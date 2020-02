Břicháč Tom měl 107 kilogramů. Přestal řešit jen jídlo a zhubl

„Hned první měsíc jsem shodil přes šest kilo čistého tuku, ale šlo to ještě dál. Ze 107 kil jsem se při své výšce 180 cm dostal na 80 kilogramů. Přitom jsem se vůbec netrápil hlady,“ chlubil se Tomáš, který při náročné práci kdysi popíjel tonik, jedl smažák z friťáku, cpal se hamburgery a doma zbaštil, co se dalo.

Ty časy jsou sice už dávno pryč, přesto však bývalý Břicháč Tom zažil během roku 2018 a 2019 dvě větší krize.

„Hmotnost se mi zastavila a nešlo s ní pohnout. Sáhl jsem tedy k nízkosacharidové dietě v naději, že zhubnu další kila. Jenže jsem ještě víc nabral, měl jsem málo energie a blbou náladu k tomu,“ vypráví Tomáš, který se vrátil k předchozí vyvážené stravě.

„Dneska už vím, že se tělo omezením živin dostane do stresu, a to je špatně. Hmotnost si nyní s jistotou držím, dokonce se mi podařilo neplánovaně shodit na 76 kilo. Od té doby, co jsem přestal jídlo řešit a nebojím se přibírání, se hmotnost ustálila tam, kde je to pro ni přirozené. Kdybych nezmatkoval a držel se pravidelného jídelníčku, mohl jsem si ušetřit zbytečné nabírání zpátky,“ říká sympatický muž, který tvrdí, že ke zdravému stravování potřebujeme opravdu málo.

„Ono vyjde časově nastejno, jestli chcete jíst zdravě, nebo nezdravě. Jestli si uděláte smažený sýr s hranolky a tatarkou, nebo si připravíte zeleninové rizoto a sýr si nastrouháte navrch. Trvá to časově přibližně stejně, ale po smažáku se budete cítit nafoukle, dostanete do sebe spoustu přepáleného tuku a skoro žádné živiny. Po rizotu se budete cítit lehce, získáte živiny, vlákninu a energii a nemusíte mít strach, že přiberete. Rizoto miluji, ale i tak mám v jedné ze svých kuchařek recept na odlehčený smažák z trouby. Obaluji ho v zdravější mouce a strouhance a peču ho na plechu. Není nacucaný přepáleným tukem a od normálního smažáku je k nerozeznání. I my doma se ženou si toto jídlo občas dopřáváme a vůbec nám po něm není těžko,“ doporučuje Tomáš, který nedávno vydal Nejjednodušší recepty, další kuchařku, která obsahuje 116 kombinací snadných receptů pro každý den.

„Často dáte dohromady jen pár běžných surovin a můžete si připravit sladké nebo slané koláče. Chutnají skvěle i studené a dají se vzít s sebou do práce,“ říká Tomáš, kterého loni potkala báječná událost. Stal se tatínkem malé Justýnky.

„Když se nám narodila dcerka, uvědomil jsem si, že vůbec není sranda skloubit domácnost, zdravé stravování a péči o miminko. Dokázal jsem se díky tomu ještě více vcítit do žen, které to vše musí denně zvládnout. Člověk se stará o toho malého prďolu a na sebe už prostor nemá. A jak jsme tak s mou paní šetřili čas a zjednodušovali vaření, nahromadily se nám recepty. Takže jsme vlastně díky naší maličké vydali novou kuchařku. Jsem nadšený, že podle ní vaříme a netloustnu. Když se dívám do zrcadla, tak už nevidím toho chlápka, kterému jsem dřív neřekl jinak než Břicháč Tom. Taky se už nemusím schovávat v mikině s kapucí,“ pochvaluje si daleko sebevědomější Tomáš, který si teď s rodinkou užívá zimu.

„Justýnka už začíná dělat své první krůčky a je to s ní fakt velká zábava. Snažíme se s ní proto být co nejvíc venku na čerstvém vzduchu, ideálně na horách. A když to nejde, vyrážíme alespoň na procházky do nedalekého parku,“ ukazuje pyšný táta.

Do nové dekády si dal Tom předsevzetí dělat si život jednodušší. „Udržovat vlastní klid a vidět vždycky naději na lepší zítřky. Každá zkušenost je k něčemu dobrá. A i z toho těžkého a zlého je důležité vzít si ponaučení a jít s čistou hlavou dál.“