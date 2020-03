Zhubla jsem díky jablkům, prozradila čtenářka Renata

„Kolik já jsem v mládí vyzkoušela diet! Ale i když jsem vždycky nějaké to kilo shodila, zase jsem všechno nabrala zpátky. Úzkost z toho, že se mi nedaří zhubnout, jsem pak řešila opět jídlem,“ říká Renata.

„Když jsem se projedla na pěkně oplácaných 65 kilo, což k mé výšce 158 centimetrů relativně ještě pořád šlo, dostala jsem strach. Bála jsem se, že by moje hmotnost mohla stoupat dál. Řekla jsem si DOST a začala jsem se zajímat o to, jak má vypadat zdravý talíř s vyváženým poměrem bílkovin, tuků a sacharidů. Navštívila jsem také spoustu seminářů o výživě, až jsem objevila Metabolic Balance, program vhodný pro všechny věkové kategorie od osmi let. Výjimkou jsou těhotné a kojící ženy, ovo - lakto vegani a osoby, které nejedí jablka. Jablka se totiž při téhle dietě jedí často,“ popisuje Renata, která tvrdí, že nejde o dietu, ale unikátní propracovaný systém dvou německých expertů.

Hubnutí začíná v naší hlavě

„Základem je konzumovat přirozené potraviny. Nejím žádné průmyslově upravené jídlo ani koktejly z prášků nebo jiné potravinové doplňky. Vařím ze surovin, které jsou běžně dostupné. Díky tomu jsem úplně změnila životní styl a podařilo se mi shodit 14 kilo. Přitom vůbec nehladovím,“ říká žena, která dnes sama pomáhá druhým hubnout.

„S oblibou říkám, že jsem se projedla až na výživového poradce a provázím klienty na jejich cestě za štíhlým a zdravým tělem. I snížení hmotnosti začíná v hlavě, a proto nabízíme kromě našich balíčků, receptů či tipů také terapie, při kterých si člověk krásně otevře vědomí a příjemně se uvolní,“ vysvětluje Renata, kterou baví vytvářet nové recepty pro sebe a své klienty.

„Mám úžasného muže a dvě zdravé holky, podporují mě a jedou ve zdravé stravě se mnou. Naše oblíbené zimní jídlo je indická polévka z červené čočky, která výborně zasytí, ale navíc zahřeje organismus,“ říká Renata, které pomohl v hubnutí také aktivní pohyb.

Maso jsem strčila pod pračku

Pár triků Vše se počítá

Výsledek hubnutí třeba hned neuvidíte na váze, ale to vůbec nevadí. Možná se vám trochu zlepšila kondice, pohyblivost, nebo jste si pořídili nové hůlky na nordic walking. Každé plus se zkrátka počítá. Síla záměru

Objevte pravý smysl toho, proč chcete hubnout (přání vašeho partnera nebo jedovaté poznámky druhých to rozhodně nejsou). Pak překonáte i ty největší překážky.

„Na začátku jsem si dávala dlouhé procházky, potom jsem přidala cvičení a skupinové lekce. V té době mě můj dvoumetrový kamarád vytáhl, abych si s ním šla zaběhat. Přitom já na základce běh přímo nesnášela! Jenže se stal zázrak a běhání mě chytlo. Dneska je nedílnou součástí mého života. A také ráda relaxuji, máme doma saunu a zvlášť v zimě si nemůžu vynachválit, když se pěkně zpotím v teple a pak jen v županu přeběhnu do sprchy,“ libuje si Renata, která byla až do osmi let podvyživené dítě.

„Když jsem nesla školní tašku, nebyla jsem za ní vidět. Svačiny jsem dávala své spolužačce výměnou za to, že spolu budeme dělat úkoly. Pamatuji si, jak jsem jednou při obědě schovala doma maso pod pračku a houskové knedlíky dala do umyvadla s vodou v domnění, že se rozpustí! Mamka ale mně i bratrovi pořád podsouvala dobroty, až se mi to zalíbilo. A tak jsem se pěkně zakulatila. Dnes ve svých 46 letech mám 51 kilo a už přesně vím, co si můžu dovolit sníst, jak se mám hýbat a co dělat, abych se cítila fajn,“ říká maminka dvou dětí, která se stala příkladem i pro svou dceru. Ta ve 14 letech shodila 14 kilogramů.

„Z kdysi baculaté holky je dnes štíhlá a sebevědomá slečna. Chodíme spolu cvičit a jsem na ni moc pyšná. A společný volný čas tráví sportem celá naše rodina.“