta třeba podmiňuje větší spotřebu energetických jídel a nápojů.

Jak si v praxi vybrat poradce, který by mi „sedl“?

Pokud jste opravdu hodně obézní, je lepší se obrátit na obezitologická centra, která většinou pracují s dokonalým monitoringem a mohou využít i moderních postupů jako farmakoterapie a bariatrické chirurgie. Z mých zkušeností pomohou pacientům s omezeným pohybem nebo těm s BMI nad 35 či 40 víc, než samotná dieta a pohyb, bez kterých to pochopitelně nejde.

Mohou podle Tlouštíků hubnout i ti, co potřebují shodit jen pár kilo do plavek?

Ne. I kdyby zhubli, bude to pro ně nepřirozená změna, která velmi pravděpodobně skončí jojo efektem. Ačkoliv se jistě najdou tací, kteří se chytnou a vydrží déle. Málokdo má navíc pro hubnutí a „zdarma“ takové podmínky, které televizním „tlouštíkům“ připravil štáb.

Martin Matoulek a kol.: Manuál úspěšného hubnutí

Jaké je podle vás riziko, že televizní tlouštíci znovu přiberou?

Někteří již přibírají a po mých kritických komentářích na stránkách www.obesitynews.cz naše centrum sami kontaktovali, což mně upřímně udělalo radost.

Mohou lidé úspěšně zhubnout i bez odborníků?

Nepochybně! Jen potřebují identifikovat svůj hlavní problém: hlad, chuť psychika, jiné onemocnění a podobně, a také znát principy hubnutí, podle nichž si sestaví plán.