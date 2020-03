Nejsem mu prý odporná, ale intimnostem se vyhýbám, přiznala obézní Markéta

„Omezuje mě to hodně v osobním životě,“ přiznala Markéta. „Hlavně kvůli dětem bych chtěla být štíhlejší a pohyblivější, protože mají rok a půl, běhají a já jim fyzicky nestačím.“ Pocit studu a nespokojenosti s vlastním tělem ovšem zanechal zásadní stopu především na jejím sebevědomí, které bylo prakticky na nule. „Hodně se za sebe stydím,“ prozradila. „Partner mě pořád miluje a nejsem mu odporná, ale já se necítím dobře a přiznám se, že se hodně často vyhýbám intimnostem.“

Markéta, který kvůli tloušťce žila takřka v izolaci a odmítala s přítelem Pepou jezdit i na dovolenou, měla nejen zdevastované tělo, ale také narušenou psychiku. I malý výlet pro ni byl utrpením, často se museli předčasně vrátit, protože plakala bolestí.

Její vysněná hmotnost byla 70 až 80 kg a toužila se vdávat v bílém jako princezna. Nedávno totiž od svého přítele a otce dětí dostala zásnubní prstýnek. I proto se do pořadu Tlouštíci přihlásila.

Změna jídelničku i mentální koučink

Mladou maminku si vzal do parády tým odborníků. Lékař Vladimír Teplan jí na základě měření tělesných funkcí upozornil, že se svou hmotností 122,5 kg a BMI 46,7 se nachází v rizikovém pásmu obezity, má vyšší hladinu tuků v krvi, v budoucnosti jí hrozí cukrovka a také pohybový aparát trpí.

„Máme podkožní tuk a máme břišní tuk, viscerální,“ vysvětlil Markétě lékař. „To je ten rizikový, čili na ten se zaměříme především. Z medicínského hlediska chceme, aby ho ubylo co nejvíc. Máte ho 64,8 kg, tedy skoro čtyřikrát více, než je doporučováno ženám vaší věkové skupiny.“

Slova odborníka mladou maminku překvapila a také trochu vyděsila. „Jsem velice ráda, že konečně vím, jak na tom jsem,“ přiznala. „Je nejvyšší čas to změnit. Jsem z toho smutná, že jsem to nechala tak daleko dojít.“

Výživový poradce a bývalý závodník v kulturistice Lukáš Roubík prozkoumal týdenní záznam Markétina jídelníčku, ve kterém si všiml pozůstatků diet, které dříve dodržovala, ve snaze aspoň trochu zhubnout. „Je vidět, že se snažíte, jen jste ten jídelníček maličko chytla za špatný konec,“ vysvětlil.

„Řada žen chybuje v tom, že když chce redukovat svoji hmotnost, tak začnou konzumovat malé porce takzvaně dietních jídel. Jenže jim pak chybí 50 až 70 gramů bílkovin na den a tělo je pak zjednodušeně řečeno v šetřícím režimu, což přispívá k pocitu hladu a člověk je nucen konzumovat další potravu.“

Podle odborníka na výživu je důležité, aby každém jídlo obsahovalo kvalitní zdroj bílkovin a ideálně nejméně 100 gramů zeleniny kvůli vláknině, která zasytí na delší dobu. Zároveň Markétě doporučil minimálně obden vyrazit na rychlejší nejméně půlhodinovou procházku, při které se zapotí.

Důležitou součástí změny životního stylu je také proměna v myšlení. A právě proto se Markéta setkala s koučkou Jankou Chudlíkovou, která se jí na úvod zeptala, co stojí za jejím rozhodnutím zhubnout.

„Já sama. Předtím jsem říkala, že rodina, děti, svatba... Ale jak jsem nad tím hodně přemýšlela, zjistila jsem, že největší moje motivace jsem já,“ přiznala mladá maminka. Mmoment, kdy si to uvědomila, přišel na jedné procházce, kterou nemohla ujít. „Bolely mě nohy, na zpáteční cestě jsem vysloveně plakala, protože už jsem nemohla,“ popsala. „Tam mi to docvaklo.“

Před proměnou Markéta vážila 122,5 kg.

1. měsíc

Hned po příjezdu z prvního natáčení zažila Markéta šok. Přítel Pepa pro ni na přivítanou objednal pizzu. „Že si můžu dát jen dva kousky, nebo si nechat na snídani. Velice mě to zklamalo! Asi mu to nedošlo, takže jsme se kvůli tomu i pohádali,“ svěřila se žena do kamery, kterou dostala, aby mohla sama natáčet své pokroky a poklesky. „Samozřejmě jsem odolala. Udělala jsem si svou večeři a budu takovým jídlům odolávat.“



„Při redukci hmotnosti je výživa 80 procent úspěchu,“ komentoval její start do nového života poradce Lukáš. „Je důležité nejen zvýšit pohybovou aktivitu, ale současně snížit příjem energie tak, aby se tělo dostalo do kalorického deficitu a využívalo zásobní tuky jako zdroj energie.“

Jen dodržováním jeho rad, tedy změnou jídelníčku a chůzí, zhubla Markéta za dva týdny tři kilogramy. Pak dostala jídelníček na míru s tím, že tam není nic pevně daného, ale kromě jídel, které může volně kombinovat, si má přečíst různá doporučení a tipy.

Kromě toho se v rámci proměny mladá maminka pustila do cvičení ve fitku, které navštěvovala čtyřikrát za týden. Vzhledem k vysoké hmotnosti začala s pomalou chůzí na páse. Po nějakém čase doporučil Lukáš přidat také silový trénink s hmotností vlastního těla, aby se zvýšil podíl svalové hmoty. Po prvním měsíci ukázalo měření velký pokrok: 116 kg a úbytek téměř výhradně z tukových zásob.

2. měsíc

Jedna věc je začít cvičit a zdravě jíst, ale kompletně změnit svůj život je velmi náročné. Proto měla Markéta podporu koučky Janky, která jí dala za úkol zapsat si každý večer tři věci, které jí udělaly radost. „Ze začátku jsem pořád přemýšlela, co bych si tam měla napsat. Neznala jsem nic jiného než děti, domácnost a nemyslela jsem vůbec na sebe,“ přiznala sympatická brunetka. „Uvědomila jsem si, že tím, že jsem se sebou začala něco dělat, mám lepší náladu, větší radost z maličkostí, že spíš za ten den hledám to pozitivní než to negativní.“

Připustila, že se pořád trápí tím, že to nechala dojít tak daleko. „Já jsem si pořád říkala, že mám děti, dvojčata, že mě to omlouvá, kolik maminek přibralo v těhotenství. Jenže oni už mají rok a půl!“

3. měsíc

Markéta, které se podařilo shodil prvních deset kilogramů, se poprvé odvážila vyrazit s rodinou k vodě. „Nebyla jsem celé léto v plavkách, tak jsem se dneska odhodlala,“ prozradila na kameru.

Přišel čas zbavit se nejen starých návyků, ale také oblečení, které její velké. Rozhodla se darovat ho na dobrou věc. V zoo si všimla kontejnerů, kam se může odložit nošené šatstvo, které se pak prodá a výtěžek půjde na slony. Ani ona, ani její přítel nechápou, že něco tak velkého ještě před nedávnem nosila. „Vidíš na mě nějaký rozdíl?“ ptala se ho. „Rozdíly na tobě vidím. Nejen na oblečení, ale na všem to jde poznat.“ pochvaloval si i psychickou proměnu své partnerky Pepa.

Markétu v jejím úsilí podporovala také výživová terapeutka Sandra Schmidová.

4. měsíc

„Poprvé jsem absolvovala rodinnou oslavu,“ pochlubila se Markéta na kameru. „Vzala jsem si svoje jídlo v krabičkách, dala jsem si kávu bez cukru, pila jsem vodu a překvapilo mě, že mi to nedělalo žádné problémy.“



Ačkoli dodržovala jídelníček, nabyla dojmu, že dost nehubne. Byla proto v kontaktu s výživovou poradkyní Sandrou, která ji pochválila a ubezpečila, že je vše v pořádku. Markéta přidala i na pohybu. Její fyzická kondice se zlepšila a ona se nejen cítila lépe, ale všimla si, že je stále pohyblivější. Do svého rozvrhu přidala také cvičení na strojích v posilovně. Na konci čtvrtého měsíce snažení jí váha ukázala cifru 107 kg.

5. měsíc

Přišla menší krize. Kila už nešla tak dobře dolů, Markéta navíc onemocněla a musela na pár týdnů zrušit cvičení. Mentální trénink však ani zánět horních cest dýchacích nemohl přerušit. Koučka Janka ukázala mladé ženě video z prvního sezení. „Ježiš, taková koule jsem byla!“ zhrozila se Markéta. „Když jsem se viděla na videu, tak jsem ani nechtěla věřit, že jsem to byla já,“ přiznala s tím, že myšlení se jí hodně změnilo i díky Jance. „Naše povídání mi hodně pomáhá. Nikdy už nechci být tam, kde jsem byla,“ dodala.

6. měsíc

Další kontrolní měření Markétu trochu zklamalo. Těšila se, že už bude mít méně než 100 kg. Váha ukázala číslo o 3 kg vyšší. „Hubnutí neprobíhá lineárně,“ vysvětlil jí Lukáš. „Někdy to jde dva tři týdny rychleji a pak na týden se to úplně zastaví, což bývá zvláště u žen dáno i fázemi cyklu. Přeměření v pase ovšem mladou maminku nadchlo. Zatímco při prvním měla přes bříško 151 cm, nyní to bylo o 32 cm méně! A to už je důvod k oslavám.

7. měsíc

Jak se Markéta sama sobě víc líbila a začínala si věřit, došlo také osobní povídání s přítelem. „Chtěla jsem ti moc poděkovat a omluvit se, že jsem tu tvoji žádost o ruku odložila na neurčito. Já jsem to odložila hlavně kvůli tomu, jak jsem vypadala, a chtěla bych abychom se vzali. Miluji tě,“ řekla mu a dodala, že pro celou rodinu koupila víkend v Nízkých Tatrách, ač dřív kamkoli mezi lidi vyrážet odmítala. „Jsem šťastný, žes to udělala a že sis nechala od někoho pomoct. Za to ti zase děkuji já. Miluji tě za to,“ přiznal Pepa.

Odhodlaná Markéta také vyrazila do svatebního salonu, i když nevěřila, že by mohli mít šaty v její velikosti. Měli a moc jí slušely, což nastávající nevěstu dojalo k slzám. „Mě by v životě nenapadlo, že si vůbec zkusím svatební šaty, že na mě něco vůbec je. To je důvod, abych zamakala ještě víc v té posilovně a budu se moc konečně vdávat jako normální člověk...“

8. měsíc

Závěrečné měření bylo pro Markétu i tým, který jí pomáhal se změnou životního stylu, více než uspokojivé. „Upravily se tuky i cukry, hodnoty máte normální,“ prozradil jí lékař.



Váha ukázala konečně číslo pod magickou stovkou. Po osmi měsících snažení měla Markéta jen 97, 5 kg, tedy o 25 kg méně než na začátku. Z toho tuku shodila celých 20 kg.

Markéta po osmi měsících prokoukla a hlavně získala sebevědomí.

„Jediné, co potřebovala, je sebeuvědomění a posunout se v sebevědomí,“ popsala její proměnu koučka Janka. „Jí samotné došlo, že to není jen o hmotnosti, ale i o psychice. A pochopila, že to není o tom být na sebe přísná, ale že je to přece fajn život. Jí to vlastně baví.“



Také Pepa byl z proměny své partnerky nadšený. „Ty jsi překrásná. Tobě to sluší, nevycházím z úžasu,“ prohlásil, když uviděl Markétu, která si dopřála péči kadeřnice, vizážistky a stylistky. „Jsem ráda, že jsem se svěřila do rukou odborníků. Už nikdy nechci být tam, kde jsem byla,“ dodala.