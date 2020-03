Žil jako nemohoucí stařec. Pak Marek zhubl 57 kilo a je z něj idol žen

„Byl jsem totálně vyhořelej. Jediná moje životní náplň byla práce a pivo. Všechno, co jsem dělal, pro mě bylo čím dál náročnější. Třeba vylézt schody nebo se po Brně přesouvat šalinou bez toho, abych se lepil na ostatní lidi. Už jsem nemohl vystát sám sebe a asi po pěti letech věčného přemlouvání mojí mámou, ať se někde poradím, jak zhubnout, jsem se rozhodl, že to zkusím,“ říká Marek, který do poradny nastoupil s váhou 140 kilogramů a za půl roku shodil neuvěřitelných 57 kilogramů.

„Byla to zkouška pevné vůle, protože všichni moji kamarádi popíjeli, nežili zrovna zdravě a já si nemohl dát ani svoje oblíbený pivo. Všechno mi ale vynahradil obrovský příval energie, který jsem pociťoval,“ vzpomíná Muž roku, který se stal vítězem v subkategorii Proměny 2019.

Z tlouštíka idolem žen

O jeho vítězství nerozhodly pouze desítky kilogramů, které shodil, ale i skvělá spolupráce mezi ním a výživovou poradkyní. Ředitelka programu Cambridge Weight Plan (CWP) Pauline Janebová na slavnostním předávání prohlásila, že ten večer byl velkou oslavou klientů a jejich snažení. A to se projevilo i na životě Marka Lácy. Po ukončení hubnoucího programu se stal úplně jiným člověkem.

„Zvykl jsem si na zdravý životní styl, zase jsem začal chodit do posilovny i na basketbalové hřiště a všude, kde se jen dá, chodím pěšky. A můj jídelníček? Vařím si sám, jednoduše, s menším množstvím sacharidů. Jím kvalitní potraviny, nejraději kuřecí maso na grilu, vejce, zeleninu, dobrou šunku a sýr. Akorát už ten sýr netopím v oleji ve friťáku. Už také vůbec nejím přílohy, maximálně si dám dva plátky žitného chleba. V poslední době začínám být docela závislý na mandlích, ale ty jsou naštěstí zdravé. Zato pivo jsem už přestal pít úplně, jednou týdně si ale zajdu na skleničku vína,“ prozradil sympatický muž, který vyrůstal v Brně-Líšni na sídlišti, kde žije dodnes.

„Do osmnácti jsem byl kluk se štíhlou postavou, který hrál basketbal. Když jsem s tím skončil, během dvou let jsem měl najednou 125 kilo. Jenže jsem v tu dobu rád nosil věci velikosti XXXL, jako Američan z Vysočan, tak jsem si ani nevšiml, že jsem do nich pěkně dorostl,“ směje se Marek, který dnes vypadá skvěle. Velké břicho a naducané tváře jsou už minulostí.

Rád natáčím zamilované páry

„Taky uvnitř se cítím zdravěji a jsem víc v pohodě. Vrátilo se mi sebevědomí. Najednou jsem si uvědomil, že můžu dokázat, cokoliv budu chtít, když si za tím bez uhýbání půjdu.“

„A splnil jsem si dávný sen o tom, že budu podnikat v oboru natáčení videí,“ pochlubil se kameraman, který vytváří svatební videa.

„Natáčení pro mě znamená příval nové energie, která je na svatbách zamilovaná a pozitivní. To mě na tom baví nejvíc. Je ale fakt, že musím být po celý den ve střehu a úplně všude, abych stihl zachytit jedinečné chvíle novomanželů i svatebčanů. Pořád jsem ale zastáncem toho, že pravý gentleman neběhá, takže se spíš s tou těžkou kamerou rychleji přesouvám, což mé postavě taky prospívá,“ tvrdí Marek, který si dal momentálně od kamery pauzu, aby si aktivně užil zimu. Na rozdíl od té loňské, kterou strávil u počítače.