Michalovu figuru ničil mama hotel. Přeťal pupeční šňůru a zhubl 30 kilo

Sympaťák Michal je podnikatel. Převzal po rodičích stánek v kempu u novomlýnské nádrže, kde tráví letní sezonu. V práci i doma na něj stále dohlíží maminka, která svému synkovi ve dne v noci podstrojuje vydatné pokrmy a laskominy, které mají do zdravé výživy hodně daleko. „Já mám pocit, že když dětem neuvařím, tak je šidím,“ řekla.

„Rozhodl jsem se udělat něco se svým životem, protože ta váha už mě začala dost omezovat,“ přiznal v pořadu Tlouštíci Michal.

Mladý muž, který ještě zhruba před deseti lety měl něco přes osmdesát kilo, chodil do posilovny i plaval, se stal otrokem své lenosti a chutí. „Jím nepravidelně, mám rád oplatky, pečivo, rohlíky,“ přiznal s tím, že od malička byl uzobávač.

Návštěva u profesora Michala Teplana nepřekvapila, ale ani nepotěšila. Potvrdilo se mu, že má vyšší cholesterol a tlak, takže je nejvyšší čas začít něco dělat.

Vážení a měření prozradilo hmotnost 123,3 kg, z toho 51,8 kg tuku. Toho nejnebezpečnějšího, nitrobřišního tuku přitom přístroj naměřit třikrát víc, než je v normě. Posezení s Jankou odhalilo Michalův největší problém: „Lenost je jeho téma. Času má dost, pracuje jen dva měsíce v roce, ale nehýbe se a stravuje se nesprávně,“ shrnula koučka.

První schůzka s Lukášem Roubíkem na téma změny jídelníčku byla pro mladého muže plná překvapení. Jelikož jeho původní stravování překypovalo tučným a smaženým jídlem, bylo nepravidelné a chyběla v něm hlavně zelenina, bylo co měnit.

Michal si postěžoval, že zeleninu jíst zkoušel, ale nechutnala mu. „Oni ji lidi normálně jedí?“ divil se. „Představ si, mám jíst zeleninu,“ oznámil mamince, která mu donesla sáček rohlíků. „Ježíš, to jsme nikdy nedělali!“ zhrozila se.

1. měsíc

Sám švarný stánkař byl ovšem překvapen, jak mu nová strava chutná. Třeba nad tuňákem s ředkvičkami a kedlubnou si vyloženě mlaskal. Po dvou týdnech dorazil k Lukášovi pro výživový plán o šest kilo lehčí.

„Já můžu pečivo?“ divil se. Výživový specialista mu také doporučil jíst pravidelně, nevynechávat jídla a řídit se jídelníčkem sestaveným na míru. Michala překvapilo, kolik toho musí za den sníst. „Měl jsem pocit, že když držím dietu, tak musím jíst co nejmíň,“ krčil rameny.

První nákup se podle něj dal přirovnat k „chlapskému porodu“. „Byl jsem tam asi tři hodiny. Nevěděl jsem, kde co je, jak co vypadá, protože většinu těch regálů jsem v životě neviděl,“ přiznal. „Ale tak nějak jsem se dopracoval k plnému koši. Teď mám nabitou ledničku a už jen vymyslet, co si z toho uvařit.“

Maminka lenivého Michala pěkně vykrmila

Podobně jako jiní účastníci pořadu Tlouštíci měl Michal problém s dodržováním jídelníčku a vážením. „Vyflákl jsem se na ten čtrnáctidenní plán a začal jsem si to dělat zgruntu po svým. Ale ze surovin, který jsou v tom jídeláku,“ prozradil paličatý stánkař. A tak se i on dočkal návštěvy Lukáše a Sandry, kteří mu předvedli, jak vařit, a hlavně mu kladli na srdce, aby nevynechával sacharidy. Udivili ho, že je může jíst. Záleží jen na tom, jaké.

„Ten rafinovaný cukr se ti hned vstřebá a pak se ti drtivá většina uloží do tuku, zatímco komplexní sacharid, který ty si dáš třeba v podobě celozrnného chleba s vaječnou omeletou, se do krevního oběhu uvolňuje postupně,“ vysvětlil mu Lukáš Roubík.

2. měsíc

Jen u stravy to nekončilo. Za svým novým klientem se do kempu vypravil trenér Vašek a ukázal mu dechová cvičení i cviky, které lze provozovat kdekoli a Michal je zvládne sám.

„Překvapilo mě, že je pohybově nadaný, nějaké cvičení už za sebou má,“ sdělil trenér. „Zvládl i cviky, o kterých jsem si myslel, že pro něj budou větší problém.“

A tak baculatý mamánek strávil poslední týdny v kempu snaživým cvičením a dodržováním jídelníčku. „Jsem na sebe hrdej,“ prozradil.

3. měsíc

A změna byla znát i na váze, která ukázala číslo 116,9. Ani ve fitku se přes počáteční rozpaky Michal nenechal zahanbit. „Měl jsem rozpolcený pocity, všichni tady cvičí a maj ty postavy, co bych chtěl i já,“ přiznal. Ale trenér Vašek ho pochválil. „Nebylo to pro začátečníky, nějaká ta fyzička a výdrž tam je,“ řekl.

V rodných Podivicích u maminky byla ovšem všudypřítomná lákadla v podobě maminčiny kuchyně, kterým bylo těžké odolávat. Proto se do rodinného domu vypravila nutriční specialistka Sandra Schmidová.

Ta Michalovi vyčinila, že nevyplňuje jídelníček a také ho zřejmě porušuje. Když zjistila, že má v domě vlastní posilovnu, kroutila nevěřícně hlavou. „Má všechny možnosti, aby byl zdravý a cítil se dobře, ale on je nevyužívá,“ spráskla ruce. „Je lenoch,“ uzavřela.

„Ty máš problém s tím, že jsem tam něco vynechal?“ vrátil se k nevyplněnému jídelníčku Michal. „Ne, ty máš problém! Mě to jenom mrzí,“ odpověděla mu zvýšeným hlasem Sandra. A varovala lenivého mamánka, že všechno, co teď zhubne, může snadno zase nabrat zpět, pokud nezmění svůj přístup. Vážení a měření naštěstí prozradilo, že žádná katastrofa se nestala. Michal měl 109,7 kg, množství tuku v těle pokleslo o 8,2 kg a přibylo také svalů.

Výživová specialistka ještě mamince ukázala zdravější vaření a překvapila ji kuřecím gulášem bez zahuštění a celozrnnými knedlíky z mikrovlnky. Také porce byly jiné než obvykle. „Tolik masa jsem v životě od mámy neviděl,“ smál se Michal.

4. měsíc

Ale protože jeho problémem nebyla jen kila, ale také sebedůvěra, čekalo ho sezení s koučkou Jankou Chudlíkovou. Když se na svůj život podíval s nadhledem, popsal sám sebe jako hloupého, omezeného Michala. „Došlo mu, že jde o to dát životu nějaký hlubší smysl,“ uvedla koučka. „Že žije prázdný nudný život a že by s tím měl něco udělat.“

„Předtím jsem o budoucnosti moc nepřemýšlel, teď jenom to uchopit a jít za tím,“ usoudil mladý muž. A začal tak, že se s trenérem Vaškem ponořil do ledové vody, kde si dokonce zaplaval.

Michal se svým trenérem překonal sám sebe v ledové vodě.

„Důvodů, proč jsme se do toho pustili, je víc,“ přiznal trenér. „Pomůže to s hubnutím, zrychlí metabolismus a zlepší imunitu, ale co vidím u Michala jako zásadní, je lepší zvládání stresu, strachů a pochybností.“



Mladý muž, který měl v té době už jen dvě kila přes metrák, si také začal plnit sny z dětství a přihlásil se na hodiny klavíru.

5. měsíc

Doma v patře se také pustil do rekonstrukce kuchyně, aby nebyl ve stravování závislý na mamince. Těžší než práce na stavbě ovšem bylo odolávat jejím kulinárním svodům. Alespoň před kamerou se statečně držel a odmítl i svou oblíbenou pizzu.

6. měsíc

Lukášova přepadovka těsně před Vánoci sice nezastihla Michala doma, zato tam byla maminka, která přiznala, že na svátky objednala třináct kilo cukroví. „Sem tam něco zobne,“ prozradila také na svého syna.

„Jsou lidi, co hledají způsoby, a lidi, co hledají důvody. A Michal si musí ujasnit, do které skupiny patří,“ řekl Lukáš, jenž tušil, že vánoční hodování bude pro jeho klienta velkou zkouškou. A bylo.

„Ještě že už asi měsíc nepíšu svoje jídelníčky, protože dneska mě fest bolí břicho,“ prozradil Michal domácí kameře. „To už jsme měli jeden oběd u rodiny, dali jsme si kapustnicu, řízky, salát a teď to bude nanovo.“ Maminka si pro rodinu nachystala poctivý bramborový salát a kuřecí řízky na sádle.

Nicméně po Vánocích se mladý muž opět vrátil ke zdravému životnímu stylu, začal si sám vařit, cvičit a vyrazil po letech i na hory.

7. měsíc

Protože v tomto případě byla evidentně největší překážkou Michalova úspěchu milující maminka, pozvala si ji Janka na společné sezení. Tam jí vysvětlila, že by měla svého syna nechat dospět a neprojevovat mu lásku jídlem, které mu škodí. „Takhle jsem se na to nikdy nepodívala,“ přiznala maminka. „Určitě mi to otevřelo oči.“

Sympatický Moravák se uklidnil a začal se věnovat sám sobě. „Mám se suprově, jím zdravě, chodím cvičit, začal jsem si nakupovat oblečení, co se mi líbí,“ pochvaloval si. „A ne jen takový, který mi je.“

Osamostatnil se a přeťal pupeční šňůru, která ho prostřednictvím jídla spojovala s maminkou. „Konečně mám svou kuchyň a jsem na ni hrdej, protože jsem si ji navrhoval sám,“ prohlásil.

8. měsíc

Poslední měsíc Michal očividně zabral a změny byly vidět nejen na těle, ale i v laboratorních výsledcích. „S uspokojením mohu konstatovat, že se vám výrazně snížily hodnoty všech měřených tukových parametrů, což je velice významné z hlediska vašeho zdravotního stavu,“ pochválil jeho snažení profesor Teplan.

Michal se během osmi měsíců dostal z původních 123,3 kg na hmotnost 93,5 kg a shodil více než 27 kg tuku.

Michalovi se povedlo shodit třicet kilogramů.

„Myslela jsem, že svého syna znám, ale najednou jsem zjistila, že to člověk nevidí,“ řekla dojatá maminka. „Kdybych to viděla, tak bych mu ty talíře plný jídla nenosila.“ A dodala, že pro ni je nejdůležitější, že je její dítě spokojené, zdravé a hlavně šťastné.



„Naučil jsem se spoustu nového a můžu opět začít žít,“ uzavřel Michal.