Vyžral ses, ty prase, tak makej! Kamioňák Mirek shodil 35 kilogramů

Před svatbou měl něco přes osmdesát kilogramů, propracoval se ovšem až téměř ke dvojnásobku. Poslední kapkou bylo, když před nedávnem přestal kouřit, protože cigarety nahradil pamlsky, a tak si pořídil další vrstvy tuku. Hubnutí pod dohledem odborníků a televizních kamer vousatý sympaťák bral jako poslední šanci, jak se vrátit do normálu.

„Hodně jsem zpohodlněl a nechal jsem to dojít až takhle daleko,“ přiznal. „Připadám si, že mi je sedmdesát a ne čtyřicet. Už se neunesu, vstávám špatně, dojít si ráno na záchod je problém. Strašně mě to omezuje.“

Ač se mu manželka snažila vysvětlit, že jeho životní styl je od začátku do konce špatný, paličatý Mirek se sedavým zaměstnáním se dál ládoval uzeninami, smaženým jídlem, sladkostmi a limonádami.

Výsledek? 156 kilo živé váhy, bolavé nohy, problémy s dýcháním, „malé“ oblečení a partnerské problémy. „Co se týče sexu, tak u mě špatný,“ přiznal na konzultaci s koučkou Jankou Chudlíkovou. „Bohužel manželku v tomhle směru zanedbávám.“

Na sebevědomí zavalitému trenérovi SK Rybník nepřidávalo ani to, že si občas musel vyslechnout nelichotivé komentáře na svou postavu. „Několikrát se mi stalo, že na mě při zápase pokřikovali: tlustý prase,“ prozradil s tím, že takové poznámky řešil jako správný cholerik, takže pak vznikaly nepříjemné situace.

Při konzultaci s internistou Vladimírem Teplanem usměvavému vousáčovi zatrnulo. „Máte vyšší cukr a vyšší tuky, což představuje z metabolického hlediska velké riziko,“ dozvěděl se nad výsledky z laboratoře s tím, že mu hrozí ateroskleróza, mozková cévní příhoda, infarkt myokardu i cukrovka se všemi jejími komplikacemi.

S lékařem probral také své problémy s dýcháním v noci a dozvěděl se, že se ho zřejmě týká problém zvaný spánková apnoe. „V důsledku obezity jsou dýchací cesty méně volné, člověk dýchá povrchně a může dojít až k vynechání několika dechů nebo dokonce srdeční akce,“ upozornil Mirka Vladimír Teplan. „Nemám z toho moc dobrý dojmy,“ připustil zaražený muž. „Myslel jsem si, že až tak špatný to nebude. Mám strach hlavně z toho infarktu.“

Do pořadu Tlouštíci se Mirek přihlásil takřka pět minut před infarktem.

Ani měření tělesného složení s Lukášem Roubíkem nepřineslo dobré zprávy. Z hmotnosti 156 kg, kterou ukázala váha, představovalo 61,9 kg (tedy skoro 40 procent) tuk. „Úroveň útrobního tuku, který zvyšuje metabolická rizika, je 200 centimetrů čtverečních, což je třikrát vyšší hodnota, než by měl mít muž vaší věkové kategorie,“ dodal specialista.



Největší chybou Mirkova jídelníčku byla nepravidelnost ve stravování i převaha uzenin a jiných průmyslově vyráběných potravin, ve kterých převažoval nezdravý tuk. Naopak v něm chyběly důležité živiny, zelenina a kvalitní zdroje bílkovin.

„Ke každému jídlu si dáte kus zeleniny, budete pít čistou vodu a neslazené nápoje a aspoň obden se půjdete na půl hodiny projít,“ tak zněly první Lukášovy instrukce před tím, než Mirkovi sestavil výživový plán na míru. „Pohyb je pro mě problém, strašně mě bolej nohy a hned se zadejchám,“ stěžoval si zavalitý vousáč.

1. měsíc

Velká vůle něco se sebou udělat i strach z infarktu nesly od začátku ovoce. Mirek se snažil, změnil jídelníček, jedl více zeleniny, pil vodu s citronem a začal se víc hýbat, takže za 10 dní měl sedm kilo dole. „Cítím se drobátko líp,“ přiznal a nový režim si pochvaloval. „Neměl jsem pocit, že mi něco chybí.“

Po dvou týdnech byl konec s improvizací, protože dostal jídelníček na tělo od Lukáše. A s ním pokyn jíst po 2,5 a 3,5 hodinách, neodbývat se, dopřávat si nutričně vyvážená jídla, vyhýbat se potravinám s vysokým obsahem nasyceného tuku a nehladovět při nočních jízdách v kamionu.

Jak se mu to dařilo? Zatímco Mirek, jeho manželka i tatínek byli přesvědčeni, že to zavalitý trenér vzal za správný konec, nebyla to tak docela pravda. Jídlo si totiž nevážil, ale jen odhadoval, navíc vynechával sacharidy, aby hubl rychleji. „Hlad nemám, mám spíš chuť. Tak si vezmu třeba deset mrkví,“ vysvětlil.

2. měsíc

Namotivovaný tlouštík vzal hubnutí po prvních dílčích úspěších opravdu zgruntu a začal se také pravidelně hýbat. Našel si trenérku Ivetu a třikrát týdně chodil makat do fitka.

„Je na něm znát, že má pohyb v krvi, takže se s ním strašně dobře pracuje,“ chválila ho. I usměvavý vousáč si znovunalezený sport užíval. „Nacházím nějaký návyky, i když jsou dávno zapomenutý.“

3. měsíc

Ačkoliv všechno vypadalo na nejlepší cestě, koučka Janka si nebyla stoprocentně jistá. Ukázalo se, že jeden Mirek je na povrchu a druhý někde hluboko uvnitř.

„Nějaký věci, který mě trápěj, asi neřeknu. O tom se bavit nechci,“ stál si na svém tvrdohlavý kamioňák, který byl podobně uzavřený nejen vůči Jance, ale i celému týmu. Lukášovi třeba neposílal záznamy jídelníčku, takže výživový poradce neměl žádnou kontrolu, jestli jeho klient vše správně dodržuje.

4. měsíc

Řešením měla být přepadovka, na kterou vzal Lukáš i kolegyni Sandru. Váha ukázala, že Mirkova hmotnost byla po třech měsících sice o 21 kg nižší (poklesla na 135,2 kg), ovšem snaživý sympaťák přitom ztratil málo tuku a zato přišel o část svalové hmoty.

Odborníci měli jasno: při tom, jak Mirek makal, to znamenalo, že málo a špatně jedl. Nevážil si jídlo, připravoval si menší porce, než měl předepsáno, šidil také množství bílkovin.

„Chápu tvoji motivaci a proč se snažíš jídelníček škrtit, ale problém je, že tělo se takhle dostane do šetřicího režimu a bude spalovat i svaly, protože chce prostě přežít,“ vysvětlil Lukáš Mirkovi s tím, že to není buzerace, jak si možná myslí. „Když budeš pečlivější a budeš mít dostatek bílkovin, tuků i sacharidů, půjde hmotnost dolů, i když toho sníš víc než teď,“ sliboval.

5. měsíc

Mirek souhlasil, že se bude snažit, a kromě tří tréninků týdně s Ivetou si přidal ještě jednou týdně cross fit. „Vyžral ses, ty prase, tak makej,“ hecoval se v tělocvičně, když se z něj řinul pot.

Co se týče pohybu, plnil plán na sto deset procent, jenže v jídle se paličák nepohnul z místa. Záznamy jídelníčku odborníkům stále neposílal a všechno si dělal po svém.



Mirek se pustil do sportování opravdu hodně zostra.

Ztráta kilogramů se projevila i na domácí atmosféře u Mirka doma. „Už není tak frustrovanej z toho, že je silnej, tak je tady taková větší pohoda,“ přiznala manželka. Postěžovala si ovšem, že svět se točí jen kolem Mirkova cvičení a hubnutí.



Další převážení odhalilo, že to pořád ještě i při vší snaze není ono. Hmotnost 133 kg prozrazovala, že úbytek není tak velký, jak by měl podle výživového plánu být. „Jsem rád, že makáš,“ řekl Mirkovi Lukáš mezi čtyřma očima. „Ale pohyb je z hlediska hubnutí 20 až 30 procent a 70 až 80 procent úspěchu je skutečně v jídle. Špatný jídelníček běžný člověk nepřecvičí,“ dodal a poprosil svého svěřence, aby si jídla aspoň fotil, když si nechce zapisovat stravu.

A ukázalo se, kde je zakopaný pes. „Buď neseděla ta jídla, že tam třeba měl smetanový jogurt, nebo neseděly porce,“ vysvětlil odborník. A upozornil Mirka na to, že třeba špagety s tofu vypadají zdravě, ale když je jich plný talíř, tak je tam té energie příliš. „V součtu to pak udělá, že nejsi v tak velkém kalorickém deficitu a tělo nemá takovou potřebu brát tuk jako zdroj energie a spalovat ho,“ dodal.

6. měsíc

Mirek ovšem stále neměl čas na vážení a záznamy. Odbornici se proto sešli na poradu. „Ač je mi lidsky sympatický, nehnu s ním,“ postěžoval si Lukáš na Mirka. „Naštve se, když mu řeknu, jaké dělá chyby.“ Pro Janku byl paličatý kamioňák také oříškem. „Nemůžeš koučovat někoho, kdo nechce,“ povzdechla si.

Sandra se tedy vypravila na návštěvu, zkontrolovala Mirkovi lednici a přesvědčovala ho, aby si jídlo opravdu vážil. A světe div se, on se do toho opravdu pustil. Vytrval také v trénincích a do svého programu zařadil procházky.

7. měsíc

Hubnutí už bylo vidět nejen na váze, ale také na oblečení. Tričko, které měl Mirek na sobě při prvním natáčení, na něm plandalo. A do kalhot se vešel i se svou neteří. „Jsem poloviční z toho, co jsem nabral, ale půlka je ještě přede mnou,“ řekl k tomu.

Radost měl i Mirkův otec. „Změny tam jsou, je to jinej člověk. Lepší se hejbe, je s ním větší zábava,“ prozradil. Paličatý chlapík také před kamerou poděkoval své ženě za podporu. „Bez tvojí pomoci bych to já sám nezvládl, děkuju ti za to,“ řekl jí. Ona však toužila ještě po něčem jiném. „Chtěla bych, aby dal pryč vousy. S těma já jsem se nikdy nesmířila a nikdy se nesmířím.“

8. měsíc

Mirek celé měsíce bojoval sám se sebou a dokázal zamakat. Jak to dopadlo? „S velikým potěšením můžu konstatovat, že se vám významně snížil krevní cukr a podařilo se vám stabilizovat hladiny tuků, teď je máte úplně v normě,“ pochválil Mirka internista Vladimír Teplan.

A také měření ukázalo, že se Mirek pochlapil. Výsledná hmotnost byla 121,4 kilogramu, shodil tedy krásných 35 kilogramů. „Je to pro mě satisfakce za tu dřinu, odříkání, makání,“ přiznal mohutný muž, který hodně prokoukl. A to nejen proto, že si nechal výrazně zkrátit plnovous.

Mirek po osmi měsících a s 35 kg dole

„Po Vánocích zabral a všechno dodržoval. Ta změna za posledních pět týdnů byla velmi výrazná,“ zhodnotil výsledky Lukáš. „Jsem za to strašně vděčnej, sám bych to nedokázal,“ dodal Mirek s tím, že bude v práci na sobě pokračovat dál. „Chci, aby váha ukázala na začátku devítku,“ řekl dojatý fotbalový nadšenec, kterého tým odborníků za jeho snahu odměnil videovzkazem s podporou od jeho oblíbeného hráče Sparty Lukáše Váchy.